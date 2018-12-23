Футбол

Франк де Бур возглавил действующего чемпиона МЛС
Sport24.ru
11:18

Действующий чемпион МЛС остался без главного тренера после того, как Херардо Мартино решил покинуть занимаемый пост после победы команды в финале кубка МЛС. Де Бур станет лишь вторым главным тренером в истории клуба, основанного в 2014 году и выступающем в МЛС с 2017 года.
Sport24.ru11:18

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Де Бур назначен главным тренером клуба МЛС

Матч ТВ12:53

Франк де Бур возглавил «Атланту Юнайтед»

Спорт-Экспресс12:23

Франк де Бур возглавил американский клуб

Газета.Ru11:54

Де Бур назначен главным тренером клуба MLS «Атланта Юнайтед»

Чемпионат11:40

Франк де Бур назначен главным тренером «Атланты Юнайтед»

Soccer.ru11:22

Франк де Бур возглавил действующего чемпиона МЛС

Sport24.ru11:18

«Атланта Юнайтед» назначила де Бура главным тренером

Sports.ru11:10
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Футбол

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Футбол

Денис Черышев: «Победы на последних минутах являются впечатляющими»

"Летучие мыши" обыграли соперника благодаря голу на 90+4-й минуте, а сам российский форвард отметился результативным пасом.
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«Челси» предложил «Роме» и «Интеру» купить Кэхилла

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Обновлено в 06:18
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Преступники ограбили дом капитана "Пари Сен-Жермен" Тьяго Силвы во время матча 19-го тура чемпионата Франции между парижанами и "Нантом" (1:0).
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Гари Невилл: «Боюсь, что „Ливерпуль“ станет чемпионом. Тогда мне придется уехать в Папуа-Новую Гвинею»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о лидерстве «Ливерпуля» в АПЛ.
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Херардо Мартино
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист и футбольный тренер. С 2014 по 2016 годы возглавлял сборную Аргентины.
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Франк де Бур
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист и футбольный тренер.
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