Происшествия
Вести.RuФранцузский гонщик Формулы-2 Антуан Юбер скончался в результате аварии
Французский гонщик команды Arden International Антуан Юбер скончался в результате аварии, которая произошла на втором круге первой гонки девятого этапа Формулы-2 – Гран-при Бельгии.
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Единоборства
Хорхе Линарес: Кэмпбелл может победить Ломаченко за счет длины рук
Allboxing.ru вчера в 04:08
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК вчера в 12:54
Футбол
«Ахмат» избежал поражения в матче с «Тамбовом»
Sportbox.RU 13:56
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском 14:31
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 11:38
Происшествия
Сестра убитого в Башкирии годовалого мальчика рассказала о его гибели
Пятилетняя дочь Юлии Хабировой, признавшейся в убийстве годовалого сына, рассказала психологам об обстоятельствах трагедии.
Известия 08:59
Космос
Робот «Федор» пожаловался на «угрозы» российского космонавта на МКС
Первый российский человекоподобный робот «Федор» пожаловался на работающего на МКС российского космонавта Алексея Овчинина.
Мойка78 10:29
Политика
Зеленский пригласил Польшу присоединиться к восстановлению Донбасса
Украинский лидер Владимир Зеленский во время встречи в Варшаве с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким предложил польской стороне присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса.
RT на русском 13:53
Происшествия
Убийцу Роберта Кеннеди ранили ножом в тюрьме
РИА Новости 03:49
Футбол
Защитник клуба РПЛ дважды спас пустые ворота
В дополнительное время встречи при счете 2:1 в пользу «Ростова» Чернов дважды вступил в игру и отбил мяч, летевший в пустые ворота.
Lenta.ru 14:48
Технологии
Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter Джека Дорси
В твиттере основателя и главы сервиса микроблогов Джека Дорси появились около 20 твитов с расистскими комментариями и, по-видимому, именами участников хакерской команды, сообщает Gizmodo.
Дождь вчера в 16:40
Армия и оружие
В ДНР заявили о новом обстреле со стороны украинских силовиков
Известия вчера в 18:37
Происшествия
Пострадавшая при посадке самолета в Подмосковье девочка прооперирована
Девочка, которая пострадала в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в подмосковном Митино, перенесла трехчасовую операцию.
Российская газета 12:48
Политика
Глава МИД Латвии не нашел советского прошлого у стран Прибалтики
Глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс заявил о том, что страны Прибалтики никогда не входили в состав СССР.
Известия 05:24
Происшествия
При падении вертолёта в Подмосковье погибли два человека
В результате падения вертолёта в Клязьминское водохранилище в Московской области погибли два человека.
RT на русском 15:03
Общество
Названы нововведения, ожидающие россиян с сентября
C 1 первого сентября 2019 года в России вступает ряд новых законов.
Газета.Ru вчера в 02:46
Политика
Кадыров рассказал о встрече с Путиным
Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 12:35
Авто
В Сети рассказали о кабриолете, сделанном немцами из УАЗа
Кроме красивого имени, изящный кабриолет получил усилитель руля от ZF, доработанную подвеску с амортизаторами Bilstein и сиденья Recaro с выраженной боковой поддержкой.
Автоновости дня 10:26
Футбол
Неймар заявил о срыве трансфера в «Барселону»
Газета.Ru 10:46
Армия и оружие
Армия Израиля повысила готовность на северной границе
«В течение прошлой недели сухопутные силы, авиация, флот и разведывательные силы повысили свою готовность к различным сценариям в северном командном районе и в 91-й территориальной дивизии», — сообщила пресс-служба армии Израиля.
РБК 15:14
Шоу-бизнес
Виктория Боня с дочерью переезжает из Монако
Вчера 39-летняя Виктория Боня объявила в своем микроблоге в Instagram, что приняла решение переехать из Монако, где прожила почти шесть лет.
Вокруг ТВ вчера в 17:56
Происшествия
Глава Российско-Киргизского фонда пропал во время заплыва на озере
Аргументы и Факты 14:21
Армия и оружие
СМИ: индийские пилоты на МАКС-2019 испытали в воздухе истребитель МиГ-35
Летчики ВВС Индии совершили полеты на истребителе МиГ-35 во время авиационно-космического салона МАКС-2019 в Жуковском, а также получили возможность познакомиться с новейшим истребителем Су-57Э.
ТАСС 14:30
Армия и оружие
Украина отправила в Буркина-Фасо три «Шрека-М»
Военное обозрение 12:07
Политика
В Донецке открыли памятник Захарченко
Бюст первому главе самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко открыли в Донецке на аллее героев в годовщину его гибели, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 03:56
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Искандер»
Минобороны опубликовало на своем YouTube видео учебно-боевого пуска ракеты комплекса «Искандер» на полигоне Капустин Яр.
РБК 12:53
Гаджеты
Apple бесплатно заменит дисплей в Watch Series 2 и Series 3
Apple объявила об открытии программы по бесплатной замене и ремонту дисплеев в некоторых моделях Apple Watch Series 2 и Series 3. Apple признала, что на закругленных краях дисплея часов могут появляться специфические трещины.
The GEEK 11:59
Политика
Пушков отреагировал на обещание нового главы МИД Украины о Донбассе
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал обещание нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко относительно конфликта в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 22:25
Баскетбол
В первом матче Кубка мира по баскетболу сборная России обошла Нигерию
Национальная команда встретилась со своим первым соперником в группе, сборной Нигерии.С первых же секунд нигерийцы завладели мячом и за счет своего атлетизма продавливали защиту россиян, играя под кольцом.
Эхо Москвы - Пермь 07:16
Политика
На Украине потребовали переименовать модернизированный в России Ан-124
Недавно глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что к концу года конструкторское бюро «Ильюшин» представит проект модернизированного самолёта Ан-124 «Руслан» с российскими комплектующими.
Профиль вчера в 08:56