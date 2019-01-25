Армия и оружие
Французы создали 140-миллиметровую пушку для противостояния «Армате»ПолитРоссия 12:28
Российский танк Т-14 на платформе «Армата» вынудил установить на французский танк Leclerc 140-миллиметровое орудие. Об этом в своем блоге написал военный эксперт Алексей Хлопотов. Отмечается, что новая пушка должна обеспечить увеличение огневой мощи на 70 процентов по сравнению со стандартной.
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