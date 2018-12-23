Футбол
Действующий чемпион МЛС остался без главного тренера после того, как Херардо Мартино решил покинуть занимаемый пост после победы команды в финале кубка МЛС. Де Бур станет лишь вторым главным тренером в истории клуба, основанного в 2014 году и выступающем в МЛС с 2017 года.
Sport24.ru11:18
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Футбол
«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» на выезде
В матче 18-го тура Английской премьер-лиги ливерпульский "Эвертон" дома крупно уступил лондонскому "Тоттенхэму" - 2:6, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:59
Футбол
«Райо Вальекано» победил «Леванте»
"Райо Вальекано" обыграл "Леванте" в матче 17-го тура чемпионата Испании (2:1). Победный гол забил нападающий Гомес Рауль де Томас.
Обновлено в 14:39
Футбол
Леонид Слуцкий ничьей закончил первую часть сезона в Нидерландах
Леонид Слуцкий завершил первую часть сезона во главе «Витесса».
Обновлено в 14:00
Футбол
Дмитрий Назаров: «Глушаков не может руководить заговором в „Спартаке“»
Известный актер театра и кино, болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров прокомментировал обвинения фанатов клуба в адрес капитана красно-белых Дениса Глушакова.
Обновлено в 17:43
Футбол
«Барселона» может заменить Вальверде наставником «Сассуоло»
"Барселона" уже ищет варианты для замены своего главного тренера Эрнесто Вальверде.
Обновлено в 14:57
Футбол
Кокорин и Мамаев сыграют за команду заключенных
Обновлено в 08:58
Футбол
Хавбек «Севильи» заработал красную карточку пока шел в раздевалку
Футболист получил красную карточку в перерыве, когда шел в раздевалку.
Обновлено в 18:43
Футбол
Балотелли снялся в документальном фильме «Я не обезьяна»
Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли снялся во французском документальном фильме о расизме в футболе под названием «Я не обезьяна».
Обновлено в 14:58
Футбол
Щенсны рассказал, как изменилась игра «Ювентуса» с переходом Роналду
Голкипер "Ювентуса" Войчех Щенсны заявил, что его команда перестала беспокоиться за свои атаки с переходом нападающего Криштиану Роналду.
Обновлено в 15:00
Футбол
Денис Черышев: «Победы на последних минутах являются впечатляющими»
"Летучие мыши" обыграли соперника благодаря голу на 90+4-й минуте, а сам российский форвард отметился результативным пасом.
Обновлено в 12:47
Футбол
«Челси» предложил «Роме» и «Интеру» купить Кэхилла
Лондонский «Челси» предложил итальянским «Роме» и «Интеру» приобрести своего защитника Гари Кэхилла.
Обновлено в 18:05
Футбол
«Лилль» продаст Пепе только за 80 миллионов евро
Спортивный советник президента "Лилля" Луис Кампос отметил, что клуб постарается всеми силами удержать нападающего Николя Пепе.
Обновлено в 06:18
Футбол
Дом Тьяго Силвы обокрали на миллион евро во время матча «ПСЖ» – «Нант»
Преступники ограбили дом капитана "Пари Сен-Жермен" Тьяго Силвы во время матча 19-го тура чемпионата Франции между парижанами и "Нантом" (1:0).
Обновлено в 13:23
Футбол
«Бордо» упустил победу в матче с «Амьеном»
В заключительном матче 19-го тура Лиги 1 "Бордо" играл с аутсайдерами из "Амьена".
Обновлено в 14:34
Футбол
Гари Невилл: «Боюсь, что „Ливерпуль“ станет чемпионом. Тогда мне придется уехать в Папуа-Новую Гвинею»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о лидерстве «Ливерпуля» в АПЛ.
Обновлено в 14:51