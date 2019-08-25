Политика
Французский грузоперевозчик отказался использовать СевморпутьРИА Новости вчера в 02:36
Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro. Прежде всего, это решение касается Северного морского пути.
Читать в источнике
Оценить212
Подробнее о событии
Показать все источники
Figaro: французская компания CMA CGM отказалась от использования Северного морского пути
ТАСС23 августа в 17:44
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 20:24, Ашберн
Музыка
Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу
Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.
Обновлено вчера в 13:02
Армия и оружие
Эрдоган рассказал о планах Турции в регионе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на воскресном митинге в провинции Трабзон заявил, что попытки формирования у южных границ Турции зоны, подконтрольной террористам провалились благодаря усилиям официальной Анкары.
Обновлено в 11:47
Экономика
Кадровые перестановки в руководстве Якутска
В понедельник, 26 августа, глава Якутска Сардана Авксентьева сделала кадровые перестановки в руководстве города в режиме горизонтальной ротации кадров.
Обновлено в 19:32
Происшествия
На Майорке самолет столкнулся с вертолетом
Обновлено в 09:16
Происшествия
Актер и режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве
Российский режиссер Игорь Хомский погиб в результате ДТП в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 06:27
Политика
Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Обновлено в 09:16
Происшествия
В горах КБР турист сорвался с тарзанки в ущелье
Обновлено в 12:10
Кино
Жерар Депардье сыграет Брежнева в фильме про события «Пражской весны»
Французский актер Жерар Депардье сыграет советского генсека Леонида Брежнева в фильме хорватского режиссера Лордана Зафрановича.
Обновлено в 19:55
Шоу-бизнес
Ксения Бородина поздравила мужа с днем рождения после слухов о разводе
После недавнего поздравления супруга с днем рождения фанаты должны быть уверены – все у пары хорошо.
Обновлено в 07:00
Происшествия
На Камчатке спасатели ищут туристку, пропавшую на вулкане Горелом
Спасатели ведут поиск туристки, пропавшей на вулкане Горелом на Камчатке, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 18:07
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено в 16:56
Футбол
«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:15
Происшествия
Петербуржцы вышли на пикеты за честные выборы
Обновлено в 08:26
Технологии
Sony и Yamaha разработают беспилотные автобусы для парков
Новый проект получил название SC-1 Sociable Cart, а его разработкой совместно займутся Yamaha и Sony.
Обновлено в 10:18
Политика
Захарова оценила слова Омеляна об украинском флаге во Владивостоке
Обновлено вчера в 03:03
Футбол
Карпин: хотелось бы иметь в «Ростове» Месси, Роналду, Азара
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал победу в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с "Рубином" (2:1).
Обновлено в 14:36
Политика
Левченко заступился за назвавшую быдлом жертв паводка чиновницу
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заступился за чиновницу Ирину Алашкевич, которая назвала пострадавших от паводка жителей «быдлом».
Обновлено в 04:45
Политика
Президент Грузии назвала выборы в Абхазии фиктивными
Проходящие 25 августа в Абхазии выборы президента являются фиктивным процессом.
Обновлено в 11:52
Политика
ВАК вызывают на защиту в Верховном суде
Заявители утверждают, что переназначение 17 членов ВАК, включая председателя Владимира Филиппова, нарушает закон, допускающий не более двух сроков в составе комиссии.
Обновлено в 18:32
Футбол
«Боже, храни „Спартак“, чтоб воедино „Брагу“ прошли мы». Назаров посвятил новую песню красно-белым
В своей песне актер пожелал «Спартаку» обыграть «Брагу» в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы, а затем победить «Зенит» в 8-м туре РПЛ.
Обновлено в 18:20
Политика
Еще одна страна отозвала признание независимости Косово
27 июля признание Косово отозвала Центрально-Африканская Республика (ЦАР).
Обновлено в 19:18
Экономика
Минск хочет до конца года завершить работу со Всемирным банком по «дорожной карте» реформ
Белорусское правительство планирует завершить работу над дорожной картой структурных реформ в стране, которую помогает готовить Всемирный банк, в IV квартале этого года.
Обновлено в 15:03
Политика
В Киеве заявили о сокращении поставок дизтоплива из России в два раза
Украина почти вдвое снизила поставки дизтоплива из России благодаря введению специальной пошлины 3,75%, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус.
Обновлено в 12:35
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по Сирии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, подтвердил, что ЦАХАЛ и впрямь сорвала планы иранских военных по нанесению удара по Израилю.
Обновлено в 04:33
Экономика
Минфин признал 66% налоговых преференций неэффективными
По данным ведомства, на местные бюджеты положительно повлияли региональные преференции по налогам на прибыль и имущество только на 87 млрд рублей, следует из расчетов Минфина за 2018 года.
Обновлено в 15:00
Экономика
Китайские туристы потратят более 70 млрд рублей в России
В 2019 году китайские туристы могут потратить в России 72 млрд рублей.
Обновлено в 07:31
Армия и оружие
Российские дипломаты отметили 75-летие освобождения Тарту от фашистов
Сотрудники посольства России в Эстонии приняли участие в воскресенье в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия освобождения Тарту от немецко-фашистских захватчиков.
Обновлено в 07:11
Политика
Компании из Китая купили более 50% акций украинской «Мотор Сич»
Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group приобрели более 50% акций завода "Мотор Сич" - единственного предприятия на Украине, специализирующегося на производстве авиационных двигателей.
Обновлено в 14:58
Гаджеты
Портативная консоль Smach Z на Windows 10 стала ещё мощнее
Позже разработчики решили снова изменить процессор и задержали выход приставки. В этот раз Smach Z разрабатывают на Ryzen Embedded V1807B.
Обновлено в 15:53
Политика
Трамп ради вывода американских компаний из Китая может объявить ЧП
Президент США Дональд Трамп, чтобы заставить уйти американские компании из Китая, может объявить чрезвычайное положение в стране.
Обновлено в 17:21