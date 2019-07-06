Политика

Французский эксперт призвал Еврокомиссию поддержать «Северный поток-2»РБК 02:39

Улучшить ситуацию может и трубопровод «Северный поток-2», уверен Кошар. По его словам, проект, в котором участвуют в том числе и европейские компании, обеспечит надежные поставки российского газа в Европу.
Читать в источнике
с чего всё началось
"В отсутствие разумного экономического соглашения – то есть такого, которое гарантирует транзит через Украину большого объёма газа по приемлемой для России цене, мы идём прямой дорогой к газовому кризису этой зимой, -– приводит
 слова экономиста L’Opinion.
Утро.ru03:43

Подробнее о событии

Эксперт рассказал, как Европа оказалась в зависимости от политического цирка на Украине

ФАН06:20

Политолог оценил слова французского экономиста о «Северном потоке — 2»

RT на русском02:37

Эксперт оценил слова французского экономиста о «Северном потоке — 2»

РИА Новости04:43

Французский эксперт призвал Еврокомиссию поддержать «Северный поток-2»

РБК02:39

Эксперт из Франции объяснил потребность Европы в «Северном потоке – 2»

Экономика сегодня01:47

Французский эксперт призвал Европу поддержать «Северный поток - 2»

Газета.Ru06:08

Потребность Европы в «Северном потоке – 2» объяснили во Франции

News.ruвчера в 22:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 08:31, Вашингтон
Общество

МЧС предупредило о грозе, граде и сильном ветре в Подмосковье

Обновлено в 07:10
Происшествия

Избитую опекунами девочку доставят из Ингушетии в Москву

Самолет, на борту которого находится семилетняя девочка, избитая опекунами в Ингушетии, вылетел из Магаса в Москву в 18:40 мск.
Обновлено вчера в 13:30
Футбол

Александр Григорян: «Хосонов, Кашчелан и Галиулин не попадают в число игроков, которых будем заявлять»

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян рассказал о трансферной кампании клуба и прокомментировал информацию о том, что за новичка РПЛ на правах аренды будет выступать полузащитник Хетаг Хосонов, о чем накануне сообщила пресс-служба ЦСКА.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес

Елизавета II не появится на крестинах сына Меган Маркл и принца Гарри

Крестины маленького Арчи намечены на 6 июля.
Обновлено вчера в 15:27
Шоу-бизнес

Галкин объяснил свой высокий гонорар

Обновлено в 06:21
Армия и оружие

Рогозин назвал сроки завершающей стадии испытаний «Сармата»

Завершающая стадия испытаний комплекса «Сармат» может начаться к концу 2020 года, рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин во время посещения «Красмаша».
Обновлено в 07:14
Происшествия

Полиция задержала истязавшего жену и дочь петербуржца

Полиция задержала мужчину, который подозревается в регулярном избиении супруги и дочери, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 08:15
Происшествия

В Черном море перевернулось судно с пассажирами

В Черном море вблизи поселка Джугба перевернулось прогулочное судно с людьми. Из воды живыми удалось поднять 18 человек.
Обновлено вчера в 11:58
Происшествия

Стало известно, как спецназ ФСБ воровал деньги в ходе обысков

Бойцы спецподразделений заранее вынимали железные пластины из своих бронежилетов, а во время обыска помещали туда пачки денег.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Камера запечатлела момент падения такси в реку в Москве

Опубликованы кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей момент падения легкового автомобиля в реку Яузу, произошедшего утром в субботу, 6 июля.
Обновлено в 06:33
Футбол

Видаль может пропустить матч за третье место на Кубке Америки

Чилийцы сыграют с командой Аргентины. Главный тренер сборной Чили Рейнальдо Руэда проинформировал, что Видаль травмировал лодыжку.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Мужа кассирши Хайруллиной нашли и допросили

Читайте материал: "Миллионы задержанной кассирши Хайруллиной исчезли вместе с ее мужем"
Обновлено в 02:02
Общество

В багажной службе Шереметьево начались увольнения

Кадровые решения были приняты после прокурорской проверки, поводом для которой стали серьезные сбои с выдачей багажа в аэропорту.
Обновлено вчера в 07:06
Политика

СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского

Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".
Обновлено вчера в 10:45
Спорт

Путин пожелал удачи участникам международного ралли «Шелковый путь»

Путин пожелал удачи участникам международного ралли, а зрителям — позитивных и ярких эмоций.
Обновлено в 07:56
Транспорт

Более 600 рейсов отменены в аэропорту Пекина

Почти 600 авиарейсов были отменены сегодня, 6 июля, в пекинском международном аэропорту «Шоуду» из-за плохих погодных условий.
Обновлено в 01:42
Происшествия

Пропавшую 14-летнюю школьницу нашли убитой и изнасилованной

На Украине нашли тело 14-летней школьницы, которая пропала неделю назад, сообщили в Национальной полиции Украины.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Здание прокуратуры Петербурга окутало неизвестным газом

Здание прокуратуры Санкт-Петербурга окутало неизвестным газом, пишет «Фонтанка». Видео инцидента публикует 78.ru.
Обновлено в 07:39
Общество

Помощник полпреда президента помещен в СИЗО «Лефортово»

Помощник полпреда президента России в Уральском федеральном округе (УФО) Александр Воробьев, подозреваемый в государственной измене, помещен в карантинную камеру СИЗО «Лефортово» с неработающим телевизором и без горячей воды.
Обновлено в 02:33
Общество

Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян

Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено вчера в 06:19
Энергетика

Поставки нефти по «Дружбе» снова остановили

Предполагается, что нефть смешивается с хранящимся в резервуарах загрязненным сырьем из старых партий на территории Польши 19 апреля Белоруссия сообщила, что в нефтепровод «Дружба» поступила некачественная российская нефть.
Обновлено вчера в 18:15
Игры

Bandai Namco анонсировала One Piece: Pirate Warriors 4

Над проектом под названием One Piece: Pirate Warriors 4 работает студия Omega Force. Подробностей об игре пока немного.
Обновлено в 03:34
Авто

Кроссовер Kia Sportage доступен в РФ в новой комплектации

Дилеры KIA в России начали продажи кроссовера KIA Sportage в новой комплектации Luxe+, которая займет место между версиями Luxe и Prestige.
Обновлено вчера в 09:55
Здоровье

Минздрав Подмосковья подготовил советы для беременных перед отпуском

В Подмосковье подготовили полезные советы для беременных женщин, отправляющихся в отпуск.
Обновлено в 03:50
Политика

Пушков оценил риск возможной техногенной катастрофы на Украине

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о том, что Украине грозит техногенная катастрофа.
Обновлено вчера в 22:35
Энергетика

Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин

Что случилось с топливом на Дальнем Востоке Как рассказывал РБК глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков, после окончания действия соглашений нефтяников с правительством 30 июня в регионе наблюдается превышение крупнооптовых цен НПЗ и биржи над мелкооптовыми и розничными ценами на дизельное топливо (на 7,3 тыс. руб. за тонну) и бензин (порядка 2,5 тыс. руб. за тонну).
Обновлено в 03:00
Происшествия

Микроавтобус опрокинулся в кювет под Воронежем

Обновлено в 07:54
Общество

Умер режиссер Владимир Двинский

Обновлено в 06:32
Политика

Глава Калмыкии выдвинет в сенаторы капитана команды КВН «Сборная РУДН»

Обновлено в 00:00
Футбол

«ПСЖ» предложил Неймара «Реалу»

«Пари-Сен-Жермен» предложил услуги своего бразильского форварда Неймара «Реалу», утверждает Marca.
Обновлено в 03:47
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное