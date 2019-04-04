Футбол

Фанаты клубов РПЛ проведут митинг в поддержку КокориныхProstoProSport вчера в 14:42

Кокорина и Мамаева обвиняют в участии в двух драках в центре Москвы осенью 2018 года. Сначала в кофейне они напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака, а затем избили водителя ведущей «Первого» канала Виталия Соловчука.
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Официальный фан-клуб «Спартака» не придет поддержать Кокорина

Газета.Ru11:21

В «Сокольниках» планируют провести митинг в поддержку Кокорина и Мамаева

Спорт-Экспрессвчера в 11:13

Фан-клуб «Спартака» о митинге в поддержку Кокорина: не поддерживаем преступников

Чемпионат10:30

Фанаты «Спартака», ЦСКА и других клубов посетят митинг в поддержку Кокорина и Мамаева

Матч ТВвчера в 16:29

Фанаты клубов РПЛ проведут митинг в поддержку Кокориных и Мамаева

Советский спортвчера в 13:49

Фанаты клубов РПЛ проведут митинг в поддержку Кокориных и Мамаева в Москве 13 апреля

Sport24.ruвчера в 13:38

«Фратрия» о митинге в поддержку Кокорина: пусть сидит

RT на русском10:20
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 11:34, Ашберн
Здоровье

Основные причины отрыва тромба назвал эксперт

Главными причинами образования тромбов доктор называет малоподвижный образ жизни, злоупотребление спиртными напитками, курение и хронические болезни.
Обновлено в 08:47
Общество

Минкомсвязи разработало способ контролировать все кабельные телеканалы

Кабельные операторы будут обязаны дать Роскомнадзору доступ к своим сетям связи, чтобы тот установил «технические средства контроля» для исполнения российского законодательства.
Обновлено в 11:16
Здоровье

В ВОЗ рассказали о росте средней продолжительности жизни в мире

Средняя продолжительность жизни выросла в мире с 2000 по 2016 год с 66,5 до 72 лет.
Обновлено в 09:32
Общество

Прощание с Георгием Данелией пройдет в Доме кино

Обновлено в 08:52
Космос

«Прогресс МС-11» установил рекорд по времени полета к МКС

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-11" долетел до МКС за рекордно короткое время - за 3 часа 22 минуты, что на две минуты быстрее запланированного.
Обновлено в 11:20
Политика

Захарова раскритиковала японские учебники за главы о Южных Курилах

РФ сожалеет, что в учебниках для японских школьников Южные Курилы именуются "исконной территорией Японии", это раскручивание пропаганды Токио, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 09:40
Политика

Зеленский заявил, что может вернуть Донбасс

Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский считает, что, став главой государства, сможет выйти победителем из конфликта в Донбассе.
Обновлено в 02:43
Политика

Вышинский раскритиковал обвинительный акт в отношении него

Ранее сообщалось, что прокурор в Подольском районном суде Киева начал зачитывать текст обвинительного заключения в отношении Вышинского.
Обновлено в 11:12
Политика

Путин и Нетаньяху обсудили тему Сирии, рассказал Ушаков

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече в четверг обстоятельно и в различных аспектах обсудили тему Сирии, но израильский премьер не представил плана на бумаге по урегулированию ситуации, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Обновлено в 10:24
Политика

Улицу в центре Киева назвали в честь американского сенатора Маккейна

Одну из центральных улиц Киева назвали в честь американского сенатора-республиканца Джона Маккейна.
Обновлено в 07:56
Происшествия

В кубанском вузе арестовали группу торговцев дипломами

"В марте 2019 года при получении 1 миллиона 800 тысяч рублей для зачисления в вуз и последующего получения диплома пятью гражданами одна из секретарей была задержана на рабочем месте сотрудниками управления ЭБ и ПК ГУ МВД России по краю", - говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:34
Происшествия

В Дзержинске произошел взрыв на заводе «Кристалл»

Взрыв произошел на заводе «Кристалл» в Нижегородской области. Предприятие производит взрывчатые вещества.
Обновлено в 09:47
Футбол

Калошин: система VAR не оказывает временного давления на судей

Временного давления на судей нет, но каждый хочет, чтобы это происходило быстрее.
Обновлено в 10:58
Экономика

Сбербанк запускает мгновенные переводы денег за границу

Сбербанк запускает онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья.
Обновлено в 04:29
Культура

Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»

Обновлено вчера в 15:43
Авто

Volkswagen начал тесты беспилотных автомобилей четвертого уровня

Компания Volkswagen приступила к тестам автомобилей с автопилотом четвертого уровня.
Обновлено в 10:51
Происшествия

Фигуранты дела о взрыве в метро Петербурга устроили акцию протеста

Обвиняемые по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга устроили акцию протеста в перерыве на выездном заседании Московского окружного военного суда в Петербурге, сообщает «Бумага».
Обновлено в 11:03
Армия и оружие

Доработка воронежского Ил-112В займет до 10 месяцев

Первый полет военно-транспортного самолета воронежского производства Ил-112В прошел 30 марта 2019 года.
Обновлено вчера в 11:41
Экономика

Власти придумали новый способ борьбы с уходом от уплаты налогов

Опрошенные изданием эксперты полагают, что теперь ФНС будет лучше понимать особенности деятельности в каждой отрасли, а значит, будет более жестко бороться с уходом от уплаты налогов.
Обновлено в 06:35
Политика

Трамп 4 апреля проведет торговые переговоры с вице-премьером КНР

Президент США Дональд Трамп в четверг встретится с вице-премьером Китая Лю Хэ, который прибудет в американскую столицу для проведения торговых переговоров.
Обновлено в 00:25
Шоу-бизнес

Сын Сергея Зверева заявил о тяжелой болезни и денежной нужде

Несколько месяцев назад Зверев-младший заявлял, что у него все хорошо с его женой.
Обновлено в 09:46
Здоровье

Роспотребнадзор назвал регионы с самым большим распространением ВИЧ

Число регионов с высокой пораженностью ВИЧ достигло 35. Среди более пораженных - 23 региона.
Обновлено в 10:36
Общество

Gallup: каждый пятый россиянин хочет эмигрировать

При наличии возможности каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать в другую страну, следует из результатов опроса американской компании Gallup.
Обновлено в 10:36
Политика

В России разработают госпрограмму по увековечению памяти героев войны

«В ближайшее время начнется разработка государственной программы по увековечению памяти павших при защите Отечества», — сказал Путин.
Обновлено в 09:47
Происшествия

Мать бросила младенца на четыре дня в Якутии

Полицейские спасли трехмесячного ребенка от гибели Полицейские спасли трехмесячного ребенка от гибели от голода и обезвоживания в Якутии, сообщает пресс-служба МВД.
Обновлено в 05:16
Авто

Компания GAC Motor представит в России 9 новых моделей

«На автосалоне GAC Motor представит полную линейку автомобилей марки, включая новый электрический SUV GE3 версии 530, минивэны GM8 и GM6, седаны GA4 и GA8, а также четыре SUV — GS8, GS5, GS4 и GS3», — отмечается в пресс-релизе марки.
Обновлено вчера в 05:08
Общество

Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова

Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.
Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин поздравил старшую дочь с днем рождения

«С днем рождения!» — лаконично подписал снимок звездный отец (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Обновлено в 09:19
Политика

Дебаты Зеленского и Порошенко пройдут на стадионе

Обновлено в 09:44
Общество

Пользователи «Яндекса» сообщили о сбое в работе его сервисов

Пользователи «Яндекса» сообщили о сбое в работе сразу нескольких сервисов компании.
Обновлено в 08:53
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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