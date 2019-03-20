Французская прокуратура предъявила обвинения сенатору КеримовуРИА Новости 04:53

с чего всё началось

Во Франции предъявили обвинения сенатору Сулейману Керимову, сообщил РИА Новости прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр. Россиянина обвиняют в пособничестве уклонению от уплаты налогов "с отягчающими обстоятельствами".

Спорт Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира в Японии Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступила с короткой программе на чемпионате мира в Японии, сообщает ТАСС.

Экономика Японская Takeda перестанет поставлять в Россию три лекарства Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.

Театры Скончался оперный певец Сергей Балашов Оперный певец Сергей Балашов скончался минувшей ночью, сообщает музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.

Происшествия Девушка и парень задержаны по факту убийства семьи из четырех человек "В городе Полевской правоохранительными органами по горячим следам установлены и задержаны подозреваемые мужчина и женщина по уголовному делу об убийстве четырех человек", - говорится в сообщении ведомства.

Музыка Шнуров объявил о прощальном туре «Ленинграда» Как следует из афиши, тур «Ленинграда» стартует 4 июня в Калининграде. В Москве Шнуров выступит 14 июня.

Авто Skoda Karoq начнут выпускать в России осенью 2019 года Компания Skoda начнет выпуск кроссовера Karoq в России осенью 2019 года, сообщает «Автостат» со ссылкой на председателя совета директоров чешского автопроизводителя Бернхарда Майера.

Экономика ЦБ выявил 168 финансовых пирамид за прошлый год Директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях сообщил, что Банк России в 2018 году выявил 168 финансовых пирамид, передает ТАСС.

Общество Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).

Здоровье Медикам Забайкалья запретили брать деньги за определение пола ребёнка Забайкальскому краевому перинатальному центру запретили взимать плату с беременных женщин за определение пола будущего ребёнка.

Армия и оружие Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.

Происшествия Девочку-маугли выписали из больницы Пятилетнюю москвичку Любу, которую СМИ окрестили девочкой-маугли с Ленинградского шоссе, выписали из московской клинической больницы имени Башляевой.

Политика Тереза Мэй попросила ЕС отсрочить Brexit на три месяца Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к чиновникам Евросоюза с просьбой отсрочить Brexit как минимум на три месяца, 19 марта передает агентство Reuters.

Экономика Forbes составил рейтинг надежных банков России В топ-3 самых надежных банков России, по версии Forbes, вошли Unicredit, Райффайзенбанк и Росбанк.

Происшествия На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника «Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.

Политика Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции Экс-президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток в Симферополе за неповиновение правоохранителям.

Политика Трамп встретится с Нетаньяху в Белом доме 25 марта Президент США Дональд Трамп собирается встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 25-26 марта.

Авто Машины УАЗ «Хантер» отправились в Чили Официальные продажи автомобилей бренда УАЗ начнутся в Чили в апреле текущего года.

Происшествия ФСБ ликвидировала ячейки «Свидетелей Иеговы» в Ялте и Северодвинске Сотрудники управления ФСБ по Архангельской области пресекли деятельность запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы» в Северодвинске.

Экономика ПФР начнет доплаты к пенсиям сверх прожиточного минимума уже в мае Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) достаточен, чтобы уже в мае начать доплаты к пенсиям по новому порядку сверх прожиточного минимума пенсионера.