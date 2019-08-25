Политика
Французский грузоперевозчик отказался от СевморпутиURA.Ru 24 августа в 02:31
Один из крупнейших грузоперевозчиков Франции CGA CGM отказался от использования Северного морского пути. Об этом сообщает издание Le Figaro.
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Figaro: французская компания CMA CGM отказалась от использования Северного морского пути
ТАСС23 августа в 17:44
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