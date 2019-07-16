Политика
Французский министр ушел в отставку после скандала с шикарными обедамиГазета.Ru 11:28
Министр экологии Франции Франсуа де Рюжи подал в отставку на фоне скандала с заказом шикарных обедов. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Автоматически обработано 7327 источников, обновлено в 12:22, Вашингтон
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Избирательная комиссия округа №43 отказалась регистрировать юриста Фонда борьбы с коррупцией, сторонницу политика Алексея Навального Любовь Соболь в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы.
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Подозреваемый в госизмене Мещеряков планировал спасти Землю
Арестованный по подозрению в госизмене научный сотрудник ЦНИИмаш 77-летний Сергей Мещеряков хотел спасти Землю.
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Ожидается, что в ближайшее время состоится премьера УАЗ «Патриот» с автоматической трансмиссией.
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Полиция обнаружила тело композитора Игоря Извекова в его квартире в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 16 июля.
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Зеленский поручил подготовить Украину к Олимпийским играм
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны разработать стратегический план развития, который позволит республике претендовать на проведение Олимпийских игр.
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Телеведущая Стриженова попала в ДТП с грузовиком
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