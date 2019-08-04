Происшествия

Французский изобретатель пересёк Ла-Манш на флайбордеRT на русском 10:44

Французский изобретатель Фрэнки Запата со второй попытки сумел пересечь пролив Ла-Манш на флайборде — летающей доске с реактивным мотором. Об этом он сообщил в Instagram.
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Появилось видео пролета французского изобретателя над Ла-Маншем

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Французскому изобретателю удалось пересечь Ла-Манш на летающей доске

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Появилось видео полета изобретателя над Ла-Маншем на реактивной доске

РБК07:54

Французский изобретатель и спортсмен-экстремал пересёк пролив Ла-Манш на летающей доске с реактивными двигателями

Эхо Москвы05:04

Француз пересек Ла-Манш на флайборде

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«Летающий француз» пересек Ла-Манш

Коммерсантъ04:12

Успел! Француз опередил британца в перелете через Ла-Манш

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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 11:22, Ашберн
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