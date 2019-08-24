Политика
Французский грузоперевозчик отказался использовать СевморпутьРИА Новости 02:36
Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro. Прежде всего, это решение касается Северного морского пути.
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с чего всё началось
Крупнейшая во Франции и четвертая в мире транспортная компания, занимающаяся преимущественно контейнерными морскими перевозками, CGA CGM решила отказаться от использования арктических маршрутов, сообщает Le Figaro.Коммерсантъвчера в 22:22
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Крупнейший контейнерный перевозчик из Франции отказался использовать Севморпуть
Коммерсантъвчера в 22:22
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