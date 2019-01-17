Экономика

Французские СМИ предрекли России новый рекорд торгового балансаРИА Новости вчера в 18:12

Положительное сальдо торгового баланса России за январь-ноябрь 2018 года составило 191,4 миллиарда долларов, поэтому рекорд 2011 года, составляющий 198 миллиардов долларов, скорее всего, будет побит, об этом пишет французская деловая газета Les Echos.
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«Правильно отметили тренд»: сенатор оценил прогноз Les Echos о новом рекорде торгового баланса РФ

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СМИ Франции предсказали рекордный торговый баланс России

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Французские СМИ предрекли России новый рекорд торгового баланса

РИА Новостивчера в 18:12

Французские СМИ предрекли рекорд торгового баланса России

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Французские СМИ ожидают в России новый рекорд торгового баланса

Комсомольская правдавчера в 23:05

Французские СМИ предрекли России новый рекорд торгового баланса

Известиявчера в 22:46

Рекордный торговый баланс России обеспечили Китай, сталь и новые технологии

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