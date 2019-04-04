Футбол
«Фратрия» о митинге в поддержку Кокорина: пусть сидитRT на русском 10:20
Объединение болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» прокомментировало своё возможное участие в митинге в поддержку форварда «Зенита» Александра Кокорина, находящегося под стражей в СИЗО «Бутырка».
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Фанаты клубов РПЛ проведут митинг в поддержку Кокориных и Мамаева в Москве 13 апреля
Sport24.ruвчера в 13:38
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Общество
Генпрокуратура хочет изъять дворцы экс-главы Марий Эл
Ведомство планирует отдать в госсобственность 120 объектов недвижимости, 16 машин, часы и разную валюту Генпрокуратура хочет изъять здания дворцы стиле европейского возрождения в центре Йошкар-Олы.
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Зеленский позвал Тимошенко на дебаты с Порошенко
Обновлено в 12:23
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Путин поручил принять закон по защите капиталовложений
Российский президент Владимир Путин потребовал принять закон, направленный на защиту и поощрение капиталовложений, до конца весенней сессии парламента.
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Эксперт не видит помех для снижения веса Кокорина
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Карлоса Гона арестовали в рамках нового дела
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Финансы
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Отмечается, что прокуратура Юрьянского района в ходе мониторинга сети интернет выявила приложения онлайн-магазинов "iTunes" и "Play Market", содержащие пропаганду криминальных традиций, оскорбления сотрудников правоохранительных органов, призывы к совершению преступлений.
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