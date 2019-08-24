с чего всё началось

Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro. Прежде всего, это решение касается Северного морского пути.

Общество Митинг-концерт на Сахарова собрал более 100 тысяч гостей На проспекте Сахарова собрались порядка 100 тысяч человек. Люди пришли поучаствовать в концерте-митинге в честь 350-летия российского флага.

Здоровье В США зафиксировали первую смерть от вейпа Первый случай летального исхода в результате заболевания, вызванного курением электронной сигареты, был зафиксирован в Соединенных Штатах.

Музыка В Юрмале оценили идею возвращения «Новой волны» Возвращение в Юрмалу конкурса молодых исполнителей «Новой волны» было бы в интересах города, заявила депутат городской думы Елизавета Кривцова.

Культура Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.

Футбол Лэмпард: не понравилось, что «Челси» пропустил два гола Не понравилось, что мы пропустили два гола, но в нашей игре было много отличных элементов, так что мне очень приятно.

Экономика Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.

Космос Финские инженеры попробуют запускать спутники при помощи воздушных шаров В прошлом веке небольшие ракеты уже запускали с аэростатов, заполненных водородом или гелием, но финские ученые решили отказаться от водорода ввиду его дороговизны и взрывоопасности, пишет SciTechEuropa.

Баскетбол Сборная США по баскетболу проиграла впервые за 13 лет Последний раз сборная США по баскетболу проигрывала в полуфинале чемпионата мира 2006 года команде Греции.

Шоу-бизнес Светлана Лобода показала младшую дочь Лобода почти не показывает младшую дочь в соцсетях. На этот раз певица сделала исключение.

Происшествия Водитель иномарки погиб после столкновения с деревом в Ленобласти В Выборгском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП: иномарка влетела с трассы и врезалась в дерево, водитель погиб.

Происшествия В Подмосковье завершился демонтаж аварийно севшего A321 В Подмосковье завершился демонтаж самолета Аirbus A321 «Уральских авиалиний», который аварийно сел в кукурузном поле 15 августа.

Здоровье Роспотребнадзор опубликовал список необходимых прививок для школьников Роспотребнадзор напомнил, какие прививки защищают иммунитет школьников. Список опубликован в субботу на официальном сайте ведомства.

Политика Туск предложил пригласить Украину вместо России на следующий саммит G7 Глава Евросовета Дональд Туск высказал идею пригласить на очередной саммит G7 Украину в качестве гостя.

Политика В правительстве ФРГ потребовали удалить украинский сайт «Миротворец» Власти Германии требуют удалить украинский сайт "Миротворец". Об этом сообщает RT со ссылкой на правительство ФРГ.

Шоу-бизнес Подписчики перепутали Лайму Вайкуле с Кристиной Орбакайте Российская певица Алла Пугачева опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию с давней подругой, латвийской артисткой Лаймой Вайкуле, чем ввела в недоумение поклонников, которые перепутали ее с дочерью Примадонны, Кристиной Орбакайте.

Происшествия Стало известно о состоянии затянутой в бассейн 12-летней россиянки Состояние здоровья 12-летней россиянки, которую затянуло в бассейн отеля Sunhill в турецком Бодруме, улучшилось.

Футбол Уфа — Зенит 0:0 (2-й тайм) Главный тренер петербургского клуба Сергей Семак пропускает встречу из-за дисквалификации, вынесенной КДК РФС по итогам игры прошлого тура РПЛ против «Ахмата» (0:0). Таким образом, исполнять обязанности наставника сине-бело-голубых в предстоящем матче будет тренер Игорь Симутенков.

Происшествия ЛГБТ-активисты Петербурга устали от дискриминации ЛГБТ-активисты намерены провести серию одиночных пикетов против травли и замалчивания преступлений на почве гомофобии.

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Шоу-бизнес Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.

Шоу-бизнес Джоли в бежевом тренче поужинала с 15-летним сыном в Лос-Анджелесе Правда, старший сын артистки усыновленный Мэддокс Шиван уже отпраздновал 18 летие и готовиться жить отдельно.

Кино Disney показала первый трейлер фильма «Леди и Бродяга» Студия Disney опубликовала на своем канале в YouTube первый трейлер фильма «Леди и бродяга», в съемках которого приняли участие настоящие животные.