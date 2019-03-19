AFP: во Франции выдали ордер на арест экс-президента ВФЛА БалахничёваRT на русском 12:21

Спорт день за днем

AFP: во Франции выдали ордер на арест экс-президента ВФЛА Балахничёва

Энергетика «Газпром»: долги за газ в России в 2018 году выросли на 6,6% Общий объем просроченной задолженности за поставленный газ в России в 2018 году вырос на 6,6%, до 180,9 млрд рублей.

Политика Пушков: Слова Волкера о «выгоде России» от НАТО никого не обманут Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что якобы Россия получила выгоду от вступления в НАТО стран Прибалтики.

Спорт Загитова последней представит короткую программу на ЧМ Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступит последней в короткой программе на чемпионате мира в Японии, передает "Советский спорт".

Экономика Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России Массовые сокращения ждут чиновников. В 2020 году будут сокращены 5% госслужащих, в 2021 году - еще 10%, пообещал Минфин.

Политика Трамп допустил членство Бразилии в НАТО США всерьез рассматривают возможность членства Бразилии в НАТО и других альянсах.

Музыка В Большом театре вручат музыкальную премию «BraVo» На Исторической сцене Большого театра пройдет церемония вручения Международной профессиональной музыкальной премии «BraVo» в сфере классического искусства.

Общество В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль В 1996 году сразу пятеро молодых людей погибли в результате своего похода на Попокатепетль, проигнорировав запретную зону вокруг вулкана.

Экономика Роман Абрамович продает и Evraz Структуры совладельцев Evraz Романа Абрамовича, Александра Абрамова, Александра Фролова и Евгения Швидлера продают широкому кругу инвесторов 25,4 млн акций компании (или около 1,8% капитала компании) через процедуру ускоренного сбора заявок (accelerated book-building, ABB), следует из раскрытия Evraz на Лондонской бирже.

Кино Церемония прощания с Хуциевым состоится 21 марта Прощание с режиссером Марленом Хуциевым, который умер во вторник на 94-м году жизни, пройдет 21 марта в Центральном доме кинематографистов.

Политика МИД России вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым МИД России возвращает Украине ноту протеста в связи с поездкой российского лидера Владимира Путина в Крым без рассмотрения.

Экономика Росстат приостановит ежемесячную публикацию о доходах населения Росстат рассмотрит переход на квартальный график публикации данных о доходах россиян, объявил руководитель ведомства Павел Малков по итогам заседания научно-методологического совета Росстата, передает корреспондент РБК.

Политика Порошенко пообещал построить страну богатых и счастливых людей Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Пётр Порошенко пообещал украинцам в случае своего переизбрания построить «великую страну богатых, свободных и счастливых людей».

Политика Матвиенко прогнозирует отставки губернаторов до середины апреля Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в ближайшее время возможны новые отставки губернаторов в порядке плановой ротации.

Футбол Кокорин рассказал о подарках на свой день рождения Отбывающий наказание в СИЗО "Бутырка" нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал, как проведет свой день рождения, передают "Известия".

Политика Новый глава Челябинской области в первую очередь займется экологией Назначенный исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер в качестве одного из своих приоритетов на новом посту назвал решение экологических проблем региона.

Происшествия Генпрокуратура разрешила числящимся в «списке Титова» вернуться В феврале 2018 года Титов направил в Кремль «лондонский список» из 16 фамилий с просьбой рассмотреть условия для прекращения розыска и изменения заочно избранных мер пресечения в отношении бизнесменов, желающих вернуться в Россию.

Экономика Банк России назвал самые теневые сектора экономики Как сообщаетИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.

Здоровье В приёмную мэрии Москвы принесли письма в защиту глазной клиники Несогласные с переездом офтальмологической клиники из зданий в Мамоновском переулке подали письма в приёмную мэрии Москвы с требованием завершить капитальный ремонт в здании и не допустить оптимизации больницы.

Здоровье В Колумбии родилась девочка, «беременная» своим близнецом Женщина в Колумбии Моника Вега родила ребёнка, у которого внутри оказался зародыш, пишут РИА Новости.

Авто Опубликована дата выхода рестайлинговой LADA Vesta FL Вчера портал Drom.ru опубликовал план производства «Весты» на 2019 год, исходя из которого стала известна предположительная дата выхода обновленной LADA Vesta FL.

Общество Росреестр оценил участок Шувалова в Сколково как iPhone Журналисты проекта Baza выяснили, что подмосковный участок в 7,6 гектара рядом с МКАД, принадлежащий Игорю Шувалову, Росреестр оценил в 107,5 тыс. рублей.

Авто Кроссовер Bentley Bentayga Pearl of the Gulf посвятили добыче жемчуга Всего пять экземпляров модели Bentayga Pearl of the Gulf («Жемчужина залива») будет продано во всём мире.