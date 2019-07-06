Политика
Французский эксперт призвал Еврокомиссию поддержать «Северный поток-2»РБК 02:39
Улучшить ситуацию может и трубопровод «Северный поток-2», уверен Кошар. По его словам, проект, в котором участвуют в том числе и европейские компании, обеспечит надежные поставки российского газа в Европу.
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с чего всё началось
"В отсутствие разумного экономического соглашения – то есть такого, которое гарантирует транзит через Украину большого объёма газа по приемлемой для России цене, мы идём прямой дорогой к газовому кризису этой зимой, -– приводит слова экономиста L’Opinion.Утро.ru03:43
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Происшествия
Кузнецова: тетя избитой в Ингушетии девочки имела судимость
Тетя жестоко избитой в Ингушетии девочки ранее имела судимость за нанесение тяжкого вреда здоровью.
Обновлено вчера в 08:11
Политика
Пушков: США не помогут Украине решить вопрос с транзитом газа
Президенту Украины Владимиру Зеленскому надо решать вопрос с транзитом российского газа с Москвой, а не Вашингтоном, считает сенатор Алексей Пушков.
Обновлено в 10:24
Спорт
Путин направил приветствие участникам ралли «Шелковый путь»
Президент России Владимир Путин направил приветствие гонщикам, организаторам и поклонникам международного ралли "Шелковый путь", передает ТАСС.
Обновлено в 10:16
Экономика
Российские врачи получили от фармкомпаний более 3,3 млрд рублей
Порядка 42 тысяч российских врачей получили от фармацевтических компаний более 3,3 миллиарда рублей в минувшем году.
Обновлено в 04:12
Общество
МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Москве
Обновлено в 11:22
Гаджеты
Приложение для телефонов Samsung ворует данные кредиток
Специалисты обнаружили новую разработку мошенников, способную воровать данные кредиток со смартфонов на операционной системе Android, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:55
Политика
В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева
Обновлено в 05:57
Происшествия
Появилось видео спасения людей с перевернувшегося в Чёрном море катера
Очевидцы сняли на видео спасение пассажиров с прогулочного катера, опрокинувшегося в Чёрном море у посёлка Джубга.
Обновлено в 08:28
Общество
Сбежавшую с миллионами жену шейха обвинили в романе с охранником
Жену эмира Дубая принцессу Хайю, сбежавшую от супруга с огромной суммой денег, подозревают в романе на стороне, сообщает The Times.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Два человека погибли при взрыве в воинской части в Азербайджане
В воинской части в Азербайджане произошел взрыв утром 6 июля.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Генерал-майор ФСБ: наша служба в последнее время деградировала
Генерал-майор вспомнил о том, что за 20 лет его работы в московском КГБ были заведены всего три уголовных дела против сотрудников службы: одно по измене родине, два других – за мелкие нарушения.
Обновлено в 10:52
Политика
В Грузии заявили о важности прагматичных отношений с Россией
Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава на фоне туристического эмбарго со стороны России заявила, что прагматичные и экономические отношения с Москвой пойдут стране на пользу.
Обновлено в 09:09
Политика
Горизбирком зарегистрировал трех кандидатов в губернаторы Петербурга
Участникам выборов выдали удостоверения зарегистрированных кандидатов в губернаторы.
Обновлено в 10:19
Политика
Новый спектакль СБУ: вскрылась «сенсация» по делу гибели «Боинга» над Донбассом
После похищения украинскими силовиками экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха, Киев представил "доказательства" вины России в гибели малайзийского пассажирского лайнера МН-17 в небе над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали
Обновлено вчера в 05:43
Футбол
«Рубин» подписал с Кварацхелией пятилетний контракт
Обновлено в 10:46
Наука
Крупнейшее скопление водорослей в Атлантике угрожает морской жизни
Орбитальные спутники зафиксировали в Атлантическом океане крупнейшее за всю историю скопление цветущих микроводорослей.
Обновлено вчера в 05:16
Политика
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес
45-летняя Анна Михалкова поделилась отпускным снимком в купальнике
32-летняя Надежда Михалкова показала фигуру в бикини Сегодня же редким снимком в купальнике поделилась сама Анна.
Обновлено в 10:27
Общество
Медведев подписал распоряжение о всероссийской диспансеризации
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации в 2019 и 2020 годах.
Обновлено вчера в 14:17
Происшествия
В Подмосковье ребенок погиб в крупном ДТП
В Московской области девочка погибла в крупной автомобильной аварии.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие
«Они не допустили катастрофы планетарного масштаба»: В Петербурге простились с погибшими на подлодке АС-31 моряками
Погибших моряков АС-31 хоронили рядом с подводниками подлодки «Курск», затонувшей в августе 2000 года.
Обновлено в 09:18
Спорт
Баскетболистки сборной России не выступят на ОИ-2020
Встреча в Белграде завершилась со счетом 52:57. Другой матч за выход в квалификацию ОИ-2020 завершился победой команды Бельгии.
Обновлено в 11:06
Армия и оружие
Боевики поплатились за попытку наступления на позиции САА в Хаме
Боевики, занимавшие ключевые высоты в северной Хаме, решили перегруппироваться и пойти в наступление на позиции сирийской правительственной армии.
Обновлено в 01:20
Авто
В Сети показали цифровую приборную панель для LADA Vesta
Цифровая приборная панель, которая всегда была прерогативой дорогих иномарок, скоро появится и на отечественной LADA Vesta.
Обновлено в 05:59
Политика
Шредер обвинил Трампа в превращении союзников в вассалов
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что американский лидер Дональд Трамп предписывает своим союзникам определенные правила поведения и тем самым превращает их в вассалов.
Обновлено в 06:41
Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Политика
Венгрия поставила Зеленскому ультиматум по НАТО
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна перестанет блокировать интеграцию Украины в НАТО при выполнении одного условия.
Обновлено в 11:10
Наука
Сердца черепах могут адаптироваться, чтобы выжить без кислорода
Обновлено в 10:30
Экономика
ЦБ заявил об устранении используемой мошенниками ошибки в банкоматах
Первый замглавы департамента информационной безопасности Центробанка России Артём Сычёв заявил, что ошибку в банкоматах, которую использовали мошенники для злонамеренных действий, давно устранили.
Обновлено вчера в 11:10