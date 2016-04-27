Футбол
Франк Рибери официально перешел в «Фиорентину»Prognozist 06:02
Бывший футболист «Баварии» Франк Рибери перебрался в итальянскую «Фиорентину», о чем свидетельствует свежая фотография француза с шарфом команды: Полузащитник будет получать 4 миллиона евро в год, контракт рассчитан на 2 сезона.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 13:16, Ашберн
Политика
Трамп поддержал возвращение России в G8
Следует отметить, что предложение американского президента поддержал тогдашний премьер-министр Италии Джузеппе Конте — возвращение России в G8, по его мнению, "отвечает общим интересам", передает ФАН.
Обновлено вчера в 16:56
Политика
Путин заявил, что Россия не рвётся в Совет Европы
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не рвётся в Совет Европы, если её там не хотят видеть.
Обновлено в 12:22
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Кино
Скончалась актриса Александра Назарова
Ушла из жизни народная артистка России Александра Назарова.
Обновлено вчера в 14:24
Общество
Минздрав назвал способы борьбы со стрессом
Справиться со стрессом и сократить риск развития заболеваний сердца помогут правильный образ жизни и здоровое питание.
Обновлено в 01:35
Футбол
Оскорбившего судью Семака дисквалифицировали
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак дисквалифицирован за оскорбление судей после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
Обновлено в 11:41
Здоровье
Ученые рассказали о простом способе продлить жизнь
Обновлено в 00:20
Политика
WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии
Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 08:11
Происшествия
В Вологодской области вертолёт упал в реку
Обновлено в 11:18
Космос
Будущее Земли пишется в быстротающей Гренландии
Спутник NASA обнаружил, что ледяной покров Гренландии потерял около 255 миллиардов метрических тонн льда в год между 2003 и 2016 годами.
Обновлено вчера в 15:09
Армия и оружие
На Западе оценили новый российский беспилотник
Западные эксперты оценили новейший российский ударный беспилотник «Альтиус-У», который накануне совершил первый полет.
Обновлено в 09:53
Политика
Путин уличил незарегистрированных кандидатов в МГД в фальсификациях
«Мертвые души», которые были обнаружены в подписных листах ряда кандидатов на выборы в Мосгордуму, являются не ошибкой, а фальсификацией.
Обновлено в 12:04
Происшествия
Неизвестный поджег мужчину на улице в Бирюлево
На юге Москвы, в Бирюлево, на улице мужчину облили горючей жидкостью и подожгли.
Обновлено в 11:01
Хоккей
Уайт подписал 6-летний контракт с «Оттавой» на 28,5 млн долларов
Хоккеист подписал 6-летнее соглашение с зарплатой 4,75 миллиона долларов в год.
Обновлено в 11:32
Политика
США отказали во въезде девушке премьера Британии Джонсона
Обновлено в 05:15
Политика
Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными
Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.
Обновлено в 11:09
Транспорт
В мэрии Москвы объяснили частый ремонт дорог
Какие дороги чаще всего перекапывают в Москве и как это объясняют власти, читайте в материале "Разрытие покажет: почему в Москве ремонтируют одни и те же улицы" РБК ознакомился с внутренним документом департамента ЖКХ правительства Москвы, принятым в 2017 году и устанавливающим для каждого типа дорог межремонтные сроки.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Заблокированный в шахте рабочий в Свердловской области погиб
В городе Североуральске Свердловской области завершились аварийно-спасательные работы после обвала горной породы в шахте.
Обновлено в 12:37
Экономика
Примерно через год в России начнётся новый экономический кризис
С другой стороны замедление темпов роста по всему миру начнёт происходить и в соответствии с двенадцатилетним циклом, который после последнего глобального кризиса окончится к 2020-2021 году.
Обновлено вчера в 10:19
Общество
В 2019 году кадастровую стоимость недвижимости установят в 65 регионах
В 2019 году 65 регионов России приступили к проведению государственной кадастровой оценки согласно 237-ФЗ.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие
Россия и Китай созвали Совбез ООН из-за ракетных разработок США
Совет Безопасности ООН проведёт внеочередное заседание по вопросу ракетных разработок США, нарушающих Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 00:07
Армия и оружие
В ЛНР сообщили об уничтожении ударного беспилотника ВСУ
«Народная милиция в очередной раз пресекла попытку применения ударного беспилотного летательного аппарата ВСУ, который пытался обойти позиции Народной милиции и направиться в сторону населённого пункта Веселая Гора», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:25
Технологии
TON Board: разработка блокчейна Павла Дурова «практически завершена»
Несколько дней назад CoinDesk сообщил, что из-за задержки в разработке блокчейна участники закрытого раунда ICO Telegram Open Network начали избавляться от своих монет на вторичном рынке.
Обновлено в 09:55
Гаджеты
Apple начала тестировать китайские OLED-экраны для iPhone 12
Компания Apple начала тестирование OLED-дисплеев для iPhone 12 от китайской компании BOE.
Обновлено в 08:49
Политика
Лавров откроет в Москве выставку о начале Второй мировой войны
На сайте дипведомства говорится, что экспозиция состоит из уникальных материалов, в том числе из Архива Министерства, воссоздающие подлинную картину событий того времени, выявляющие истинные причины мирового конфликта и его виновников.
Обновлено 19 августа в 23:33
Политика
Визит Шойгу может развалить правящую коалицию Молдавии
Напомним, в среду премьер-министр Молдавии Майя Санду заявила, что намеченный на 24 августа визит министра обороны России Сергея Шойгу в Кишинев будет носить частный характер, а в рамках визита не могут быть подписаны межправительственные и межминистерские соглашения.
Обновлено в 12:45
Политика
На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке
Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.
Обновлено в 00:15