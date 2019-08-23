Политика
Французский грузоперевозчик отказался от СевморпутиРБК вчера в 23:47
Рудольф Сааде, глава французской CMA CGM, занимающейся морскими контейнерными перевозками, заявил, что его компания не будет использовать Северный морской путь вдоль арктического побережья России, сообщает издание Maritime Executive. Свое решение Сааде объяснил заботой об экологии.
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Крупнейший контейнерный перевозчик из Франции отказался использовать Севморпуть
Коммерсантъвчера в 22:22
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
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Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.
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На Урале надеются удержать увольняющихся в Нижнем Тагиле хирургов
Позднее стало известно, что увольняющихся могут заменить врачи из Екатеринбурга. Кроме того, власти надеются принять новых специалистов.
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Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы
Высказался ее концертный директор Станислав Христов. Он опроверг слухи и заверил, что с актрисой все в порядке, пишет "РЕН-ТВ".
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Теломеры помогли мышиным клеткам остаться стволовыми
Испанские исследователи обнаружили белок, который не только отвечает за «молчание» теломерной ДНК, но и поддерживает клетки в стволовом состоянии.
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Первый случай смерти от вейпа зафиксирован в США
В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти в результате заболевания, которое спровоцировало курение электронной сигареты.
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В ДТП со слетевшим кунгом на дамбе погиб человек
Обновлено вчера в 15:33
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«Оренбург» объявил о подписании словенского хавбека Скофлека
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Норвежцы утверждают, что под Северодвинском произошло два взрыва
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США прорабатывают несколько масштабных проектов, предполагающих создание орбитальных ударных комплексов, в частности Rods from God («Жезлов от Бога»).
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Москалькова встретилась с Вышинским в СИЗО
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова встретилась с главным редактором "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским в Лукьяновском СИЗО на Украине.
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Отложения соли на Марсе содержат ключи к источникам древней воды
Обновлено 22 августа в 08:48
Политика
Экс-советник Трампа рассказал о психических проблемах президента США
Бывший советник президента США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи заявил, что у американского лидера есть психические проблемы.
Обновлено вчера в 14:56
Авто
Новое поколение Chevrolet Trailblazer появится на рынке в сентябре
Chevrolet Trailblazer нового поколения выходит в продажу 5 сентября текущего года, сразу после официального дебюта на моторшоу в Чэнду.
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Житель провинции Цзянси (юго-восток Китая) в течение 30 лет не мог выяснить причину терзающих его головных болей.
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Болтон хочет сорвать переход украинской «Мотор Сич» под контроль Китая
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пытается помешать приобретению китайской компанией Skyrizon Aircraft единственного на Украине производителя авиационных двигателей — компании «Мотор Сич».
Обновлено вчера в 22:30
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Даниил Круговой не сыграет за «Уфу» против «Зенита»
Защитник Даниил Круговой, который был куплен на этой неделе петербургским «Зенитом», но продолжил на правах аренды выступать до конца сезона за «Уфу», не сыграет в матче против петербургской команды.
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Арестована начальник налоговой инспекции по ЮАО Москвы
В пятницу, 23 августа, Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника инспекции Федеральной налоговой службы № 24 по Южному округу столицы Марию Андреянову.
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Наша планета совершает свой путь вокруг Солнца, вращаясь по оси, которая проходит с севера на юг.
Обновлено вчера в 09:00
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Стала известна будущая должность главы МВД Украины Авакова
Уроженец Баку Аваков занял пост главы МВД Украины после вооруженного государственного переворота в Киеве в 2014 году.
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Внедорожник Aurus представят на Московском автосалоне в 2020 году
Глава Aurus Адиль Ширинов сообщил, что внедорожник Aurus Komendant представят широкой публике в 2020 году на Московском автосалоне.
Обновлено вчера в 07:30