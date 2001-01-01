Футбол

Французские футболисты заменили фамилии на форме надписью «Нотр-Дам»Snob.ru вчера в 21:09

Перед игрой клуб опубликовал в своем твиттере видеоролик о новой форме. Игроки команды сказали, что отдают дань уважения пожарным, которые боролись с огнем. Логотип главного спонсора клуба, авиакомпании Emirates, заменили на изображение частично сгоревшего собора.
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ПСЖ играет матч 33-го тура с «Монако» в специальных футболках

RT на русскомвчера в 16:16

«ПСЖ» и «Монако» сыграли в особой форме – с изображением Нотр-Дама на груди

Sports.ruвчера в 15:20

Игроки «ПСЖ» вышли на матч с «Монако» в футболках с надписью «Нотр-Дам» вместо фамилий

Sportbox.RUвчера в 15:51

Чемпионы Франции по футболу заменили фамилии на форме надписью «Нотр-Дам»

РБКвчера в 15:37

«ПСЖ» - «Монако»: хозяева играют с надписью «Notre-Dame» вместо фамилий на футболках

Спорт-Экспрессвчера в 15:38

Смотрите на формы «Монако» и «ПСЖ». Так клубы поддержали Нотр-Дам

Бомбардир.рувчера в 16:40

Игроки «ПСЖ» вышли на матч с «Монако» в футболках с надписью «Нотр-Дам» вместо фамилий

Матч ТВвчера в 15:51
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Обновлено вчера в 22:37
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Из детсада в Тюмени эвакуировали 318 человек

Из здания дошкольного учреждения эвакуировали 318 человек - и дети и персонал в порядке, никто не пострадал.
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Политика

В Белом доме сообщили детали разговора Трампа и Зеленского

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Обновлено вчера в 23:37
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Происшествия

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Идеальное купе Mazda RX-7 почти без пробега выставили на продажу

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У православных христиан началась Страстная неделя

Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой Страстная неделя — время особых воспоминаний о Страданиях и Крестной смерти Иисуса Христа.
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Общество

На Дальнем Востоке начались продажи субсидируемых авиабилетов

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Космос

Роскосмос решил избавиться от площадки, с которой улетал Гагарин

Роскосмос начал работы по закрытию стартовой площадки №1 на Байконуре, откуда в 1961 году на орбиту отправился Юрий Гагарин.
Обновлено вчера в 23:17
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Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской

Обновлено вчера в 22:14
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В Приморье произошло землетрясение магнитудой 4,6

Обновлено в 00:00
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HBO представил промо к 3 серии 8 сезона «Игры престолов»

Американский телеканал HBO представил промо к третьей серии восьмого сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 00:05
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Зеленский и Порошенко выступили с первыми заявлениями

Обновлено вчера в 13:42
Гаджеты

Составлен рейтинг лучших смартфонов

Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время.
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В управлении капстроительства мэрии Новосибирска идут обыски

Обновлено в 02:06
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Обновлено вчера в 17:40
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В Белоруссии пенсии по возрасту вырастут с 1 мая

В Белоруссии пенсии по возрасту с 1 мая вырастут на 25 белорусских рублей (763 российских рубля).
Обновлено вчера в 17:50
Транспорт

Росстандарт принял ГОСТ для установки уменьшенных дорожных знаков

С 1 мая в России вступает в силу действие национального ГОСТа, разрешающего городским властям устанавливать на улицах уменьшенные дорожные знаки.
Обновлено вчера в 19:48
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«Валенсия» обыграла «Бетис», Черышев получил травму

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Обновлено вчера в 14:00
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Китайская компания Xiaomi, специализирующаяся на производстве смартфонов и «умных» устройств, планирует использовать адаптеры «бесконтактной связи» NFC в бюджетных моделях своих девайсов.
Обновлено вчера в 14:19
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Савченко заявила о вине политиков в ухудшении отношений с Россией

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую обвиняют в подготовке терактов в Киеве, считает, что отношения между Украиной и Россией были испорчены из-за «безмозглых политиков».
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Шоу-бизнес

Появилась полная запись выступления Медведевой в розовом латексе

В сети опубликована полная видеозапись выступления российской фигуристки Евгении Медведевой в ярко-розовом латексном костюме.
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На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
Обновлено вчера в 01:57
Общество

Названы регионы-лидеры по приросту и убыли населения

Севастополь, Ингушетия и Чечня лидируют в демографическом рейтинге, численность населения в этих регионах за последние три год выросла наиболее существенно, свидетельствуют данные исследования РИА Новости*.
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В Саратове учителя протестуют против принудительного участия в первомайской демонстрации и шествии «Бессмертный полк»

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