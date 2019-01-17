Экономика
Французские СМИ предрекли России новый рекорд торгового балансаРИА Новости вчера в 18:12
Положительное сальдо торгового баланса России за январь-ноябрь 2018 года составило 191,4 миллиарда долларов, поэтому рекорд 2011 года, составляющий 198 миллиардов долларов, скорее всего, будет побит, об этом пишет французская деловая газета Les Echos.
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В Сети обнаружили активно распространяющийся вирус-шифровальщик Djvu
В интернете был обнаружен активно распространяющийся вирус-шифровальщик Djvu, который не поддаётся удалению.
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Компания Chevrolet готовит к премьере новое поколение мини-внедорожника Tracker.
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