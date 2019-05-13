Политика
Французский политик призвал прекратить «антироссийскую истерию»РИА Новости вчера в 20:56
"В ваших интересах иметь депутатов, которые не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии, что свирепствует в Европарламенте", — заявил Меланшон.
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Глава левой партии Франции призвал ЕС прекратить давление на Россию
Московский Комсомолецвчера в 21:50
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Армия и оружие
Пернатые испортили американские F-35B и F-16
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес
СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню
Издание dom2life со ссылкой на свои, как утверждается, очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии имени Кулакова в Москве.
Обновлено вчера в 18:14
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи
В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.
Обновлено вчера в 11:05
Политика
В Киеве начали расследование после жалобы судей на Порошенко
С просьбой начать расследование в отношении Порошенко судьи ОАСК обратились в Генпрокуратуру и Государственное бюро расследований (ГБР) в апреле 2019 года.
Обновлено в 03:30
Политика
Европа потребовала Зеленского вернуть огромные долги
"Главной задачей нового президента Украины в 2019-2020 годах станет выплата огромных госдолгов", - заявил Хан.
Обновлено в 04:51
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал об аресте полковника ФСБ по делу о взятках
Бывший замначальника управления капитального строительства (УКС) ФСБ полковник Анатолий Наумов арестован по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:32
Экономика
В России предупредили о возможных перебоях с поставками молока
Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:33
Происшествия
В Новосибирске отложили вылет рейса на SSJ-100
В Новосибирске на несколько часов задержали вылет рейса в Ростов-на-Дону, который должен был отправиться в 4:45 по московскому времени.
Обновлено в 02:23
Политика
В Чехии оценили возможность введения новых санкций ЕС против России
Министр иностранных дел Чехии Томаш Петричек заявил, что Евросоюз не рассматривает введение новых санкций против России за выдачу паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 04:06
Здоровье
Минздрав назвал число выявленных ВИЧ-инфицированных в 2018 году
«Количество обследованных ежегодно увеличивается на 2 млн человек, тогда как число новых случаев ВИЧ-инфекции в стране снижается», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 17:02
Общество
Грозы и похолодание ожидаются в Москве в течение недели
Локальные дожди с грозами ожидаются в Москве на этой неделе, с 16 мая из-за изменения циркуляции воздуха жара в столице спадет и температура понизится до 16–20 градусов.
Обновлено в 02:33
Происшествия
В Эр-Рияде заявили об атаке на два нефтяных танкера в акватории ОАЭ
В воскресенье в акватории ОАЭ два саудовских нефтяных танкера подверглись диверсиям, передает слова министра энергетики королевства Халида аль-Фалиха агентство новостей SPA.
Обновлено в 02:14
Здоровье
Кардиохирург рассказал, как избежать внезапной смерти от разрыва аорты
Главный кардиохирург Северо-Западного федерального округа, академик Российской академии наук Геннадий Хубулава дал рекомендации, как предупредить внезапную смерть от разрыва аорты.
Обновлено в 01:13
Экономика
В России расширят список подлежащих маркировке товаров
Список товаров, подлежащих маркировке, будет расширен, в том числе в него попадут бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары, соответствующее решение должно быть принято на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Обновлено в 04:16
Происшествия
Школьник с пистолетом взял в заложники учеников в Казани
Вооруженный пистолетом школьник взял в заложники учеников гимназии №7 в Казани, сообщил Федеральному агентству новостей источник в учебном заведении.
Обновлено в 04:57
Политика
В МИД России объяснили отмену визита Помпео в Москву
Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что отмена московской части визита госсекретаря США Майка Помпео связана с особенностями его графика.
Обновлено в 03:57
Экономика
Власти прогнозируют рост средней зарплаты в Москве до 135 тысяч рублей
Власти прогнозируют увеличение заработной платы в Москве в течение 5-6 лет до 120-135 тысяч рублей, ожидается рост валового регионального продукта (ВРП) и других макроэкономических показателей, сообщили РИА Новости в столичном департаменте экономической политики и развития города.
Обновлено в 04:14
Футбол
Азар принял решение о своём будущем в «Челси»
Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Бельгии по футболу Эден Азар заявил, что уже принял решение относительно своего будущего.
Обновлено в 04:53
Кино
Вышел тизер самой последней серии «Игры престолов»
В Сети опубликован тизер самой последней-распоследней серии "Игры престолов".
Обновлено в 04:13
Происшествия
Суд над Зыковой в Тюмени оставили открытым, а приговор огласят завтра
В Тюмени судья не стал удовлетворять ходатайство адвоката экс-главы областного УФНС Тамары Зыковой, передает корреспондент «Нашего города» из зала Калининского районного суда.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие
Экс-командир ПВО ЛНР задержан на Урале
Напомним, в январе российский суд признал виновным в попытке рейдерского захвата здания на Гоголевском бульваре в Москве командир агруппы разведки ДНР Дмитрия Лысаковского.
Обновлено в 04:59
Гаджеты
Фотогалерея дня: кредитная карта Apple Card
Компания Apple в марте представила кредитную карту Apple Card.
Обновлено в 02:56
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 37 копеек — до 65,44 рубля. Курс евро увеличился на 36 копеек и составил 73,50 рубля.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Рестлер Серебряный Король умер во время боя в Лондоне
Обновлено вчера в 14:29
Политика
Польша отменила визит делегации Израиля из-за темы переговоров
«В связи с внесенным в последнюю минуту израильской стороной изменением в состав делегации, из которого стало понятно, что переговоры будут сосредоточены на реституции собственности, польская сторона решила отменить визит», — говорится в пресс-релизе на сайте МИД Польши.
Обновлено в 04:40
Политика
В «Батькивщине» выступили за проведение инаугурации Зеленского 19 мая
Партия «Батькивщина» призывает скорее провести инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского и поддерживает 19 мая в качестве даты её проведения.
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия
Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни
Обновлено 11 мая в 12:37
Происшествия
Автобус обстреляли из автомобиля в Москве
В столице водитель автомобиля обстрелял из пневматики автобус, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД.
Обновлено в 02:03