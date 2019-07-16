Политика

Министр экологии Франции ушел в отставкуРИА Новости 09:08

Министр экологии Франции Франсуа де Рюжи, который несколько дней назад оказался в центре скандала из-за шикарных обедов за государственный счет, заявил, что подал премьер-министру страны Эдуару Филиппу прошение об отставке.
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Обед по-версальски: французский министр уходит в отставку после роскошных трапез

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Министр уволился после разоблачения борцов с коррупцией

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Министр экологии Франции ушел в отставку

РИА Новости09:08

Министр экологии Франции объявил об оставке из-за скандала

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РБК10:10

Министр экологии Франции ушел в отставку из-за публикаций о роскошных ужинах

Интерфакс09:24

Министр экологии Франции подал заявление об отставке из-за обвинений в растрате государственных средств

Эхо Москвы10:31
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Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что после получения угроз его жизни итальянские спецслужбы идентифицировали группу украинцев, готовивших покушение.
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Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым

Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
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Экс-бухгалтера «Седьмой студии» отпустили из-под домашнего ареста

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Скорость обогащения частного капитала в России по итогам прошлого года составила 9%, что почти в пять раз больше общемировых показателей в 2%, следует из исследования международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group.
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Франсуа де Рюжи
Французский политик
Французский политик, член партии «Вперёд, Республика!», председатель Национального собрания Франции. Министр комплексных экологических преобразований.
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