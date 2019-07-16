Политика

Французский министр ушел в отставку после скандала с шикарными обедамиГазета.Ru 11:28

Министр экологии Франции Франсуа де Рюжи подал в отставку на фоне скандала с заказом шикарных обедов. Об этом сообщает РИА "Новости".
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