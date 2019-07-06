Политика
Французский эксперт призвал Еврокомиссию поддержать «Северный поток-2»РБК 02:39
Улучшить ситуацию может и трубопровод «Северный поток-2», уверен Кошар. По его словам, проект, в котором участвуют в том числе и европейские компании, обеспечит надежные поставки российского газа в Европу.
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с чего всё началось
Во Франции потребовали, чтобы власти страны договорились с российской и украинской сторонами по "Северному потоку - 2". Об этом сказал экс-глава департамента по связям с правительственными структурами BNP Paribas Себастьян Кошар, пишет L.Газета.Ru03:37
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Политика
СБУ заподозрила зама Гройсмана в создании схемы хищений из бюджета
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«Так жить нельзя»: коллега Воробьева прокомментировал его арест
Заместитель полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Борис Кириллов сообщил в субботу ТАСС, что кадровое решение по арестованному по обвинению в шпионаже помощнику полпреда Александру Воробьеву примут в понедельник.
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Обновлено в 04:34
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Apple выплатила Samsung неустойку из-за низкого спроса на iPhone
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Происшествия
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Автомобиль упал в реку Яузу на Николоямской набережной в Москве, спасены два человека.
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Обновлено вчера в 05:14
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На юго-востоке Москвы загорелось общежитие
Пожар произошел в общежитии на улице Окской на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
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Эксперты из аналитического агентства "Автостат" провели исследование и выяснили самые популярные в России сайты для продажи автомобилей.
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Президент РФ Владимир Путин в поздравлении Нурсултану Назарбаеву с днем рождения выразил уверенность, что опыт первого президента Казахстана будет востребован в развитии союзничества на евразийском пространстве, сообщила в пятницу пресс-служба Назарбаева.
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Баскетбол
Кавай Леонард подпишет контракт с «Клипперс»
Бывший форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард, ставший свободным агентом, подпишет контракт с «Лос-Анджелес Клипперс», сообщает The Athletic.
Обновлено в 03:51
Происшествия
В сети появилось видео задержания кассирши Луизы Хайруллиной
Напомним, что информация о задержании35-летней Луизы Хайруллиной появилась вчера вечером.
Обновлено вчера в 07:08
Футбол
«Ювентус» может перехватить Ромелу Лукаку у «Интера»
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Общество
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Российский путешественник Федор Конюхов продолжил полет в Крым на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, сообщил сын путешественника Оскар Конюхов.
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Общество
Росстат составил рейтинг регионов по числу разводов
Лидером по количеству разводов стала Сахалинская область: 5,1 расторженных брака на 1 тыс. человек.
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Возможно, в Казань перейдет полузащитник "Зенита" Роберт Мак. (Сергей Егоров) В минувшем сезоне Сутормин провел 31 матч за "Оренбург", забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.
Обновлено вчера в 11:58
Музыка
Группа «На-На» презентовала клип «Считаю медленно до ста»
Одной из последних песен группы стала «Считаю медленно до ста». Композиция сочетает в себе элементы клубной и поп-музыки.
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Звезду КВН выдвинут в сенаторы от Калмыкии
Капитан команды КВН "Сборная Рудн" и продюсер сериала "Даешь молодежь!" Сангаджи Тарбаев станет кандидатом в сенаторы от Калмыкии.
Обновлено в 02:17
Культура
Матроскин становится мартовским котом в новой серии «Простоквашино»
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Происшествия
Еще одно мощное землетрясение произошло в Калифорнии
Еще одно мощное землетрясение произошло в американском штате Калифорния.
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Автоспорт
Определена дата первой гонки «Формулы-1» в сезоне-2020
Следующий сезон «Формулы-1» традиционно откроется на Гран-при Австралии, который пройдет 12–15 марта 2020 года.
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Общество
Мутко назвал стоимость восстановления инфраструктуры Иркутской области
Для восстановления инфраструктуры в Иркутской области, где произошёл паводок, потребуется около 8,5 млрд рублей, заявил вице-премьер Виталий Мутко.
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Попытка обновить смартфон на Android через стороннее приложение из Google Play поставила под угрозу безопасность финансовой информации миллионов пользователей.
Обновлено в 03:51
Музыка
Амстердам отказался проводить «Евровидение-2020»
В 2019-м первое место в конкурсе, прошедшем в Тель-Авиве, занял представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade, поэтому в следующем году его должна принять именно эта страна, несмотря на скандал из-за свежести композиции.
Обновлено вчера в 09:26
Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения.
Обновлено вчера в 16:05
Футбол
Погба принял участие в челлендже, открыв ударом ноги сразу две бутылки
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба присоединился к Bottle cap challenge, суть которого состоит в том, чтобы открутить пробку бутылки ударом ногой с разворота.
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Происшествия
В Москве задержан продававший дипломы ректор
Сотрудники ФСБ и полиции задержали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова и его заместителя Светлану Попонину.
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