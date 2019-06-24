Фрегат «Адмирал Горшков» с КР «Калибр» на борту прибыл на КубуВоенное обозрение вчера в 23:19

Корабль с крылатыми ракетами «Калибр» и новейшей системой визуальных помех «Филин» оказался менее чем в 200 км от побережья США. Речь идёт о группе кораблей Северного флота ВМФ России, возглавляет которую фрегат «Адмирал Горшков».

Фрегат «Адмирал Горшков» с КР «Калибр» на борту прибыл на Кубу

Шоу-бизнес Скончалась актриса Алла Покровская Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.

Политика Новым спикером парламента Грузии избрали Арчила Талаквадзе Парламент Грузии 94 голосами избрал новым спикером Арчила Талаквадзе, являющегося лидером партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

Общество «Прямую линию» с Путиным посмотрел почти 21 млн пользователей соцсетей Около 21 млн пользователей посмотрели «Прямую линию с Владимиром Путиным», которая транслировалась в социальных сетях.

Футбол В Риме откроют станцию метро, где случилось ЧП с фанатами ЦСКА Станция римского метро "Репубблика" возобновит свою работу 26 июня. Об этом сообщила мэр города Вирджиния Раджи у себя в Twitter.

Происшествия Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".

Футбол Черчесов прибыл на контрольный матч «Зенита» Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прибыл на контрольный матч санкт-петербургского клуба «Зенит» с болгарским «Левски».

Политика МИД России назвал санкции США против Ирана «сжиганием мостов» Министерство иностранных дел России заявило, что США «сжигают мосты», вводя санкции против Ирана. Об этом сообщается на сайте МИДа.

Шоу-бизнес Сын Дмитрия Харатьяна растет копией отца Сын известного отечественного актера Дмитрия Харатьяна стал очень похож на отца, что поклонники заметили после недавней публикации в Instagram Марины Майко.

Музыка Трансляции конкурса им. П. И. Чайковского посмотрели более 10 миллионов человек Число просмотров достигло уже более 10 миллионов (для сравнения, на XV Конкурсе Чайковского после двух туров подобная цифра составляла 8,7 миллиона).

Происшествия Смертельное ДТП с участием форварда «Севильи» попало на видео Форвард молодежной команды "Севильи" Хоао Малек устроил ДТП, которое унесло жизни двух человек.

Политика В Минэкономики Грузии прокомментировали падение курса лари Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава не связывает резкое падение курса лари с запретом на авиасообщение со стороны РФ.

Политика В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во вторник оспорили полномочия российской делегации в организации.

Общество Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.

Шоу-бизнес Дана Борисова призвала спасать Марину Хлебникову На своей странице в Instagram Дана Борисова призвала спасть Марину Хлебникову. Впрочем, пока неясно, как телеведущая собирается это делать.

Происшествия В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя В Москве задержан мужчина, которого подозревают в серии отравлений горожан с целью грабежа.

Энергетика В Независимом топливном союзе оценили риски от свободных цен на бензин Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Сергея Хестанова отказ от продления заморозки цен на топливо после 1 июля, если такое решение примет правительство, не вызовет резкого роста цен на бензин.

Технологии В работе «Билайна» произошел сбой Абоненты «Билайна» жалуются, что не получают СМС-сообщения от банков. О проблемах сообщили клиенты Сбербанка, Тинькофф банка, ВТБ.

Здоровье В Свердловской области изменили правила диспансеризации На Среднем Урале вступили в силу новые правила диспансеризации.

Политика Захарова высмеяла отзыв украинского посла из ПАСЕ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на отзыв посла Украины при Совете Европы для консультаций.

Происшествия В Испании ссора восьмилетних детей переросла в массовые беспорядки Ссора восьмилетнего мальчика с ровесницей в испанском Вальядолиде переросла в массовые беспорядки, потребовавшие вмешательства подразделений полиции особого назначения, передает агентство Europa Press.

Здоровье Внешние признаки могут указать на онкологию Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.

Футбол Определились четвертьфинальные пары Кубка Америки по футболу По итогам группового этапа Кубка Америки по футболу, заключительные матчи которого прошли в ночь на вторник по московскому времени, определились пары 1/4 финала.

Общество Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.