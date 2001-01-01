Футбол

Франк Рибери стал игроком «Фиорентины»Спорт-Экспресс 05:45

«Фиорентина» объявила о подписании контракта с Франком Рибери. Детали сделки не разглашаются, но ранее СМИ сообщали, что 36-летний хавбек подпишет контракт на два года с зарплатой 4 миллиона евро в год плюс бонусы.
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«Фиорентина» официально объявила о подписании Рибери

Нева Спорт06:16

Франк Рибери стал игроком «Фиорентины»

Спорт-Экспресс05:45
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 17:55, Ашберн
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