Действующий чемпион МЛС остался без главного тренера после того, как Херардо Мартино решил покинуть занимаемый пост после победы команды в финале кубка МЛС. Де Бур станет лишь вторым главным тренером в истории клуба, основанного в 2014 году и выступающем в МЛС с 2017 года.

Sport24.ru 11:18