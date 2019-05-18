Футбол

Французский арбитр досрочно завершил матч и раздал командам карточкиСпорт-Экспресс 04:11

Французский арбитр Йоан Рунсар, работавший на матче лиги 2 между "Метцем" и "Брестом" (1:0), необычным образом завершил карьеру. Эта игра была последней для 45-летнего судьи.
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Во Франции завершивший карьеру судья сделал подарок футболистам

Газета.Ru04:02

Во Франции арбитр досрочно завершил матч и подарил игрокам свои карточки

Чемпионат03:39

Арбитр досрочно завершил матч во Франции и начал рисовать на поле

ТК Звездавчера в 21:59

Арбитр подарил свои карточки футболистам. Во Франции рефери необычным образом завершил карьеру

Sport24.ru03:08

Футбольный арбитр необычным образом завершил последний матч в карьере

Sportbox.RU02:54

Футбольный арбитр необычным образом завершил последний матч в карьере

Матч ТВ02:54

Французский арбитр досрочно завершил матч и раздал командам карточки

Спорт-Экспресс04:11
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 04:28, Ашберн
Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию, узнал «Ъ»

Судебные приставы взыскивают с экс-командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки "Краснодар" капитана II ранга Дениса Сопина более 17 млн руб. за аварию с гражданским судном, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:51
Армия и оружие

Наблюдатель ОБСЕ объяснил неотвратимость войны в Донбассе

«Ситуация и до войны не была в розовых тонах, но война началась из того, что было», - отметил наблюдатель.
Обновлено в 01:46
Политика

Зеленский не сможет распустить Верховную раду Украины

Владимир Зеленский Депутаты от фракции «Народный фронт» объявили о выходе из коалиции в Верховной раде Украины, тем самым заблокировав новому президенту Владимиру Зеленскому возможность досрочного роспуска парламента.
Обновлено вчера в 07:53
Здоровье

Андрей Воробьев посетил новую поликлинику в Химках

Обновлено вчера в 12:04
Происшествия

В Курской области в ДТП погибли три человека

В Курской области на трассе М-2 «Крым» в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика, по предварительным данным, погибли три человека.
Обновлено в 01:38
Политика

Формат опроса по строительству храма в Екатеринбурге не определен

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил, что формат опроса жителей города по поводу строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга пока не определен.
Обновлено в 03:50
Происшествия

Юлия Скрипаль готовит заявление

Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и которая якобы была отравлена в английском городе Солсбери, Юлия Скрипаль в ближайшее время выступит с заявлением.
Обновлено в 01:40
Политика

В мэрии Екатеринбурга проходит встреча представителей протестующих против строительства храма с руководством города

Заявлено, что никаких решений сегодня принято не будет.
Обновлено в 03:30
Хоккей

Гол Барбашева помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Сан-Хосе»

У "Шаркс" шайбу забросил Томаш Гертль (47). Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Пятый матч состоится в воскресенье в Сан-Хосе.
Обновлено в 00:52
Политика

Канцлер Австрии встретится с вице-канцлером, чтобы обсудить его будущее после скандала с предпринимательницей из РФ

Через час канцлер Австрии Себастьян Курц встретится с вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе, чтобы обсудить его будущее после скандала вокруг видео, где он запечатлен с российской предпринимательницей.
Обновлено в 04:00
Транспорт

В Москве изменятся маршруты наземного транспорта 19 мая

Маршруты наземного транспорта в центре Москвы изменятся 19 мая. Это связано с проведением Московского велофестиваля, сообщает Мосгортранс.
Обновлено вчера в 10:58
Авто

Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем

Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено в 01:41
Политика

Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым

Обновлено в 04:12
Армия и оружие

Британских читателей возмутил перехват российских самолетов над Балтикой

Издание Daily Mail написало о сопровождении истребителями ВВС Великобритании российских военных самолетов над Балтийским морем.
Обновлено вчера в 22:18
Политика

Посол: Трамп и Пенс не приедут на инаугурацию Зеленского

Обновлено в 00:43
Авто

Новую Skoda Octavia показали без камуфляжа

Новую модель Skoda Octavia, которая будет выпущена до конца текущего года, показали без камуфляжа.
Обновлено вчера в 17:18
Политика

Кучма назвал главной проблемой Украины «написанную в Москве историю»

Бывший президент Украины Леонид Кучма на встрече с литовскими политиками заявил, что Киеву надо издавать книги по украинской истории, и обвинил Россию в причастности к искажению истории Украины.
Обновлено в 03:33
Происшествия

Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку

Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 млрд рублей

В результате обысков более 12 млрд рублей изъяли у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина и его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.
Обновлено вчера в 17:54
Кино

В сети появился трейлер нового фильма Вуди Аллена

Обновлено в 03:43
Происшествия

В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 14 человек

В Советском районе Волгограда при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали 14 человек.
Обновлено вчера в 13:23
Общество

Эксперт Group-IB объяснил, как «покупались» голоса в шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 10:34
Экономика

СМИ узнали о распродаже Венесуэлой золота в обход санкций на $570 млн

Венесуэла в течение двух последних недель получила $570 млн от продажи золота, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 16:22
Авто

Названы самые популярные в России автомобили с ручной КПП

Обновлено в 03:20
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян и Канье Уэст раскрыли имя своего четвертого ребенка

Напомним, что 10 мая у Ким Кардашьян и Канье Уэста родился четвертый ребенок. Мальчика родила суррогатная мама.
Обновлено вчера в 22:35
Общество

В Башкирии за нескошенную траву оштрафовали инвалида без руки и ног

В Архангельской районе республики инвалид без руки и ног получил штраф за нескошенную траву в огороде.
Обновлено 16 мая в 09:47
Политика

КНДР направила письмо в ООН из-за ареста США судна

Представитель КНДР в ООН Ким Сон направил письмо в ООН в связи с задержанием американскими властями судна Wise Honest.
Обновлено в 03:06
Футбол

Федор Чалов: «В игре с „Ахматом“ важно как можно скорее открыть счет»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в преддверии матча 29-го тура РПЛ с «Ахматом» рассказал, что армейцы собираются действовать на поле первым номером.
Обновлено в 03:25
Единоборства

Атлетическая комиссия пересмотрит дела Нурмагомедова и Тухугова

На заседании повторно рассмотрят дела бойцов ММА Абубакара Нурмагомедова и Зубайры Тухугова, сообщает ESPN.
Обновлено в 04:20
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