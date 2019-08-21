Футбол
Франк Рибери подписал контракт с «Фиорентиной»ТАСС 06:00
Бывший полузащитник немецкого футбольного клуба "Бавария" Франк Рибери подписал контракт с итальянской "Фиорентиной". Об этом в среду сообщила пресс-служба итальянского клуба. Детали соглашения с 36-летним французом не разглашаются.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:45, Ашберн
Политика
ФРГ обвинила россиянина в незаконных поставках военному заказчику
Генпрокуратура Германии предъявила обвинение россиянину в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:18
Политика
Советник Зеленского призвал расчленить «Нафтогаз»
Советник президента раскритиковал мнение, что нельзя говорить о приватизации в стране, находясь «внизу пика экономического цикла».
Обновлено вчера в 13:27
Футбол
«Барселона» подготовилась к презентации Неймара
Обновлено в 00:14
Космос
Ученые показали, как произойдет гибель нашей галактики
Конец Света произойдет неминуемо. Это подтверждает официальная наука.
Обновлено в 04:34
Футбол
«Динамо» интересуется вратарем «Ромы» Ольсеном
Обновлено в 04:45
Экономика
В России продолжительность жизни увеличилась до 73,7 года
В России продолжительность жизни за шесть месяцев увеличилась в среднем до 73,7 года.
Обновлено вчера в 16:19
Игры
Опубликовано изображение консоли Sony PlayStation 5 Dev Kit
Обновлено в 04:43
Технологии
«ВКонтакте» запустила приложение AliExpress
Приложение AliExpress на базе платформы «ВКонтакте» начнет развивать экосистему, в которой пользователи смогут поделиться своим опытом покупок и находить интересные товары.
Обновлено в 05:31
Политика
Россия и Украина подготовились к выдаче моряков и заключенных
Другой источник, знакомый с процессом переговоров, рассказал РБК, что предварительная договоренность об обмене удерживаемых лиц, включая моряков, была достигнута на состоявшейся 19 августа во Франции встрече президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 06:20
Авто
Представлен 600-сильный универсал Audi RS6 Avant
Как и предполагалось, новый Audi RS6 Avant получил 4,0-литровый бензиновый V8, выдающий 600 л.с. и 800 Нм момента.
Обновлено вчера в 18:45
Экономика
Фонд «Норникеля» снизит запасы палладия вдвое для поддержания его цены
Крупнейший производитель палладия в мире «Норникель» намерен сократить запасы своего Global Palladium Fund вдвое к концу этого года.
Обновлено в 08:21
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой «Матрице»
Главные роли в картине снова исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия
Три ребенка пострадали при обвале штукатурки в детсаду Благовещенска
Пострадали от обрушения штукатурки трое детей. Двое уже получили медицинскую помощь, один из них находится дома, другой — в больнице.
Обновлено в 05:46
Технологии
Глава Huawei заявил, что компания находится «между жизнью и смертью»
Руководитель и основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании памятку, в которой сообщил, что компания находится "между жизнью и смертью", сообщает Блумберг.
Обновлено вчера в 13:01
Хоккей
Актер Ярушин расторг контракт с «Динамо» через сутки после подписания
Московское «Динамо» объявило о расторжении контракта с актером и телеведущим Станиславом Ярушиным.
Обновлено в 06:16
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Интернет
Facebook позволит пользователям удалять данные о себе с других сайтов
Facebook позволит пользователям контролировать и удалять информацию о себе, которой делятся с соцсетью другие сайты и приложения.
Обновлено в 02:03
Политика
Президент Мозамбика намерен обсудить с Путиным привлечение инвестиций
Ньюси добавил, что намерен поблагодарить Путина и весь российский народ за поддержку во время борьбы за независимость и восстановление Мозамбика, а также за помощь по ликвидации последствий недавнего циклона "Идай".
Обновлено в 03:03
Политика
Порошенко вместе с семьей улетел на отдых в Норвегию
Обновлено в 06:29
Политика
Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер»
Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа "Пропеллер". Видео репетиции пилотов опубликовал телеканал "Звезда".
Обновлено в 08:00
Кино
Человек-паук покидает киновселенную Marvel
Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.
Обновлено в 04:25
Политика
Оскорбившего Путина грузинского журналиста уволили с «Рустави 2»
Новый гендиректор грузинской телекомпании «Рустави 2» Паата Салия заявил об увольнении нескольких известных журналистов, в том числе телеведущего Георгия Габунии, который ранее оскорбил российского президента Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено вчера в 09:47
Политика
WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии
Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 08:11
Футбол
«Олимпиакос» ставит на оборону в матче с «Краснодаром»
Уже сегодня 21 августа в 22:00 по московскому времени в портовом греческом городе Пиреи, Краснодар выйдет на поле стадиона Караискакис против местного топового клуба Олимпиакос в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, и против более чем 32 тысяч зрителей, которые будут поддерживать свою легенду.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Мосгорсуд оставил в СИЗО члена «Яблока» по делу о массовых беспорядках
Мосгорсуд оставил в СИЗО активиста партии "Яблоко" Валерия Костенка – 12-го обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в центре столицы, подавшего жалобу на арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:55
Кино
Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова
В театре имени Ермоловой сообщили, что на 80-м году жизни умерла народная артистка России Александра Назарова, пишет «Интерфакс».
Обновлено вчера в 15:09
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено в 00:32
Армия и оружие
Су-57Э положит конец монополии F-35
Обновлено в 08:13
Наука
Химический компас заработал в слабом магнитном поле
Коллектив британских и американских ученых изучил на практике поведение модели химического компаса в слабом магнитном поле.
Обновлено вчера в 04:55
Политика
Суд не стал снимать Шипулина с выборов в Госдуму
Свердловский областной суд отклонил иск партии «Справедливая Россия» о снятии с выборов биатлониста Антона Шипулина, претендующего от «Единой России» на мандат депутата Госдумы от Свердловской области.
Обновлено в 08:11