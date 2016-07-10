Футбол

Французский защитник Патрис Эвра завершил карьеруREGNUM 07:16

Французский защитник Патрис Эвра объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
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Экс-защитник сборной Франции Патрис Эвра завершил карьеру. Забавные видео

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