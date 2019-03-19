Спорт
AFP: во Франции выдали ордер на арест экс-президента ВФЛА БалахничёваRT на русском 12:21
Власти Франции выдали ордер на арест бывшего президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничёва.
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Политика
Назарбаев сложил полномочия президента Казахстана
Обновлено в 09:05
Энергетика
«Газпром»: долги за газ в России в 2018 году выросли на 6,6%
Общий объем просроченной задолженности за поставленный газ в России в 2018 году вырос на 6,6%, до 180,9 млрд рублей.
Обновлено в 13:07
Политика
Пушков: Слова Волкера о «выгоде России» от НАТО никого не обманут
Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что якобы Россия получила выгоду от вступления в НАТО стран Прибалтики.
Обновлено вчера в 18:31
Спорт
Загитова последней представит короткую программу на ЧМ
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступит последней в короткой программе на чемпионате мира в Японии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:50
Экономика
Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России
Массовые сокращения ждут чиновников. В 2020 году будут сокращены 5% госслужащих, в 2021 году - еще 10%, пообещал Минфин.
Обновлено в 09:46
Политика
Трамп допустил членство Бразилии в НАТО
США всерьез рассматривают возможность членства Бразилии в НАТО и других альянсах.
Обновлено в 12:48
Музыка
В Большом театре вручат музыкальную премию «BraVo»
На Исторической сцене Большого театра пройдет церемония вручения Международной профессиональной музыкальной премии «BraVo» в сфере классического искусства.
Обновлено в 05:08
Общество
В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль
В 1996 году сразу пятеро молодых людей погибли в результате своего похода на Попокатепетль, проигнорировав запретную зону вокруг вулкана.
Обновлено в 10:35
Экономика
Роман Абрамович продает и Evraz
Структуры совладельцев Evraz Романа Абрамовича, Александра Абрамова, Александра Фролова и Евгения Швидлера продают широкому кругу инвесторов 25,4 млн акций компании (или около 1,8% капитала компании) через процедуру ускоренного сбора заявок (accelerated book-building, ABB), следует из раскрытия Evraz на Лондонской бирже.
Обновлено вчера в 16:14
Кино
Церемония прощания с Хуциевым состоится 21 марта
Прощание с режиссером Марленом Хуциевым, который умер во вторник на 94-м году жизни, пройдет 21 марта в Центральном доме кинематографистов.
Обновлено в 04:46
Политика
МИД России вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
МИД России возвращает Украине ноту протеста в связи с поездкой российского лидера Владимира Путина в Крым без рассмотрения.
Обновлено в 11:35
Экономика
Росстат приостановит ежемесячную публикацию о доходах населения
Росстат рассмотрит переход на квартальный график публикации данных о доходах россиян, объявил руководитель ведомства Павел Малков по итогам заседания научно-методологического совета Росстата, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 12:46
Политика
Порошенко пообещал построить страну богатых и счастливых людей
Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Пётр Порошенко пообещал украинцам в случае своего переизбрания построить «великую страну богатых, свободных и счастливых людей».
Обновлено в 12:39
Шоу-бизнес
Дана Борисова заявила, что не верит в проклятие «Последнего героя»
Дана Борисова сделала заявление в связи с распространением слухов о якобы существующем проклятии "Последнего героя".
Обновлено в 08:36
Политика
Матвиенко прогнозирует отставки губернаторов до середины апреля
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в ближайшее время возможны новые отставки губернаторов в порядке плановой ротации.
Обновлено в 10:33
Происшествия
Мужчина, тело которого обнаружили в центре Москвы, покончил с собой
Мужчина, тело которого найдено на улице Большая Полянка в Москве, покончил с собой.
Обновлено в 06:20
Футбол
Кокорин рассказал о подарках на свой день рождения
Отбывающий наказание в СИЗО "Бутырка" нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал, как проведет свой день рождения, передают "Известия".
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Марина Ковтун покидает пост губернатора Мурманской области
Обновлено в 12:14
Политика
Новый глава Челябинской области в первую очередь займется экологией
Назначенный исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер в качестве одного из своих приоритетов на новом посту назвал решение экологических проблем региона.
Обновлено в 12:05
Происшествия
Генпрокуратура разрешила числящимся в «списке Титова» вернуться
В феврале 2018 года Титов направил в Кремль «лондонский список» из 16 фамилий с просьбой рассмотреть условия для прекращения розыска и изменения заочно избранных мер пресечения в отношении бизнесменов, желающих вернуться в Россию.
Обновлено в 12:08
Экономика
Банк России назвал самые теневые сектора экономики
Как сообщаетИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.
Обновлено в 06:57
Здоровье
В приёмную мэрии Москвы принесли письма в защиту глазной клиники
Несогласные с переездом офтальмологической клиники из зданий в Мамоновском переулке подали письма в приёмную мэрии Москвы с требованием завершить капитальный ремонт в здании и не допустить оптимизации больницы.
Обновлено в 05:49
Здоровье
В Колумбии родилась девочка, «беременная» своим близнецом
Женщина в Колумбии Моника Вега родила ребёнка, у которого внутри оказался зародыш, пишут РИА Новости.
Обновлено в 09:40
Авто
Опубликована дата выхода рестайлинговой LADA Vesta FL
Вчера портал Drom.ru опубликовал план производства «Весты» на 2019 год, исходя из которого стала известна предположительная дата выхода обновленной LADA Vesta FL.
Обновлено в 01:26
Происшествия
В Симферополе обсуждают хлопок в центре города
Обновлено в 10:03
Общество
Росреестр оценил участок Шувалова в Сколково как iPhone
Журналисты проекта Baza выяснили, что подмосковный участок в 7,6 гектара рядом с МКАД, принадлежащий Игорю Шувалову, Росреестр оценил в 107,5 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 10:30
Авто
Кроссовер Bentley Bentayga Pearl of the Gulf посвятили добыче жемчуга
Всего пять экземпляров модели Bentayga Pearl of the Gulf («Жемчужина залива») будет продано во всём мире.
Обновлено в 05:25
Интернет
Instagram начал тестировать покупки внутри приложения
Социальная сеть Instagram запустила новую опцию. Теперь пользователи могут делать покупки, не покидая приложение.
Обновлено в 10:50