Объединение спартаковских болельщиков "Фратрия" снова выступила против полузащитника Дениса Глушакова. Болельщики по-прежнему считают, что Глушаков не достоин быть капитаном команды. "Фратрия" обвинила Дениса еще и в том, что он нечестным путем стал капитаном.

«Фратрия» снова выступила против Глушакова

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