«Фратрия» о митинге в поддержку Кокорина: пусть сидитRT на русском 10:20

Объединение болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» прокомментировало своё возможное участие в митинге в поддержку форварда «Зенита» Александра Кокорина, находящегося под стражей в СИЗО «Бутырка».

«Фратрия» о митинге в поддержку Кокорина: пусть сидит

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