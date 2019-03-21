Французы разгромили Молдавию в матче отборочного турнира Евро-2020Газета.Ru 18:26

В группе H отборочного турнира чемпионата Европы—2020 сборная Молдавии дома крупно проиграла Франции, передает "Советский спорт". Встреча в Кишиневе завершилась со счетом 1:4. В составе действующих чемпионов мира отличились Антуан Гризманн, Оливье Жиру, Килиан Мбаппе и Рафаэль Варан.

Все про Спорт ру

Экономика Медведев поручил смягчить наказание за валютные нарушения Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить поправки в Уголовный кодекс, либерализирующие ответственность за нарушения валютного законодательства.

Политика Личного фотографа Ким Чен Ына уволили за излишнее усердие Личного фотографа лидера КНДР Ким Чен Ына уволили и исключили из партии за то, что он снимал главу страны слишком близко, пишет южнокорейская газета Daily NK.

Шоу-бизнес Певица Жасмин купила золотой «Бентли» стоимостью 33,5 млн рублей Несколько лет назад блогеры решили «разобрать» гардероб певицы и обнаружили коллекцию сумок Hermes стоимостью несколько десятков миллионов рублей.

Политика Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.

Экономика Премьер Дмитрий Медведев настроен наказать виноватых за срыв ФАИП Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев требует наказать виновных за срыв сроков Федеральной адресной программы (ФАИП).

Политика США ввели санкции против венесуэльского госбанка BANDES Вашингтон принял решение о введении санкций в отношении Банка экономического и социального развития Венесуэлы (BANDES).

Происшествия Три реки перекрыли из-за взрыва на химзаводе в Китае В китайской провинции Цзянсу перекрыли три реки после мощного взрыва на химзаводе, таким образом власти страны пытаются предотвратить попадание загрязненных сточных вод в Желтое море.

Политика Рейтинг одобрения деятельности Владимира Путина вырос Рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина вырос. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ВЦИОМ.

Гаджеты Xiaomi Mi Note 4 могут снабдить выдвижной камерой Последние заявили, что здесь может идти речь о модели смартфона Xiaomi Mi Note 4, на ней как раз и предусматривается возможность установки выдвижной механической фронтальной камеры.

Общество В ПФР разъяснили, кто имеет право получать две пенсии Две выплаты от государства — страховую пенсию по старости и за выслугу лет — имеют право получать госслужащие, космонавты и лётчики-испытатели.

Авто Ультрабюджетный кроссовер Hyundai Styx впервые показали на видео Компания Hyundai анонсировала премьеру нового ультрабюджетного кроссовера Styx на первом тизерном видео.

Спорт Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.

Политика СБУ собирается дать правовую оценку визиту Бойко и Медведчука в Россию Служба безопасности Украины намерена в ближайшее время дать правовую оценку визиту кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Россию.

Шоу-бизнес Дочь слушается Андрея Чуева из-за наказаний ремнём Бывший участник проекта «Дом-2» Андрей Чуев не скрывает, что дочь слушается его из-за наказаний ремнём.

Хоккей «Вашингтон» проиграл «Миннесоте» в домашнем матче Обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" принимал "Миннесоту Уайлд" и проиграл 1:2. Столичный клуб неожиданно уступил дома "Миннесоте", пока не проходящей в зону плей-офф.

Общество У берегов Камчатки ожидаются волны высотой до 9 м Утром в воскресенье ожидаются опасные волны высотой до 9 м, сообщается в субботу на сайте регионального главка МЧС России.

Происшествия Все судьи томского районного суда ушли в отставку Квалификационная коллегия судей (ККС) Томской области сообщила, что судьи Молчановского районного суда в полном составе ушли в отставку из-за отмены оправдательного приговора, который они вынесли двум полицейским Молчановского района.

Происшествия В Китае погибли 26 человек из загоревшегося туристического автобуса В Китае жертвами возгорания туристического автобуса стали 26 человек, еще 28 получили травмы различной степени тяжести.

Политика Восемь стран Южной Америки создали региональный блок Просур Аргентина, Чили, Колумбия, Бразилия, Эквадор, Парагвай, Перу и Гайана создали новый региональный блок - Форум для развития Южной Америки (Просур), следует из совместного заявления стран.

Экономика Thomas Cook покупает российского туроператора «Библио-Глобус» Британский туроператорский холдинг Thomas Cook объявил о приобретении российского туроператора "Библио-Глобус", говорится в распространенном заявлении.

Политика Расследование спецпрокурора Мюллера завершено Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.