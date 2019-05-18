Футбол
Французский арбитр досрочно завершил матч и раздал командам карточкиСпорт-Экспресс 04:11
Французский арбитр Йоан Рунсар, работавший на матче лиги 2 между "Метцем" и "Брестом" (1:0), необычным образом завершил карьеру. Эта игра была последней для 45-летнего судьи.
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 04:28, Ашберн
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию, узнал «Ъ»
Судебные приставы взыскивают с экс-командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки "Краснодар" капитана II ранга Дениса Сопина более 17 млн руб. за аварию с гражданским судном, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:51
Армия и оружие
Наблюдатель ОБСЕ объяснил неотвратимость войны в Донбассе
«Ситуация и до войны не была в розовых тонах, но война началась из того, что было», - отметил наблюдатель.
Обновлено в 01:46
Политика
Зеленский не сможет распустить Верховную раду Украины
Владимир Зеленский Депутаты от фракции «Народный фронт» объявили о выходе из коалиции в Верховной раде Украины, тем самым заблокировав новому президенту Владимиру Зеленскому возможность досрочного роспуска парламента.
Обновлено вчера в 07:53
Здоровье
Андрей Воробьев посетил новую поликлинику в Химках
Обновлено вчера в 12:04
Происшествия
В Курской области в ДТП погибли три человека
В Курской области на трассе М-2 «Крым» в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика, по предварительным данным, погибли три человека.
Обновлено в 01:38
Политика
Формат опроса по строительству храма в Екатеринбурге не определен
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил, что формат опроса жителей города по поводу строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга пока не определен.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Юлия Скрипаль готовит заявление
Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и которая якобы была отравлена в английском городе Солсбери, Юлия Скрипаль в ближайшее время выступит с заявлением.
Обновлено в 01:40
Политика
В мэрии Екатеринбурга проходит встреча представителей протестующих против строительства храма с руководством города
Заявлено, что никаких решений сегодня принято не будет.
Обновлено в 03:30
Хоккей
Гол Барбашева помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Сан-Хосе»
У "Шаркс" шайбу забросил Томаш Гертль (47). Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Пятый матч состоится в воскресенье в Сан-Хосе.
Обновлено в 00:52
Политика
Канцлер Австрии встретится с вице-канцлером, чтобы обсудить его будущее после скандала с предпринимательницей из РФ
Через час канцлер Австрии Себастьян Курц встретится с вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе, чтобы обсудить его будущее после скандала вокруг видео, где он запечатлен с российской предпринимательницей.
Обновлено в 04:00
Транспорт
В Москве изменятся маршруты наземного транспорта 19 мая
Маршруты наземного транспорта в центре Москвы изменятся 19 мая. Это связано с проведением Московского велофестиваля, сообщает Мосгортранс.
Обновлено вчера в 10:58
Авто
Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем
Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено в 01:41
Политика
Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым
Обновлено в 04:12
Армия и оружие
Британских читателей возмутил перехват российских самолетов над Балтикой
Издание Daily Mail написало о сопровождении истребителями ВВС Великобритании российских военных самолетов над Балтийским морем.
Обновлено вчера в 22:18
Политика
Посол: Трамп и Пенс не приедут на инаугурацию Зеленского
Обновлено в 00:43
Авто
Новую Skoda Octavia показали без камуфляжа
Новую модель Skoda Octavia, которая будет выпущена до конца текущего года, показали без камуфляжа.
Обновлено вчера в 17:18
Политика
Кучма назвал главной проблемой Украины «написанную в Москве историю»
Бывший президент Украины Леонид Кучма на встрече с литовскими политиками заявил, что Киеву надо издавать книги по украинской истории, и обвинил Россию в причастности к искажению истории Украины.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку
Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 млрд рублей
В результате обысков более 12 млрд рублей изъяли у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина и его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.
Обновлено вчера в 17:54
Кино
В сети появился трейлер нового фильма Вуди Аллена
Обновлено в 03:43
Происшествия
В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 14 человек
В Советском районе Волгограда при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали 14 человек.
Обновлено вчера в 13:23
Общество
Эксперт Group-IB объяснил, как «покупались» голоса в шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 10:34
Экономика
СМИ узнали о распродаже Венесуэлой золота в обход санкций на $570 млн
Венесуэла в течение двух последних недель получила $570 млн от продажи золота, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 16:22
Авто
Названы самые популярные в России автомобили с ручной КПП
Обновлено в 03:20
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян и Канье Уэст раскрыли имя своего четвертого ребенка
Напомним, что 10 мая у Ким Кардашьян и Канье Уэста родился четвертый ребенок. Мальчика родила суррогатная мама.
Обновлено вчера в 22:35
Общество
В Башкирии за нескошенную траву оштрафовали инвалида без руки и ног
В Архангельской районе республики инвалид без руки и ног получил штраф за нескошенную траву в огороде.
Обновлено 16 мая в 09:47
Политика
КНДР направила письмо в ООН из-за ареста США судна
Представитель КНДР в ООН Ким Сон направил письмо в ООН в связи с задержанием американскими властями судна Wise Honest.
Обновлено в 03:06
Футбол
Федор Чалов: «В игре с „Ахматом“ важно как можно скорее открыть счет»
Нападающий ЦСКА Федор Чалов в преддверии матча 29-го тура РПЛ с «Ахматом» рассказал, что армейцы собираются действовать на поле первым номером.
Обновлено в 03:25
Единоборства
Атлетическая комиссия пересмотрит дела Нурмагомедова и Тухугова
На заседании повторно рассмотрят дела бойцов ММА Абубакара Нурмагомедова и Зубайры Тухугова, сообщает ESPN.
Обновлено в 04:20