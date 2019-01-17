Экономика
Французские СМИ предрекли России новый рекорд торгового балансаРИА Новости вчера в 18:12
Положительное сальдо торгового баланса России за январь-ноябрь 2018 года составило 191,4 миллиарда долларов, поэтому рекорд 2011 года, составляющий 198 миллиардов долларов, скорее всего, будет побит, об этом пишет французская деловая газета Les Echos.
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Французские СМИ удивились состоянию торгового баланса России: «рекорд легко достижим»
Московский Комсомолецвчера в 23:30
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В одной из школ Тольятти произошел конфликт между ученицей 5-го класса и завучем учебного заведения.
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Как и БАК, новый коллайдер появится возле Женевы, но его тоннель будет почти в четыре раза длиннее – 100 км против нынешних 27-ми.
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Федеральная прокуратура США открыла расследование в отношении китайской компании Huawei Technologies — крупнейшего производителя телекоммуникационного оборудования, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).
Обновлено вчера в 16:23
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Найден способ улучшить память и работу мозга
Американские ученые выяснили, что физическая активность, в том числе прогулки или работа по дому, могут улучшать память и другие когнитивные функции мозга.
Обновлено вчера в 23:07
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Согласно новым правилам, "опасные" видео будут блокироваться, а если пользователь заработает три предупреждения в течение трех месяцев, его канал удалят.
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Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области, из-за буйства стихии было нарушено электроснабжение в Углегорском, Холмском и Невельском районах.
Обновлено вчера в 21:41
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Извержение вулкана произошло на острове Кутиноэрабу в Японии
На юго-западе Японии произошло извержение вулкана. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны.
Обновлено вчера в 23:42
Хоккей
Два очка Проворова помогли «Филадельфии» обыграть «Бостон» в матче НХЛ
"Филадельфия" одержала победу над "Бостоном" со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 23:52
Музыка
Назван главный кандидат на участие в «Евровидении-2019» от России
Наиболее вероятным кандидатом в представители России на международном песенном смотре "Евровидение", который в этом году пройдет в Тель-Авиве, Израиль, назван 35-летний певец, актер и телеведущий Сергей Лазарев.
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Отслужившим в армии срочникам запретят соцсети
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Минфин США продлил срок завершения сделок с компаниями Дерипаски
Министерство финансов США продлило для инвесторов срок завершения сделок с компаниями российского предпринимателя Олега Дерипаски — Rusal, En+ и «Евросибэнерго» — до 28 января.
Обновлено вчера в 22:09
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Компания BMW анонсировала обновленный седан BMW 7-Series 2020
Баварская компания опубликовала тизер обновленного седана 7-Series. Публичная премьера флагманской модели состоится завтра.
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Британский парламент выразил доверие правительству Мэй
Если бы правительству был вынесен вотум недоверия, то ситуация могла развиваться по двум сценариям: Тереза Мэй могла бы сформировать новое правительство за 14 дней, если бы получила поддержку большинства членов парламента, или же, что более вероятно, в Великобритании прошли бы досрочные выборы.
Обновлено вчера в 14:27
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У «Охотников за приведениями» появится продолжение
Производством фильма занимается компания Sony Pictures. Съемки начнутся летом 2019 года, а премьера картины намечена на лето 2020 года.
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Журналистка иранского телеканала PressTV Марзие Хашеми задержана в Вашингтоне.
Обновлено 15 января в 22:44
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Токио заявил протест Москве из-за штрафа японским рыболовецким судам близ Курил
Министерство иностранных дел Японии заявило протест РФ из-за того, что пограничная служба ФСБ России потребовала, чтобы два японских рыболовецких судна, которые вели промысел в районе южных Курильских островов, заплатили денежный штраф, так как у них не было при себе необходимых разрешительных документов.
Обновлено вчера в 22:00