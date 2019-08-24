с чего всё началось

Политика Захарова оценила слова Омеляна об украинском флаге во Владивостоке Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о возможности единства Европы только при условии поднятия украинского флага во Владивостоке, как «это было сто лет назад».

Армия и оружие Премьер Польши: вопрос размещения в Европе новых ракет должен обсуждаться в НАТО Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что с пониманием относится к беспокойству НАТО по поводу ситуации, возникшей после слома Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), отметив, что вопрос о возможности размещения в Европе новых ракет с ядерными боеголовками должен обсуждаться внутри организации.

Политика Зеленский учредил День памяти защитников Украины Президент Украины Владимир Зеленский назначил 29 августа Днем памяти погибших защитников Украины.

Космос В NASA назвали причину неудачной стыковки «Союза МС-14» с МКС Стыковка космического корабля "Союз", на борту которого находится робот "Федор", с Международной космической станцией (МКС) была прервана из-за проблем с усилителем системы автоматической стыковки "Курс" на борту станции.

Политика Порошенко не пришел на празднование Дня независимости в Киеве Пятый президент Украины Петр Порошенко не пришел на торжественные мероприятия в Киеве по случаю Дня независимости страны, которые открылись выступлением главы государства Владимира Зеленского.

Политика Путин поручил восстановить справедливость по отношению к шахтерам В четверг с просьбой восстановить социальную справедливость к президенту обратился глава этого профсоюза Иван Мохначук на встрече главы государства с руководителями угледобывающих регионов.

Космос Ракета «Союз» с роботом «Федором» стартовала с Байконура Ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур с кораблем "Союз МС-14", на борту которого находится антропоморфный робот "Федор".

Технологии Первый сертификационный полет Boeing 737 MAX запланирован на октябрь Речь идет о лайнере с обновленной электронной системой помощи пилотам MCAS.

Происшествия На АК «Победа» возбудили дело из-за недопуска пассажира на рейс Управлением Роспотребнадзора по Москве возбуждено дело об административном правонарушении в отношении авиакомпании "Победа" по факту недопуска пассажира на рейс.

Политика Савченко заявила об украинизации России Депутат Верховной рады Надежда Савченко сообщила в интервью телеканалу NewsOne о начале украинизации России.

Энергетика Эксперт: Украине следует закупать газ у России вместо Катара Международные эксперты сошлись во мнении, что властям Украины следует абстрагироваться от политической составляющей и возобновить конструктивные переговоры с российским "Газпромом" по поводу поставок газа в страну, вместо того, чтобы закупать голубое топливо у Катара.

Общество Кадыров объявил о решении дать мечети имя пророка Мухаммада Ранее ТАСС сообщал о том, что мечеть будет названа в честь главы республики Рамзана Кадырова. Якобы такое пожелание высказали жители Чечни.

Политика Трамп заявил о готовности к переговорам с Китаем Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к проведению переговоров с Китаем, несмотря на ужесточение торговых пошлин.

Происшествия В Нью-Йорке мужчину насмерть задавило лифтом Жителя Нью-Йорка зажало между стеной шахты и дверью лифта, от полученной травмы он погиб моментально.

Политика Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.

Кино На Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана подали в суд в России В качестве ответчика указаны китайская компания China Film Group, выступившая сопродюсером, а также актёры Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер, также участвовавшие в создании фильма.

Культура Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.

Фигурное катание Ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева выиграла первый этап Гран-при Российская фигуристка Камила Валиева стала победительницей первого этапа Гран-при, который прошел в Куршевеле.

Культура Никита Михалков перенес серию операций на ноге Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.

Политика Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД По словом Пескова, российский лидер в ходе совещания сделал важное заявление и в самое ближайшее время оно будет опубликовано.