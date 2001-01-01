Футбол
Французские футболисты заменили фамилии на форме надписью «Нотр-Дам»Snob.ru вчера в 21:09
Перед игрой клуб опубликовал в своем твиттере видеоролик о новой форме. Игроки команды сказали, что отдают дань уважения пожарным, которые боролись с огнем. Логотип главного спонсора клуба, авиакомпании Emirates, заменили на изображение частично сгоревшего собора.
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Игроки «ПСЖ» вышли на матч с «Монако» в футболках с надписью «Нотр-Дам» вместо фамилий
Sportbox.RUвчера в 15:51
«ПСЖ» - «Монако»: хозяева играют с надписью «Notre-Dame» вместо фамилий на футболках
Спорт-Экспрессвчера в 15:38
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