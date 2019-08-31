Французский гонщик Антуан Юбер скончался в возрасте 22 лет в результате аварии во время соревнований серии "Формулы-2" в Бельгии. Антуан потерял управление над болидом на выходе из поворота и врезался в отбойник.

Гонщик Юбер скончался после аварии на трассе «Формулы» в Бельгии

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