Политика

Французский контейнерный перевозчик CGA CGM отказался от СевморпутиREGNUM 01:10

Французский контейнерный морской перевозчик CGA CGM решил отказаться от использования Северного морского пути.
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Крупнейшая во Франции и четвертая в мире транспортная компания, занимающаяся преимущественно контейнерными морскими перевозками, CGA CGM решила отказаться от использования арктических маршрутов, сообщает Le Figaro
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