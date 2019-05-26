Французский депутат призвал отменить антироссийские санкцииИзвестия 06:00

Депутат от партии «Национальное объединение» Жозе Эврар призвал «покончить с антироссийской истерией» и нормализовать отношения с Москвой. Такую проблему политик поднял в своём запросе министру иностранных дел Франции Жан-Иву Ле Дриану.

с чего всё началось

Французский депутат от партии «Национальное объединение» Жозе Эврар призвал прекратить «антироссийскую истерию». В письме к премьер-министру страны Жан-Иву Ле Дриану он заявил о необходимости отменить антироссийские санкции и возобновить диалог с Москвой.

Экономика Стало известно, сколько заработал за 2018 год Александр Богомаз За прошлый год Александр Богомаз заработал 4,408 млн рублей. Эта сумма всего лишь на 200 тысяч превышает доход главы региона в 2017 году.

Политика Суд Ирака приговорил французов к смертной казни за терроризм Трое граждан Франции приговорены к смертной казни за участие в боевых действиях в Сирии на стороне террористов.

Хоккей Россия и Чехия сегодня сыграют за третье место Сегодня на Чемпионате мира по хоккею сборные России и Чехия проведут матч за третье место.

Культура Роман Прилепина переводят на сербский и французские языки Новый роман российского писателя Захара Прилепина "Некоторые не попадут в ад", посвященный конфликту в Донбассе, переводят на сербский и французские языки.

Политика Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него в Ровно Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя задержание двух протестующих в городе Ровно, призвал Министерство внутренних дел Украины не принимать мер против политических активистов, которые не нарушают правопорядок.

Политика Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт Украинский бизнесмен Игорь Коломойский призвал президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт по внешним долгам.

Происшествия Более 600 человек эвакуировали из-за взрыва в доме в Германии На месте ЧП экстренные службы обнаружили потенциально опасные химикаты, из-за чего пришлось эвакуировать не менее 650 человек, проживающих в округе, пишет Bild.

Происшествия Иномарка перевернулась на Обводном канале Toyota Camry перевернулась на набережкой Обводного канала через перекресток с Боровой улицей.

Шоу-бизнес Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.

Происшествия На Украине община православной церкви сообщила о захвате храма Черновицко-Буковинская епархия канонической православной церкви на Украине сообщила о том, что неизвестные сорвали ворота в одном из храмов, после чего ворвались в помещение и стали притеснять религиозную общину.

Культура Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха» Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.

Политика Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к России Кандидат в президенты Литвы Гитанас Науседа выступил против "жесткой риторики" в отношениях с Россией, сообщает Associated Press.

Политика Яценюк призвал подключить Совбез ООН к освобождению моряков Бывший глава правительства Украины Арсений Яценюк порекомендовал президенту страны Владимиру Зеленскому инициировать созыв Совбеза ООН из-за отказа России освобождать задержанных в Керченском проливе моряков.

Общество В Питере появился плакат, критикующий врио губернатора Беглова В Санкт-Петербурге в воскресенье, 29 мая, появился плакат с критикой в адрес врио губернатора города Александра Беглова.

Экономика У украинцев отняли возможность спекулировать на электричестве Схема "солнечная электростанция плюс накопитель" действительно рабочая, только электричество получается уж больно дорогое, и без того высокую цену энергии солнца придется увеличить в полтора-два раза.

Экономика В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.

Хоккей Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов Наши спортсмены проиграли финнам со счетом 1:0. Жена хоккеиста Александра Овечкина заявила, что заметила разницу между болельщиками российской сборной и фанатами клубов НХЛ.

Происшествия В Москве закрыли вестибюль метро «Орехово» из-за бесхозного предмета Северный вестибюль станции метро "Орехово" Московского метрополитена закрыли на вход и выход после обнаружения подозрительного предмета, ожидается прибытие кинологов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Армия и оружие Генсек НАТО считает, что ДРСМД еще можно спасти Для спасения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) нужна политическая воля, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag.

Происшествия На Эвересте при спуске погибли два альпиниста Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.

Происшествия В Перу произошло сильное землетрясение Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.