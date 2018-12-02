Футбол

«Фратрия» назвала интервью Ещенко провокацией со стороны «Спартака»
РИА Новости
06:42

Объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия" заявило, что считает интервью футболиста команды Андрея Ещенко "очередной провокацией" со стороны московского клуба. В воскресенье на сайте "Спартака" было опубликовано интервью Ещенко клубной пресс-службе.
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