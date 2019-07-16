Министр отметил, что с тех пор он постоянно должен отвечать на вопросы и нападки. Де Рюжи добавил, что подал против издания иск о клевете. На прошлой неделе Mediapart написало, что де Рюжи дал около десяти роскошных обедов для его друзей в 2017–2018 годах за счет государственных средств.

Во Франции министр подал в отставку из-за фото обедов с лобстерами

Энергетика На Украине предупредили об угрозе нехватки газа на зиму "Нафтогаз" импортирует газ рекордными объемами, но риск не накопить необходимые для прохождения зимы количество топлива остается, заявил глава госкомпании Андрей Коболев.

Общество В Москве зафиксировали большое количество крылатых муравьев Большое количество летающих муравьев появилось на улицах Москвы, сообщили в пресс-службе Мосприроды во вторник, 16 июля.

Политика Урсулу фон дер Ляйен назначили новым председателем Еврокомиссии Европарламент, после периода непростого обсуждения кандидатуры, согласился с назначением Урсулы фон дер Ляйен новым председателем Еврокомиссии на следующие пять лет, свидетельствуют результаты голосования.

Политика Совбез ООН рассмотрит закон Украины о госязыке. Мнения экспертов Закон об украинском языке был принят действующим пока созывом Верховной Рады и подписан еще Петром Порошенко.

Общество Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.

Космос Подозреваемый в госизмене Мещеряков планировал спасти Землю Арестованный по подозрению в госизмене научный сотрудник ЦНИИмаш 77-летний Сергей Мещеряков хотел спасти Землю.

Армия и оружие В США заявили о подрыве потенциала F-35 из-за С-400 Кандидат на пост министра обороны США Марк Эспер заявил, что покупка Турцией российских ЗРС С-400 подрывает потенциал истребителей-бомбардировщиков F-35, в разработке которых принимает участие Анкара.

Происшествия Экс-бухгалтера «Седьмой студии» отпустили из-под домашнего ареста Следствие отпустило из-под домашнего ареста бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, обвиняемую в хищении бюджетных средств.

Политика Глава МВФ Кристин Лагард объявила об отставке Лагард отметила, что в ближайшее время совет управляющих будет выбирать нового директора-распорядителя, а Дэвид Липтон продолжит исполнять обязанности главы фонда.

Армия и оружие Названы обязанности Евкурова в Минобороны РФ Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, назначенный замминистра обороны РФ, будет курировать боевую подготовку и безопасность полетов авиации, сообщается на сайте Минобороны РФ.

Происшествия В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.

Политика Вице-премьер Италии обвинил украинцев в подготовке покушения на себя Оружие, изъятое у проукраинской неонацистской группировки в Италии, планировали использовать для покушения на главу МВД и заместителя премьер-министра страны Маттео Сальвини.

Политика ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.

Экономика Российские пенсионеры отказались копить на старость На депозиты и денежные вклады в старости рассчитывает 23 процента респондентов. Об этом свидетельствую данные проведенного ВЦИОМ опроса.

Происшествия Обвиненного в хранении наркотиков ингушского журналиста арестовали Магасский районный суд Ингушетии арестовал на два месяца журналиста Рашида Майсигова. Об этом сообщил РБК его адвокат Магомед Аушев.

Армия и оружие В США назвали самые быстрые истребители со всего мира Американское издание We Are The Mighty составило рейтинг из пяти самых быстрых действующих военных летательных аппаратов.

Здоровье Три опасных препарата в аптечках россиян назвал известный телеврач О привычных, но опасных медицинских препаратах в бытовых аптечках россиян рассказал известный телеврач Александр Мясников в программе "О самом главном".

Наука Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.

Хоккей Российский хоккеист Валиев продлил контракт с «Калгари» Российский защитник Ринат Валиев заключил новый контракт с клубом НХЛ "Калгари Флэймз", сообщил агент хоккеиста Дэн Мильштейн в своем аккаунте в Twitter.

ЖКХ В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.

Кино Умерла актриса ЦАТРА Ольга Вяликова Актриса Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) Ольга Вяликова скоропостижно скончалась.

Экономика Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".

Политика В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимися под санкциями, в Россию.