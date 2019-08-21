Футбол

Франк Рибери подписал контракт с «Фиорентиной»ТАСС 06:00

Бывший полузащитник немецкого футбольного клуба "Бавария" Франк Рибери подписал контракт с итальянской "Фиорентиной". Об этом в среду сообщила пресс-служба итальянского клуба. Детали соглашения с 36-летним французом не разглашаются.
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