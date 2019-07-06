с чего всё началось

Улучшить ситуацию может и трубопровод «Северный поток-2», уверен Кошар. По его словам, проект, в котором участвуют в том числе и европейские компании, обеспечит надежные поставки российского газа в Европу.

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Происшествия Автомобиль упал в Яузу в центре Москвы после ДТП Автомобиль упал в реку Яузу на Николоямской набережной в Москве, спасены два человека.

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