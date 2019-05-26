Политика

Французский парламентарий призвал к прекращению антироссийской истерииHotGeo 11:14

Французский парламентарий подготовил соответствующее обращение в адрес министра иностранных дел государства. В нём он призвал того к прекращению антироссийской истерии.
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с чего всё началось

Французский депутат призвал «покончить с антироссийской истерией»

Депутат от партии «Национальное объединение» Жозе Эврар призвал «покончить с антироссийской истерией» и нормализовать отношения с Москвой. Такую проблему политик поднял в своём запросе министру иностранных дел Франции Жан-Иву Ле Дриану.
RT на русском02:08

Подробнее о событии

Французский депутат просит прекратить «истерию» и снять санкции с РФ

Газета.Ru09:57

Французский депутат призвал покончить с «антироссийской истерией»

РИА Новости03:10

Французский депутат предложил «покончить с антироссийской истерией»

Вести.Ru04:42

Французский депутат призвал прекратить антироссийскую истерию

News.ru03:46

Французский депутат попросил МИД прекратить «антироссийскую истерию»

РБК06:14

Во Франции призвали «покончить с антироссийской истерией»

Взгляд.ру02:52

Французский депутат призвал «покончить с антироссийской истерией»

RT на русском02:08
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 15:32, Ашберн
Происшествия

В Польше сгорел автобус, который вёз украинских туристов

Обновлено в 13:13
Политика

Гройсман решил не объединяться с Порошенко на выборах в Раду

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что будет участвовать в парламентских выборах со своей политической силой «Украинская стратегия», не объединяясь с бывшим украинским лидером Петром Порошенко.
Обновлено в 14:09
Политика

Зеленский сообщил, что не может представить Киев без запаха шаурмы

Президент Украины Владимир Зеленский в поздравлении ко Дню города, заявил, что именно "запах цветущих лип и шаурмы около метро делает Киев Киевом".
Обновлено в 14:58
Автоспорт

Даниил Квят показал лучший результат в сезоне на Гран-при Монако

Гран-при Монако — шестой этап чемпионата мира «Формулы-1» — завершился победой британского пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона.
Обновлено в 11:28
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Армия и оружие

Сирийская армия отразила атаку боевиков на севере Хамы

Обновлено в 08:04
Политика

Партия Марин Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции

"Национальное объединение", партия, которую возглавляет Марин Ле Пен, одерживает победу на выборах в Европарламент, которые в это воскресенье прошли во Франции.
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Хоккей

Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов

Наши спортсмены проиграли финнам со счетом 1:0. Жена хоккеиста Александра Овечкина заявила, что заметила разницу между болельщиками российской сборной и фанатами клубов НХЛ.
Обновлено вчера в 14:08
Шоу-бизнес

Бруклин Бекхэм публично подрался с Ханой Кросс в Каннах

Взрослый сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин поскандалил со своей девушкой Ханой Кросс, а их ссора закончилась публичной дракой.
Обновлено в 11:00
Происшествия

СКР начал проверку сообщений о смерти заключенного в ярославском СИЗО

Следственный комитет начал проверку после смерти осужденного в ярославском СИЗО № 1. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления СКР по Ярославской области.
Обновлено в 11:19
Религия

Патриарх Кирилл объявил о строительстве трех храмов в сутки

Обновлено в 08:59
Футбол

Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада

Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.
Обновлено в 13:44
Хоккей

Василевский признан лучшим игроком сборной России в матче с Чехией

Сборная России по буллитам победила Чехию в матче за третье место на чемпионате мира-2019 (3:2 Б). Лучшим игроком встречи в составе россиян был признан голкипер Андрей Василевский - он отразил 48 бросков.
Обновлено в 12:29
Происшествия

Водитель сбил сотрудника ГИБДД в Москве при попытке скрыться

Обновлено в 12:48
Происшествия

Таксист открыл стрельбу во время массовой драки в Подмосковье

Обновлено в 06:37
Политика

Коломойский призвал объявить дефолт на Украине

Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит объявить дефолт и таким образом не выплачивать долг Международному валютному фонду.
Обновлено в 08:02
Финансы

Финансист из США оценил план отказа РФ от доллара

Американский финансист Питер Шифф оценил план России сократить зависимость от доллара.
Обновлено в 12:27
Происшествия

Самолет с отказавшим двигателем экстренно приземлился в Пулково

Обновлено в 13:15
Происшествия

Перес едва не сбил двух маршалов на Гран-при Монако

Обновлено в 13:06
Футбол

«Ювентус» в последнем матче Аллегри проиграл «Сампдории»

Обновлено в 13:56
Космос

Спутники Илона Маска над Россией попали на видео

Обновлено в 06:12
Футбол

ЦСКА — Крылья Советов 6:0

Стали известны стартовые составы московского ЦСКА и саратовских "Крыльев Советов" на матч 30-го тура Российской премьер-лиги, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:27
Происшествия

В Буркина-Фасо при нападении на церковь погибли не менее трех человек

Обновлено в 14:51
Хоккей

Илья Воробьев не ответил на вопрос о дальнейшей работе в сборной

Главный тренер сборной России Илья Воробьев подвел итоги матча за 3-е место против сборной Чехии (3:2 Б), а также оценил выступление россиян на завершившемся для них чемпионате мира в Словакии.
Обновлено в 15:21
Политика

Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ

Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе уволил министра образования, культуры и спорта региона Ингу Шамилишвили из-за того, что детский ансамбль из России в День независимости устроил шествие по улицам Батуми, скандируя "Россия, Россия!", сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:06
Экономика

Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России

Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено в 09:34
Технологии

Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн

Необычное произведение искусства представляет собой ноутбук, внутри которого заключены шесть наиболее опасных вредоносных программ мира.
Обновлено в 04:42
Происшествия

В Киеве треснул новый стеклянный мост

В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, открытый в субботу мэром города Виталием Кличко.
Обновлено в 11:22
Экономика

Темп роста ВВП России в апреле восстановился до 1,6%

Темп роста ВВП РФ в апреле 2019 года восстановился до 1,6% в годовом выражении после временного замедления в начале года, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности".
Обновлено 24 мая в 09:44
Шоу-бизнес

Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери

Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.
Обновлено в 09:29
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Французский политик
Французский политик, депутат Национального собрания Франции, член Национального фронта.
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