Футбол

«Головин потерял полгода из-за Анри». Французский журналист – о нашем хавбекеСпорт-Экспресс вчера в 09:15

Ошибкой руководства "Монако" было назначение Анри тренером – он не только сломал то, что работало при Жардиме, но и сам ничего не строил. И я согласен, что Головина использовали неправильно – Анри постоянно находился в поиске, искал подходящие схемы, тактику, роли для футболистов.
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«Головин и „Монако“ потеряли полгода из-за Анри». Мнение журналиста Canal+

Спорт-Экспрессвчера в 22:52
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Тьерри Анри
Французский футболист
Французский футболист и футбольный тренер. Чемпион мира и Европы, победитель Лиги чемпионов УЕФА и чемпионатов Франции, Англии и Испании, обладатель Кубка конфедераций. Выступал на позициях нападающего и крайнего полузащитника в таких клубах, как «Монако», «Ювентус», лондонский «Арсенал», «Барселона» и «Нью-Йорк Ред Буллз».
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