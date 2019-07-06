с чего всё началось

Улучшить ситуацию может и трубопровод «Северный поток-2», уверен Кошар. По его словам, проект, в котором участвуют в том числе и европейские компании, обеспечит надежные поставки российского газа в Европу.

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Происшествия В Москве прошла акция в поддержку сестер Хачатурян В Москве задержали участницу одиночного пикета в поддержку сестер Хачатурян, а также трех участников движения «Мужское государство», которые пришли со своими плакатами против обвиненных в убийстве отца девушек.

Политика В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».

Политика На Порошенко завели дело о снятии им со счетов $34 млн наличными Бывший первый заместитель главы Администрации украинского лидера Андрей Портнов заявил, что Государственное бюро расследований (ГБУ) расследует в отношении экс-президента страны Петра Порошенко дело об отмывании денег.

Происшествия Шесть человек пострадали в ДТП в Сочи Шесть человек, среди которых двое детей, получили травмы при столкновении двух автомобилей в Сочи.

Политика Зеленский намерен решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен во время визита в США обсудить с американским лидером Дональдом Трампом проект "Северный поток — 2".

Происшествия Мощное землетрясение в Калифорнии застало врасплох телеведущих Мощное землетрясение в Калифорнии застало телеведущих американского канала KCAL9 врасплох. Видеозапись случившегося опубликовал РЕН ТВ.

Общество Медведев подписал распоряжение о всероссийской диспансеризации Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации в 2019 и 2020 годах.

Здоровье Опасное заболевание пошло на спад: не заболел ни один ребенок Врачи отмечают еще одно положительное явление: впервые с начала 2019 года за неделю не заболел ни один ребенок.

Происшествия Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве 4. Сотрудников ФСБ уже задерживали в начале июля 2 июля Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил о задержании двоих сотрудников по подозрению в хищении денежных средств у бизнесмена.

Политика Зеленский назначил владельца сети кондитерских главой Закарпатья Бондаренко является предпринимателем из Мукачево, а также основателем и владельцем одноименной сети кондитерских.

Футбол «Барселона» предпримет последнюю попытку подписать Гризманна Сине-гранатовые не питают оптимизма относительно новых переговоров с «Атлетико», однако руководство клуба решило предпринять последнюю попытку завершить трансфер.

Политика Шредер: Трамп делает из союзников вассалов Под флагом свободы и рыночной экономики президент США Дональд Трамп преднамеренно разрушает мировую экономическую систему, указывая даже союзникам на то, что те должны делать, таким образом превращает партнеров в своих вассалов.

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Политика В Грузии выступили за прагматичные отношения с Россией Глава Министерства экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что прагматичные, экономические отношения с Россией пойдут на пользу Тбилиси.

Происшествия ВСУ обстреляли православный храм в Донбассе В ночь с 5 на 6 июля зажигательный снаряд, выпущенный ВСУ, пробил крышу Свято-Спиридоновского храма в селе Коминтерново в Донбассе.

Политика МИД проверяет информацию о задержании двух россиян в Ливии В МИД РФ обратили внимание на появившуюся в ряде западных источников информацию о задержании в Триполи двух российских граждан, официального уведомления от ливийской стороны не было, сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел России "Обратили внимание на появившуюся в ряде западных источников информацию о задержании в Триполи двух российских граждан", - сказали в МИД РФ.