Политика

Французский грузоперевозчик отказался использовать СевморпутьРИА Новости 02:36

Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro. Прежде всего, это решение касается Северного морского пути.
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с чего всё началось
Крупнейшая во Франции и четвертая в мире транспортная компания, занимающаяся преимущественно контейнерными морскими перевозками, CGA CGM решила отказаться от использования арктических маршрутов, сообщает Le Figaro
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Коммерсантъвчера в 22:22

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Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути

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РИА Новости02:36

Figaro: французская компания CMA CGM отказалась от использования Северного морского пути

ТАССвчера в 17:44
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