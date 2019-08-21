Футбол
Франк Рибери подписал контракт с «Фиорентиной»ТАСС 06:00
Бывший полузащитник немецкого футбольного клуба "Бавария" Франк Рибери подписал контракт с итальянской "Фиорентиной". Об этом в среду сообщила пресс-служба итальянского клуба. Детали соглашения с 36-летним французом не разглашаются.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:26, Ашберн
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В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
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Президент России Владимир Путин назвал фальсификацией появление в подписных листах кандидатов в Мосгордуму фамилий умерших людей.
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В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
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Олимпиакос — Краснодар 4:0
Футболисты "Краснодара" с разгромным счетом проиграли греческому "Олимпиакосу" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
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Политика
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с главой британского правительства Борисом Джонсоном обсудили возможность воссоединения G8, выступив против возвращения России в международный клуб на текущем этапе.
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Экономика
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В соцсети «ВКонтакте» заработал сервис AliExpress
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Ранее сайт kp.ru писал о том, что в понедельник, 19 июля был отмечен крупный сбой в работе Instagram по всему миру.
Обновлено в 18:29
Происшествия
При крушении вертолета в Греции погиб меценат Михаил Абрамов
В результате крушения частного вертолета Agusta A-109 возле острова Порос в Греции погиб бизнесмен и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов.
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Intel анонсировала мобильные процессоры Comet Lake
Корпорация Intel расширила десятое поколение мобильных процессоров Core.
Обновлено в 15:12
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Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве
Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
Футбол
Семак дисквалифицирован за оскорбление арбитров
По словам Григорьянца, Семак дисквалифицирован на два матча Премьер-лиги и оштрафован на 100 тысяч рублей.
Обновлено в 11:27
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Общество
Форум «Таврида» с 2022 года станет работать круглогодично
Обновлено в 14:30
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее слов о Гренландии
Американский президент Дональд Трамп отложил встречу с датским премьер-министром Метте Фредериксен из-за ее высказываний о возможной покупке Соединенными Штатами Гренландии.
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Экономика
Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям
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Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Происшествия
Вылетевший в Ухту самолет вернулся во Внуково из-за неисправности
Самолет авиакомпании Utair, летевший из Москвы в Ухту, приземлился в аэропорту Внуково из-за технических проблем.
Обновлено в 10:59
Происшествия
В Австрии во время тренировки умер белорусский паралимпиец-колясочник
В Австрии трагически погиб паралимпиец-колясочник из Белоруссии Дмитрий Рышкевич, сообщает Tag24.
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Авто
Kia продемонстрировала интерьер нового Kia Mohave
Внедорожник получит полностью цифровую панель приборов с 12,3-дюймовым дисплеем, а в целом передняя панель нового Mohave будет схожа с K900.
Обновлено в 12:11
Общество
Польский ресторан назвал украинцев «недолюдьми»
В Польше один из ресторанов отказался принимать граждан Украины на работу, назвав их "недолюдьми". Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.
Обновлено в 19:14
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Путин встретится с главами угледобывающих регионов
Президент России Владимир Путин 22 августа в преддверии Дня шахтера встретится с главами угледобывающих регионов страны, обсудит ситуацию в угольной отрасли, а также стратегию ее развития, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 08:19
Наука
Закон Мура больше не работает. Как развивает вычислительная техника сегодня
Гордон Мур Почти через 40 лет после своего прогноза, в 2003 году, Мур начал сомневаться в продолжительности действия такого развития вычислительной техники.
Обновлено 19 августа в 12:18
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри наняли третью няню
Меган Маркл и принц Гарри наняли еще одну няню для маленького Арчи.
Обновлено в 09:50