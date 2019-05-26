Политика
Французский парламентарий призвал к прекращению антироссийской истерииHotGeo 11:14
Французский парламентарий подготовил соответствующее обращение в адрес министра иностранных дел государства. В нём он призвал того к прекращению антироссийской истерии.
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с чего всё началось
Депутат от партии «Национальное объединение» Жозе Эврар призвал «покончить с антироссийской истерией» и нормализовать отношения с Москвой. Такую проблему политик поднял в своём запросе министру иностранных дел Франции Жан-Иву Ле Дриану.RT на русском02:08
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