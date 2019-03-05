Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» впервые вошел в Ла-МаншВзгляд.ру вчера в 11:37
«Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота (СФ) в составе фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», многофункционального судна материально-технического обеспечения «Эльбрус», спасательного буксира «Николай Чикер» и среднего морского танкера «Кама» приступил к проходу пролива Ла-Манш», – передает ТАСС сообщение ведомства.
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