Политика
Французский эксперт призвал Еврокомиссию поддержать «Северный поток-2»РБК 02:39
Улучшить ситуацию может и трубопровод «Северный поток-2», уверен Кошар. По его словам, проект, в котором участвуют в том числе и европейские компании, обеспечит надежные поставки российского газа в Европу.
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с чего всё началось
"В отсутствие разумного экономического соглашения – то есть такого, которое гарантирует транзит через Украину большого объёма газа по приемлемой для России цене, мы идём прямой дорогой к газовому кризису этой зимой, -– приводит слова экономиста L’Opinion.Утро.ru03:43
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Экономика
Сбербанк и McDonalds откроют отделения с фаст-фудом
Сбербанк и McDonalds могут открыть совместные точки обслуживания уже до конца 2019 года, рассказал "Ведомостям" первый зампред правления банка Александр Ведяхин.
Обновлено вчера в 13:28
Происшествия
В Москве прошла акция в поддержку сестер Хачатурян
В Москве задержали участницу одиночного пикета в поддержку сестер Хачатурян, а также трех участников движения «Мужское государство», которые пришли со своими плакатами против обвиненных в убийстве отца девушек.
Обновлено в 09:16
Политика
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Политика
На Порошенко завели дело о снятии им со счетов $34 млн наличными
Бывший первый заместитель главы Администрации украинского лидера Андрей Портнов заявил, что Государственное бюро расследований (ГБУ) расследует в отношении экс-президента страны Петра Порошенко дело об отмывании денег.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП в Сочи
Шесть человек, среди которых двое детей, получили травмы при столкновении двух автомобилей в Сочи.
Обновлено в 08:50
Политика
Зеленский намерен решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен во время визита в США обсудить с американским лидером Дональдом Трампом проект "Северный поток — 2".
Обновлено в 08:00
Происшествия
Мощное землетрясение в Калифорнии застало врасплох телеведущих
Мощное землетрясение в Калифорнии застало телеведущих американского канала KCAL9 врасплох. Видеозапись случившегося опубликовал РЕН ТВ.
Обновлено в 01:15
Общество
Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женой
Обновлено вчера в 22:46
Общество
Медведев подписал распоряжение о всероссийской диспансеризации
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации в 2019 и 2020 годах.
Обновлено вчера в 14:17
Здоровье
Опасное заболевание пошло на спад: не заболел ни один ребенок
Врачи отмечают еще одно положительное явление: впервые с начала 2019 года за неделю не заболел ни один ребенок.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
4. Сотрудников ФСБ уже задерживали в начале июля 2 июля Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил о задержании двоих сотрудников по подозрению в хищении денежных средств у бизнесмена.
Обновлено вчера в 08:43
Политика
Зеленский назначил владельца сети кондитерских главой Закарпатья
Бондаренко является предпринимателем из Мукачево, а также основателем и владельцем одноименной сети кондитерских.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Найдены родители жестоко избитой девочки из Ингушетии
Обновлено в 09:37
Футбол
«Барселона» предпримет последнюю попытку подписать Гризманна
Сине-гранатовые не питают оптимизма относительно новых переговоров с «Атлетико», однако руководство клуба решило предпринять последнюю попытку завершить трансфер.
Обновлено в 08:48
Космос
В Якутии сообщили об обнаружении отделяемых фрагментов «Союза»
Обновлено в 03:06
Общество
В России захотели создать аналог «Википедии»
Ранее сообщалось, что Википедия признала Крым частью России.
Обновлено в 02:31
Футбол
«Спартак» объявил об уходе Сальваторе Боккетти
Обновлено в 07:43
Спорт
В Иркутске стартовало международное ралли «Шелковый путь-2019»
В Иркутске 6 июля состоялся торжественный старт международного ралли-марафона «Шелковый путь-2019».
Обновлено в 08:23
Политика
Шредер: Трамп делает из союзников вассалов
Под флагом свободы и рыночной экономики президент США Дональд Трамп преднамеренно разрушает мировую экономическую систему, указывая даже союзникам на то, что те должны делать, таким образом превращает партнеров в своих вассалов.
Обновлено в 07:50
Музыка
Клип Реввы за сутки набрал более четырех миллионов просмотров
В конце июня хитом хостинга стал клип группы Little Big I’M OK – за сутки он набрал более пяти миллионов просмотров.
Обновлено в 09:52
Политика
В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева
Обновлено в 05:57
Авто
В свет вышел последний Mahindra Thar 700
На индийский авторынок вышел внедорожник Mahindra Thar 700 Signature Edition.
Обновлено в 06:29
Политика
В Грузии выступили за прагматичные отношения с Россией
Глава Министерства экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что прагматичные, экономические отношения с Россией пойдут на пользу Тбилиси.
Обновлено в 09:21
Происшествия
ВСУ обстреляли православный храм в Донбассе
В ночь с 5 на 6 июля зажигательный снаряд, выпущенный ВСУ, пробил крышу Свято-Спиридоновского храма в селе Коминтерново в Донбассе.
Обновлено в 07:31
Политика
МИД проверяет информацию о задержании двух россиян в Ливии
В МИД РФ обратили внимание на появившуюся в ряде западных источников информацию о задержании в Триполи двух российских граждан, официального уведомления от ливийской стороны не было, сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел России "Обратили внимание на появившуюся в ряде западных источников информацию о задержании в Триполи двух российских граждан", - сказали в МИД РФ.
Обновлено вчера в 10:53
Общество
Умер режиссер Владимир Двинский
Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
Обновлено в 06:32