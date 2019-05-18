Футбол

Французский арбитр досрочно завершил матч и раздал командам карточкиСпорт-Экспресс 04:11

Французский арбитр Йоан Рунсар, работавший на матче лиги 2 между "Метцем" и "Брестом" (1:0), необычным образом завершил карьеру. Эта игра была последней для 45-летнего судьи.
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Арбитр подарил свои карточки футболистам. Во Франции рефери необычным образом завершил карьеру

Sport24.ru03:08

Во Франции завершивший карьеру судья сделал подарок футболистам

Газета.Ru04:02

Во Франции арбитр досрочно завершил матч и подарил игрокам свои карточки

Чемпионат03:39

Французский арбитр досрочно завершил матч и раздал командам карточки

Спорт-Экспресс04:11

Во Франции судья досрочно завершил матч и принялся рисовать на поле

РИА Новости04:56

Футбольный арбитр необычным образом завершил последний матч в карьере

Матч ТВ02:54

Футбольный арбитр необычным образом завершил последний матч в карьере

Sportbox.RU02:54
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 10:24, Ашберн
Происшествия

В Новосибирске активисты «Народного совета» пытались сорвать работу мобильной лаборатории по тестированию на ВИЧ

В Новосибирске активисты консервативного движения «Народный совет» пытались сорвать работу мобильной лаборатории по тестированию на ВИЧ.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Политика

Зеленский заявил, что Украина вернет Крым

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина вернет Крым.
Обновлено в 04:18
Общество

Прах Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

Прах журналиста Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает "Говорит Москва".
Обновлено в 06:35
Политика

В США раскрыли «настоящую» цену Су-57

76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.
Обновлено в 07:00
Общество

Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Общество

Мэр Екатеринбурга согласился на референдум о храме в центре города

В результате мэр Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал передать информацию о результатах обсуждения в городскую думу и обратиться к депутатам с предложением провести референдум.
Обновлено в 05:01
Общество

Уральцы хотят засудить Соловьёва за слова о городе

Жители Екатеринбурга могут подать иск в суд на российского журналиста Владимира Соловьева, назвавшего их город «городом бесов», сообщает URA.RU.
Обновлено в 08:09
Армия и оружие

Опытный образец ракеты «Монолит» появится в России в 2021—2022 годах

Заместитель генерального директора концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Александр Кочкин в беседе с РИА Новости рассказал, что опытный образец авиационной управляемой ракеты нового поколения «Монолит» появится в России в 2021—2022 годах.
Обновлено в 09:33
Политика

Пушков заявил, что Кучма не там ищет корни проблем Украины

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на недавнее заявление экс-президента Украины Леонида Кучмы, связавшего нынешние проблемы страны с тем, что ее история «была написана в Москве».
Обновлено в 00:17
Происшествия

Три человека погибли в ДТП на Носовихинском шоссе под Москвой

Три человека, среди которых ребенок, погибли в результате ДТП на Носовихинском шоссе в Московской области.
Обновлено в 07:41
Происшествия

Фонарный столб упал на внедорожник на северо-западе Москвы (фото)

В результате ДТП один из автомобилей перевернулся, а на внедорожник упала опора, тем самым затруднив движение по проезжей части, пишет РИАМО.
Обновлено в 09:57
Кино

Финал «Игры престолов» останется открытым

Как отметил Утц, вначале финального сезона он был убежден в том, что в конечном итоге ситуацию разрешит Санса, однако, с приближением финала, по мнению ученого, зрители могут остаться с продолжением хаоса.
Обновлено в 05:08
Происшествия

В Саратове возбудили дело на полицейского, сбившего насмерть подростка

Следователи в Саратове возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, который пьяным совершил ДТП, где погиб ребенок, говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой управления СК РФ по области.
Обновлено в 07:24
Политика

Штрахе заявил, что на скандальном видео была гражданка Латвии

Хайнц-Кристиан Штрахе, в субботу объявивший об отставке с поста вице-канцлера Австрии и председателя Австрийской партии свободы, на фоне скандала с видеозаписью упомянул гражданку Латвии, а не России.
Обновлено в 09:57
Шоу-бизнес

Бузова разочаровалась в очередном возлюбленном

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о разочаровании в очередном возлюбленном.
Обновлено в 08:20
Политика

России возвращают право голоса в ПАСЕ

Российская делегация в ПАСЕ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ассамблеи после присоединения Крыма в 2014 году.
Обновлено вчера в 21:38
Спорт

Одом: перед ОИ-2004 прошел допинг-тест с помощью поддельных гениталий

Двукратный чемпион НБА американский баскетболист Ламар Одом признался, что перед Олимпийскими играми 2004 года в Афинах обманул допинг-инспектора с помощью накладных гениталий.
Обновлено в 01:12
Политика

В Севастополе почтили память жертв депортации траурным митингом

Прошёл траурный митинг и возложение цветов к мемориалу жертвам депортации.
Обновлено в 09:02
Хоккей

Сборная России победила команду Латвии на ЧМ-2019

Мужская хоккейная сборная команда России обыграла команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие

Гражданские самолеты могут сбить в Персидском заливе, предупредили США

Американские дипломаты распространили предупреждение Федерального управления гражданской авиации США о том, что район Персидского залива является зоной максимальной опасности для полета гражданских самолетов.
Обновлено в 04:18
Политика

В Ливии опасаются сокращения добычи нефти на 95%

Глава ливийской Национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саналла заявил, в стране может почти прекратиться добыча нефти.
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес

Петросян с Брухуновой появились вместе после слухов об их расставании

Обновлено в 04:49
Наука

В Лаосе нашли более сотни загадочных гигантских каменных кувшинов

Археологи из Австралийского национального университета обнаружили в Лаосе 15 ранее неизвестных площадок, на которых расположено более ста 1000-летних массивных каменных кувшинов.
Обновлено вчера в 07:46
Авто

Уникальный пикап РАФ выставили на продажу за 350 тысяч рублей

Обновлено в 09:04
Происшествия

На Камчатке при восхождении на вулкан погиб японский альпинист

В Усть-Камчатском районе Камчатского края японский альпинист погиб при восхождении на вулкан Камень.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия

Выбросившего собаку с 4-го этажа петербуржца арестовали

Обновлено в 09:37
Футбол

ЦСКА — Ахмат 0:0 (Перерыв)

Обновлено в 09:49
Музыка

«Первый канал» аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено 16 мая в 11:37
Спорт

Мелисса Маккарти спародировала Билли Айлиш

Пока что Билли никак не отреагировала на ролик, но Мелисса успела наговорить еще больше лестных слов, заметив, что девушка — одна из лучших представительниц своего поколения.
Обновлено в 04:00
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