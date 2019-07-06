Политика

Французский эксперт призвал Еврокомиссию поддержать «Северный поток-2»РБК 02:39

Улучшить ситуацию может и трубопровод «Северный поток-2», уверен Кошар. По его словам, проект, в котором участвуют в том числе и европейские компании, обеспечит надежные поставки российского газа в Европу.
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с чего всё началось
Во Франции потребовали, чтобы власти страны договорились с российской и украинской сторонами по "Северному потоку - 2". Об этом сказал экс-глава департамента по связям с правительственными структурами BNP Paribas Себастьян Кошар, пишет L
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Эксперт оценил слова французского экономиста о «Северном потоке-2»

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Во Франции призвали ЕК поддержать «Северный поток-2»

Газета.Ru03:37
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Политика

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Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли к выводу, что к организации коррупционной схемы, с помощью которой из государственного и местных бюджетов были похищены крупные суммы денег, причастен один из заместителей председателя украинского правительства Владимира Гройсмана.
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Управление собственной безопасности ФСБ России начало расследование в связи с участившимися случаями пропажи денежных средств во время обысков, когда изымались гигантские суммы.
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Происшествия

Автомобиль упал в Яузу в центре Москвы после ДТП

Автомобиль упал в реку Яузу на Николоямской набережной в Москве, спасены два человека.
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Два человека погибли при взрыве в воинской части в Азербайджане

В воинской части в Азербайджане произошел взрыв утром 6 июля.
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В Ингушетии задержана тетя подвергавшейся пыткам семилетней девочки

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Пожар произошел в общежитии на улице Окской на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
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Авто

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Эксперты из аналитического агентства "Автостат" провели исследование и выяснили самые популярные в России сайты для продажи автомобилей.
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Обновлено вчера в 10:29
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Кавай Леонард подпишет контракт с «Клипперс»

Бывший форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард, ставший свободным агентом, подпишет контракт с «Лос-Анджелес Клипперс», сообщает The Athletic.
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Напомним, что информация о задержании35-летней Луизы Хайруллиной появилась вчера вечером.
Обновлено вчера в 07:08
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«Ювентус» может перехватить Ромелу Лукаку у «Интера»

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Конюхов возобновил полет в Крым на экспериментальном самолете

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Сутормин все же перейдет в «Зенит» – клуб повторит условия «Рубина»

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Политика

Звезду КВН выдвинут в сенаторы от Калмыкии

Капитан команды КВН "Сборная Рудн" и продюсер сериала "Даешь молодежь!" Сангаджи Тарбаев станет кандидатом в сенаторы от Калмыкии.
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Еще одно мощное землетрясение произошло в Калифорнии

Еще одно мощное землетрясение произошло в американском штате Калифорния.
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Определена дата первой гонки «Формулы-1» в сезоне-2020

Следующий сезон «Формулы-1» традиционно откроется на Гран-при Австралии, который пройдет 12–15 марта 2020 года.
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Мутко назвал стоимость восстановления инфраструктуры Иркутской области

Для восстановления инфраструктуры в Иркутской области, где произошёл паводок, потребуется около 8,5 млрд рублей, заявил вице-премьер Виталий Мутко.
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В 2019-м первое место в конкурсе, прошедшем в Тель-Авиве, занял представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade, поэтому в следующем году его должна принять именно эта страна, несмотря на скандал из-за свежести композиции.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения.
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Погба принял участие в челлендже, открыв ударом ноги сразу две бутылки

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба присоединился к Bottle cap challenge, суть которого состоит в том, чтобы открутить пробку бутылки ударом ногой с разворота.
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В Москве задержан продававший дипломы ректор

Сотрудники ФСБ и полиции задержали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова и его заместителя Светлану Попонину.
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