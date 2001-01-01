Футбол
Франк Рибери стал игроком «Фиорентины»Спорт-Экспресс 05:45
«Фиорентина» объявила о подписании контракта с Франком Рибери. Детали сделки не разглашаются, но ранее СМИ сообщали, что 36-летний хавбек подпишет контракт на два года с зарплатой 4 миллиона евро в год плюс бонусы.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 17:55, Ашберн
Политика
Трамп решил отменить право на гражданство по рождению
Администрация президента США Дональда Трампа всерьез занимается возможностью отмены права на предоставление гражданства по рождению.
Обновлено в 13:22
Технологии
В соцсети «ВКонтакте» заработал сервис AliExpress
Обновлено в 05:38
Армия и оружие
Катакомбы сирийских джихадистов показали на видео
Обновлено в 02:08
Политика
Трамп заявил о «неприятной» реакции Дании на идею о покупке Гренландии
Трамп подтвердил, что отменил поездку в Данию и переговоры с премьером страны из-за ее «неприятной» для него реакции на идею о покупке Гренландии, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 14:42
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
Обновлено в 16:56
Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
Пропавшую в лесу в Нижегородской области пятилетнюю девочку обнаружили живой спустя трое суток поисков, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
Обновлено в 16:09
Армия и оружие
Россия и Китай созвали Совбез ООН из-за ракетных разработок США
Совет Безопасности ООН проведёт внеочередное заседание по вопросу ракетных разработок США, нарушающих Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 00:07
Космос
Обнаружены следы метеорита, рухнувшего в Атлантику 35 млн лет назад
Обновлено вчера в 03:39
Политика
Самолет главы МИД Германии сломался перед вылетом в Москву
Обновлено в 11:30
Наука
Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39%
В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено в 16:34
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Транспорт
Аэропорт «Пулково» может прекратить обслуживание «России»
Компания «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), которая управляет петербургским международным аэропортом «Пулково», может прекратить обслуживание рейсов базового перевозчика воздушной гавани — авиакомпании «Россия».
Обновлено в 09:16
Общество
«Яндекс» рассказал о способах поиска забытых фильмов
Обновлено в 06:13
Здоровье
В поселке Тракторостроителей завершен капитальный ремонт поликлиники
За три месяца в поликлинике отремонтированы помещения дневного стационара, отделения профилактики, отделения врачей общей практики, регистратуры, клинико-дагностической лаборатории.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Группа неизвестных сорвала мероприятие в Сахаровском центре в Москве
Группа неизвестных людей сорвала мероприятие в Сахаровском центре в Москве, сообщил РИА Новости исполнительный директор центра Сергей Лукашевский.
Обновлено в 17:31
Политика
Президент Финляндии начал встречу с Путиным с приветствия на русском
Президент Финляндии Саули Ниинистё в начале переговоров поприветствовал российского лидера Владимира Путина на русском языке, пишет ТАСС.
Обновлено в 10:38
Происшествия
В Австрии во время тренировки умер белорусский паралимпиец-колясочник
В Австрии трагически погиб паралимпиец-колясочник из Белоруссии Дмитрий Рышкевич, сообщает Tag24.
Обновлено в 14:19
Политика
После встречи с Путиным Макрон начал писать в Фейсбуке по-русски
Президент Франции Эммануэль Макрон «выучил» русский язык.
Обновлено вчера в 09:36
Общество
Самая большая в мире парусная яхта прибыла в Петербург
Самая большая в мире парусная яхта Black Pearl прибыла в Санкт-Петербург, сообщает телеканал «78» в среду, 21 августа.
Обновлено в 13:54
Происшествия
Создатель Музея русской иконы погиб в Греции
Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.
Обновлено в 06:34
Кино
Маги под запретом: в прокат выходит отечественное фэнтези «Эбигейл»
Девушка Эбигейл из одноименного фильма отправляется искать его, несмотря на запреты.
Обновлено в 11:05
Футбол
Леонид Федун: «Шюррле пригласил Цорн. Покупка Тила — моя инициатива»
Плюс некоторые футболисты не имеют возможности выступать в отборе в Лигу Европы — те же Ларссон и Тил.
Обновлено в 10:45
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Происшествия
Мальчику в Ростовской области после перелома ампутировали руку
"В ряде СМИ опубликована информация о том, что в Ростовской области 11-летнему мальчику после перелома руки ненадлежащим образом была оказана медицинская помощь, в результате чего через несколько дней ему пришлось ампутировать руку", - говорится в сообщении.
Обновлено в 12:40
Политика
Путин прокомментировал протестные акции в Москве
Президент России Владимир Путин связал прошедшие в Москве акции протеста с электоральным циклом.
Обновлено 19 августа в 21:03
Кино
В Лондоне продадут доспехи Рассела Кроу из фильма «Гладиатор»
Доспехи Максимуса, в которых персонаж Рассела Кроу щеголял в начальных сценах фильма "Гладиатор", продадут на аукционе в Лондоне по меньшей мере за тридцать шесть - шестьдесят тысяч долларов.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Врачу, лечившему пострадавших под Северодвинском, объяснили заражение радиоактивным изотопом его поездкой в Таиланд
У врача Архангельской областной больницы, лечившего пострадавших при взрыве на полигоне под Северодвинском, нашли радиоактивный нуклид цезий-137.
Обновлено в 16:55