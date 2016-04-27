Футбол

Франк Рибери официально перешел в «Фиорентину»Prognozist 06:02

Бывший футболист «Баварии» Франк Рибери перебрался в итальянскую «Фиорентину», о чем свидетельствует свежая фотография француза с шарфом команды: Полузащитник будет получать 4 миллиона евро в год, контракт рассчитан на 2 сезона.
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