Футбол

«Фратрия» запустила флешмоб против нахождения Глушакова в «Спартаке»
РИА Новости
06:45

Объединение болельщиков московского футбольного клуба "Спартак" "Фратрия" запустило флешмоб против нахождения полузащитника Дениса Глушакова в команде, сообщается в сообществе "Фратрии" в социальной сети "ВКонтакте".
РИА Новости06:45

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Болельщики «Спартака» запустили флешмоб против нахождения в клубе Глушакова

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Болельщики «Спартака» запустили флешмоб против Глушакова

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#СпартакБезГлушакова. Фанаты готовят новую акцию против капитана

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«Фратрия» запустила флешмоб против Глушакова

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«Фратрия» запустила флешмоб против нахождения Глушакова в «Спартаке»

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«Фратрия» запустила флешмоб #СпартакБезГлушакова

Sport24.ru06:24
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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