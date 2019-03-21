Футбол
Французы разгромили Молдавию в матче отборочного турнира Евро-2020Газета.Ru 18:26
В группе H отборочного турнира чемпионата Европы—2020 сборная Молдавии дома крупно проиграла Франции, передает "Советский спорт". Встреча в Кишиневе завершилась со счетом 1:4. В составе действующих чемпионов мира отличились Антуан Гризманн, Оливье Жиру, Килиан Мбаппе и Рафаэль Варан.
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