Футбол

Французы разгромили Молдавию в матче отборочного турнира Евро-2020Газета.Ru 18:26

В группе H отборочного турнира чемпионата Европы—2020 сборная Молдавии дома крупно проиграла Франции, передает "Советский спорт". Встреча в Кишиневе завершилась со счетом 1:4. В составе действующих чемпионов мира отличились Антуан Гризманн, Оливье Жиру, Килиан Мбаппе и Рафаэль Варан.
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Французы разгромили Молдавию в матче отборочного турнира Евро-2020

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Сборная Франции разгромила Молдавию в дебютном матче отборочного турнира Евро-2020

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Сборная Франции разгромила Молдову в Кишинёве

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Сборная Франции разгромила Молдавию в первом матче квалификации Евро-2020

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Чемпионат17:36

Франция разгромила Молдавию, Турция обыграла Албанию

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Молдова – Франция: будет ли разгром?

Все про Спорт рувчера в 11:06

Молдова - Франция. 22 марта 2019: Матч закончился со счетом 1:4

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Спецназ ЮВО подняли в Ростовской области по тревоге для учений

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Суд приговорил Павла Гриба к шести годам тюрьмы

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СБУ собирается дать правовую оценку визиту Бойко и Медведчука в Россию

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«Вашингтон» проиграл «Миннесоте» в домашнем матче

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У берегов Камчатки ожидаются волны высотой до 9 м

Утром в воскресенье ожидаются опасные волны высотой до 9 м, сообщается в субботу на сайте регионального главка МЧС России.
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Все судьи томского районного суда ушли в отставку

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В Китае погибли 26 человек из загоревшегося туристического автобуса

В Китае жертвами возгорания туристического автобуса стали 26 человек, еще 28 получили травмы различной степени тяжести.
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