Министр экологии Франции Франсуа де Рюжи подал в отставку на фоне скандала с заказом шикарных обедов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Французский министр ушел в отставку после скандала с шикарными обедами

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