с чего всё началось

Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro. Прежде всего, это решение касается Северного морского пути.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы Высказался ее концертный директор Станислав Христов. Он опроверг слухи и заверил, что с актрисой все в порядке, пишет "РЕН-ТВ".

Культура Петр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом В Москве госпитализировали музыканта и актера Петра Мамонова. Об этом сообщается на его странице в фейсбуке.

Футбол «Динамо» победило «Тамбов» в матче РПЛ Футболисты московского «Динамо» обыграли «Тамбов» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Авто Mercedes Citan разработают совместно с Renault-Nissan-Mitsubishi Работы над новым Citan начнутся в ближайшее время в сотрудничестве с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi.

Политика Пушков рассказал о месте Украины в Европе от Лиссабона до Владивостока Сенатор Алексей Пушков считает, что Украине не стоит переоценивать свою роль в строительстве "Большой Европы" и слишком бурно реагировать на слова президента Франции Эмманюэля Макрона о единой Европе от Лиссабона до Владивостока.

Политика Москалькова встретилась с Вышинским на Украине Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась с находящимся под арестом главным редактором РИА Новости Украина Кириллом Вышинским.

Политика Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7 Глава Евросовета Дональд Туск предложил на следующий саммит «большой семерки» (G7) пригласить Украину.

Происшествия В Ижевске завели дело после ДТП с автобусом Правоохранители Удмуртии возбудили дело о нарушении правил дорожного движения после столкновения пассажирского автобуса с опорой трубопровода в Ижевске, в результате которого пострадали 25 человек, сообщили РИА Новости в МВД по Удмуртии.

Космос NASA оценило опасность Солнца для Земли Специалисты NASA рассказали о том, насколько Солнце может быть опасно для Земли.

Политика В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.

Культура Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.

Политика Кремль сообщил о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли Поручения, которые в субботу дал президент Владимир Путин, направлены на исправление проблем в угледобывающей промышленности.

Политика CNN: Трамп выражал нежелание ехать на саммит G7 Президент США Дональд Трамп в течение последних месяцев выражал недовольство в связи с необходимостью посетить предстоящий саммит стран "семерки" в Биаррице, в частности, из-за того, что там, по его мнению, будут уделять слишком много внимания вопросам экологии.

Общество Участники флешмоба на Сахарова развернули гигантский флаг России Студенты, волонтеры и участники молодежных объединений развернули огромное полотно, состоящее из двух тысяч флагов российских регионов, муниципальных образований и общественных организаций.

Политика Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.

Футбол «Тоттенхэм» может продать Эриксена за £50 млн Английский "Тоттенхэм" может продать датского полузащитника Кристиана Эриксена за £50 млн, сообщает Daily Mail.

Космос Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.

Футбол Игроку «Локомотива» диагностирована закрытая черепно-мозговая травма Московский «Локомотив» подтвердил, что полузащитник молодежной команды Евгений Морозов получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Политика Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержки Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал снимок двойного свидания Аллы Пугачевой в Юрмале Максим Галкин порадовал подписчиков в Instagram новым снимком с Юрмалы. Телеведущий показал сюжет двойного свидания супруги Аллы Пугачевой.

Политика Крымские татары отвергли предложение Зеленского по автономии Крымские татары не нуждаются в создании каких-либо призрачных национально-территориальных автономий, президенту Украины Владимиру Зеленскому пора прекратить вмешиваться во внутренние дела российского полуострова, заявил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

Политика AP: США планируют вновь открыть консульство в Гренландии США открыли консульство в Гренландии в 1940 году, но в 1953 году оно было закрыто.

Футбол Игрок «Фламенго» стал самым быстрым футболистом в истории Бразильский нападающий "Фламенго" Бруно Энрике стал самым быстрым игроком в истории футбола, сообщает "Спорт-Экспресс".

Единоборства Ковалев и Ярд успешно прошли взвешивание Вес Ковалева составил 79,2 кг (при лимите полутяжелого веса в 79,4 кг), Ярд оказался немного легче — 78,9 кг.