Происшествия

Вести.RuВести.RuФранцузский гонщик Формулы-2 Антуан Юбер скончался в результате аварии

Французский гонщик команды Arden International Антуан Юбер скончался в результате аварии, которая произошла на втором круге первой гонки девятого этапа Формулы-2 – Гран-при Бельгии.
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