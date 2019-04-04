Футбол

«Фратрия» о митинге в поддержку Кокорина: пусть сидитRT на русском 10:20

Объединение болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» прокомментировало своё возможное участие в митинге в поддержку форварда «Зенита» Александра Кокорина, находящегося под стражей в СИЗО «Бутырка».
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Официальный фан-клуб «Спартака» не придет поддержать Кокорина

Газета.Ru11:21

В «Сокольниках» планируют провести митинг в поддержку Кокорина и Мамаева

Спорт-Экспрессвчера в 11:13

Фан-клуб «Спартака» о митинге в поддержку Кокорина: не поддерживаем преступников

Чемпионат10:30

Фанаты «Спартака», ЦСКА и других клубов посетят митинг в поддержку Кокорина и Мамаева

Матч ТВвчера в 16:29

Фанаты клубов РПЛ проведут митинг в поддержку Кокориных и Мамаева

Советский спортвчера в 13:49

Фанаты клубов РПЛ проведут митинг в поддержку Кокориных и Мамаева в Москве 13 апреля

Sport24.ruвчера в 13:38

Фан-клуб «Спартака» о митинге в поддержку Кокорина: мы не поддерживаем преступников

RT на русском11:06
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Общество

Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей

Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».
Обновлено вчера в 03:48
Кино

Опубликованы первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»

В Сети обнародованы первые кадры из нового "Терминатора", носящего подзаголовок "Темная судьба".
Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес

Только для Кейт: Меган Маркл запретили носить украшения леди Ди

Королева лично предупредила принца Уильяма о своем решении запретить Меган носить украшения из королевской коллекции.
Обновлено в 08:39
Кино

Скончался режиссер Георгий Данелия

Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Авто

УАЗ повысит антикоррозийные свойства своих моделей

Операционный директор завода в интервью газете «Панорама УАЗ» сообщил, что компания испытывает большие имиджевые потери из-за коррозийной стойкости кузова моделей.
Обновлено в 09:57
Культура

Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ

Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Политика

Алексей Рогозин покинет пост вице-президента ОАК и главы «Ильюшина»

Обновлено в 12:30
Армия и оружие

Доработка воронежского Ил-112В займет до 10 месяцев

Первый полет военно-транспортного самолета воронежского производства Ил-112В прошел 30 марта 2019 года.
Обновлено вчера в 11:41
Хоккей

Между игроками «Салавата» и «Авангарда» произошла массовая драка

Обновлено в 12:46
Происшествия

Суд арестовал мэра Евпатории на два месяца

Обновлено в 12:44
Происшествия

Суд прекратил одно из дел об изнасилованиях в детдоме в Петербурге

Кировский районный суд Петербурга прекратил производство по уголовному делу в отношении директора детского дома № 10 на улице Ивана Черных Натальи Федоровой.
Обновлено в 11:32
Политика

ЕС не признает решение о лишении Гуаидо парламентского иммунитета

ЕС не признает решение о снятии парламентского иммунитета с Хуана Гуаидо, это нарушает конституцию, говорится в распространенном в четверг заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини.
Обновлено в 04:54
Экономика

Фамил Садыгов назначен зампредом правления «Газпрома» по финансам

Фамил Садыгов назначен заместителем председателя правления ПАО "Газпром", курирующим вопросы финансово-экономической деятельности.
Обновлено в 12:23
Политика

Путин пригласил президента Анголы в Сочи

Осенью в Сочи пройдет форум "Россия-Африка". Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с ангольским коллегой.
Обновлено в 08:52
Общество

Генпрокуратура хочет изъять дворцы экс-главы Марий Эл

Ведомство планирует отдать в госсобственность 120 объектов недвижимости, 16 машин, часы и разную валюту Генпрокуратура хочет изъять здания дворцы стиле европейского возрождения в центре Йошкар-Олы.
Обновлено в 04:00
Политика

Зеленский позвал Тимошенко на дебаты с Порошенко

Обновлено в 12:23
Политика

Путин поручил принять закон по защите капиталовложений

Российский президент Владимир Путин потребовал принять закон, направленный на защиту и поощрение капиталовложений, до конца весенней сессии парламента.
Обновлено в 11:54
Футбол

Эксперт не видит помех для снижения веса Кокорина

Обновлено в 12:41
Происшествия

Карлоса Гона арестовали в рамках нового дела

Адвокат бывшего главы Nissan Карлоса Гона подал в отставку В начале марта Гона отпустили под залог в ¥ 1 млрд ($8,93 млн).
Обновлено в 01:10
Общество

Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России

Обновлено в 03:18
Наука

Регулярная чашка кофе повышает риск развития рака легких

Обновлено вчера в 15:12
Общество

Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова

Обновлено в 09:02
Финансы

Рубль немного вырос к доллару и евро на старте торгов четверга

Доллар США и евро слегка снижаются на Московской бирже в четверг утром; рубль немного укрепляется к бивалютной корзине в рамках продолжающейся четвертую сессию подряд консолидации после снижения по итогам предыдущей недели.
Обновлено в 03:32
Шоу-бизнес

Бритни Спирс легла в психиатрическую больницу

37-летняя певица Бритни Спирс снова попала в психиатрическую клинику.
Обновлено в 04:14
Политика

Мария Захарова: Президент Украины Порошенко сам отказался от Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко сам отказался от территорий Донбасса.
Обновлено в 12:38
Общество

Роскачество проверило филе минтая

Обновлено в 08:05
Экономика

Brand Finance снова признал Аэрофлот самым узнаваемым брендом в мире

Генеральный директор агентства Brand Finance подчеркнул важность достижения в этом году Аэрофлотом элитного уровня силы бренда ААА+.
Обновлено в 12:33
Футбол

Фернандо вернулся в общую группу «Спартака» за два дня до дерби с ЦСКА

Обновлено в 10:00
Общество

Минкомсвязи разработало способ контролировать все кабельные телеканалы

Кабельные операторы будут обязаны дать Роскомнадзору доступ к своим сетям связи, чтобы тот установил «технические средства контроля» для исполнения российского законодательства.
Обновлено в 11:16
Происшествия

В iTunes и Play Market нашли пропагандирующие криминал приложения

Отмечается, что прокуратура Юрьянского района в ходе мониторинга сети интернет выявила приложения онлайн-магазинов "iTunes" и "Play Market", содержащие пропаганду криминальных традиций, оскорбления сотрудников правоохранительных органов, призывы к совершению преступлений.
Обновлено в 09:11
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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