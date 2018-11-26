Футбол

«Фратрия» снова выступила против Глушакова
Вести.Ru
03:43

Объединение спартаковских болельщиков "Фратрия" снова выступила против полузащитника Дениса Глушакова. Болельщики по-прежнему считают, что Глушаков не достоин быть капитаном команды. "Фратрия" обвинила Дениса еще и в том, что он нечестным путем стал капитаном.
Вести.Ru03:43

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Фратрия: Глушаков добивался места в составе, создавая интриги в команде

Нева Спорт03:50

«Фратрия» снова выступила против Глушакова

Вести.Ru03:43

Объединение болельщиков «Спартака» выпустило заявление о действиях Глушакова

Московский Комсомолец03:14

"Фратрия": "Глушаков стал капитаном, подговорив игроков "Спартака-2"

Спорт-Экспресс03:07

«Фратрия»: Глушаков подговорил игроков «Спартака-2» проголосовать за него при выборе капитана

Eurosport.ru03:00

Глушаков стал капитаном «Спартака» в результате сговора

Евро-футбол.ру03:39

«Фратрия»: Глушаков не может быть капитаном «Спартака» и не заслужил поддержку

Чемпионат02:18
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Назначена дата слушаний по делу за "невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения" со стороны главного тренера "Енисея" Дмитрия Аленичева.
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По информации источника, спортивный директор «Милана» Леонардо уже провёл предварительные переговоры с коллегой из «Челси» Мариной Грановской и обсудил с ней потенциальные переходы.
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Российский футболист, центральный полузащитник московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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