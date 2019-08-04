Происшествия
Французский изобретатель пересёк Ла-Манш на флайбордеRT на русском 10:44
Французский изобретатель Фрэнки Запата со второй попытки сумел пересечь пролив Ла-Манш на флайборде — летающей доске с реактивным мотором. Об этом он сообщил в Instagram.
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Общество
В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы
В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.
Обновлено в 08:37
Политика
Помпео заявил о необходимости возвращения Крыма Украине
Американский госсекретарь Майк Помпео в ходе разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона» заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины.
Обновлено в 10:14
Происшествия
В Чикаго при стрельбе ранены 7 человек
В американского Чикаго произошла стрельба в Дуглас-парке, при которой пострадали по меньшей мере семь человек.
Обновлено в 11:04
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Общество
Воскресенье в Москве станет самым холодным за 70 лет
Температура в Москве в воскресенье достигнет показателя 70-летней давности, максимально воздух прогреется до плюс 14 градусов, сообщил РИАМО синоптик центра погоды «Фобос».
Обновлено в 03:34
Происшествия
В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков
В Москве задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу, который через социальную сеть призывал к насилию в отношении детей сотрудников силовых структур.
Обновлено в 11:05
Политика
МИД РФ обратится к США и Германии по поводу вмешательства во внутренние дела России
МИД РФ направит официальные обращения к американской и германской стороне по поводу вмешательства их дипломатических сотрудников и государственных СМИ во внутренние дела России в связи с освещением несанкционированных акций 3 августа в Москве.
Обновлено в 10:14
Футбол
20 игроков ЦСКА отправились на матч с «Рубином»
Обновлено вчера в 09:16
Шоу-бизнес
Модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей подругой
Британская киноактриса и модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей девушкой Эшли Бенсон, пишет The Sun.
Обновлено в 09:03
Шоу-бизнес
Принц Гарри нежно поздравил Меган Маркл с днем рождения
Принц Гарри трогательно поздравил Меган Маркл с днем рождения. На их личной странице в Instagram он написал жене поздравление.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе
Военные иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) задержали иностранный танкер в Персидском заливе, сообщают государственные СМИ.
Обновлено в 11:02
Интернет
Волгоградцам рекомендуют заклеивать камеры и микрофоны на смартфонах
Рекомендовано действовать очень осторожно при установке приложений на ноутбуки, смартфоны и планшеты.
Обновлено в 03:51
Происшествия
СКР возбудил дело против участника несанкционированной акции в Москве
По версии Росгвардии, военнослужащий «получил травму в результате противоправных действий одного из участников акции».
Обновлено в 08:00
Происшествия
Никас Сафронов объяснил, почему не застраховал затопленные картины
Художник говорит, что вода повредила 15 картин и первый тираж сборника стихов и эпиграмм Валентина Гафта с иллюстрациями Сафронова.
Обновлено в 08:50
Космос
НАСА обнаружило новую пригодную для жизни планету
По словам исследователей, вновь обнаруженная планета получила название GJ 357 d. Она расположена в обитаемой зоне своего солнца и получает столько звёздной энергии, сколько и Марс.
Обновлено 01 августа в 11:17
Шоу-бизнес
Брижит Макрон сделала омолаживающую операцию
Супруга президента Франции Брижит Макрон сделала омолаживающую операцию.
Обновлено вчера в 06:34
Футбол
«Спартак» — «Динамо» — 0:0, 3 августа, причины плохой игры «Спартака»
Все видели, что «Спартак» в первом тайме, за исключением стартовых минут 12, играл очень плохо – перестал прессинговать, отдал мяч, стал уступать центр поля и пропускать на свои ворота множество атак.
Обновлено в 10:30
Авто
Худшие и лучшие машины «Форсажа»
Составлен своеобразный рейтинг автомобилей, которые принимали участие в съемках сериала «Форсаж», начиная с 2001 года.
Обновлено в 10:46
Спорт
Сборная РФ установила рекорд прохождения трассы «Танкового биатлона»
Начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ генерал-полковник Иван Бувальцев рассказал, что на международном конкурсе «Танковый биатлон-2019» российская сборная выполнила поставленную задачу за рекордное время — 18 мин. 55 сек.
Обновлено в 08:46
Происшествия
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
Обновлено в 06:43
Авто
Цена «Патриота» с «автоматом», карта ГИБДД с дорожными камерами и другие события недели
Все дорожные камеры России появились на одной карте Интерактивную карту разместили на официальном сайте ГИБДД.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Под Волгоградом нашли пропавшую четыре дня назад девочку-инвалида
Без малого четыре дня ушло у волгоградских спасателей и волонтеров на поиски пропавшей в Михайловском районе 16-летней девочки-инвалида.
Обновлено в 10:48
Происшествия
Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочке
Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволили из-за слов о похищенной и убитой пятнадцатилетней девочке.
Обновлено в 07:52
Шоу-бизнес
Цветаева предложила Савельевой перебраться в Израиль
Саша Савельева поделилась с подписчиками свежим селфи в Instagram.
Обновлено в 07:20
Кино
Шведские СМИ обвинили сериал «Очень странные дела» в русофобии
Журналист шведского издания Flamman Эрик Хакинг раскритиковал за стереотипность третий сезон сериала Netflix "Очень странные дела", в котором главными злодеями показали русских.
Обновлено вчера в 10:14
Политика
Супруга президента Асада излечилась от рака
Асма аль-Асад, супруга президента Сирии Башара Асада, излечилась от рака. Об этом сообщает пресс-служба президентского дворца САР.
Обновлено в 10:36
Происшествия
СК возбудил уголовное дело против Фонда борьбы с коррупцией
СК возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств, за счет которых финансировался Фонд борьбы с коррупцией.
Обновлено вчера в 08:22
Общество
Минздрав назвал регионы с самым большим числом наркозависимых россиян
Больше всего пациентов с впервые установленной наркотической зависимостью в прошлом году было выявлено в Еврейской автономной области.
Обновлено в 09:04
Кино
Актер Киану Ривз отрастил бороду
Обновлено вчера в 11:49