Происшествия

Французская прокуратура предъявила обвинения сенатору КеримовуРИА Новости 04:53

Во Франции предъявили обвинения сенатору Сулейману Керимову, сообщил РИА Новости прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр. Россиянина обвиняют в пособничестве уклонению от уплаты налогов "с отягчающими обстоятельствами".
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с чего всё началось
По данным прокуратуры Ниццы и газеты Nice-Matin
, обвинение связано с приобретением Керимовым недвижимости на Лазурном берегу, в том числе виллы Hier.
BFM.ru09:41

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Защита Керимова попросила французский суд отменить залог в 20 млн евро

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Раскрыты подробности дела против Керимова во Франции

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Защита Керимова обжалует предъявленное во Франции обвинение

RT на русском07:02

Обвинения новые, вилла старая. Чем грозит Керимову дело во Франции?

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Французская прокуратура предъявила обвинения сенатору Керимову

РИА Новости04:53

Сулейману Керимову нашли новое дело на старой вилле

Коммерсантъ05:25

Защита Керимова подала апелляцию в связи с новым расследованием в Ницце

ТАСС10:10
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Шоу-бизнес

В Москве госпитализировали Елену Беркову

Обновлено вчера в 21:26
Спорт

Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира в Японии

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступила с короткой программе на чемпионате мира в Японии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:03
Политика

Место главы Республики Алтай занял Олег Хорохордин

Обновлено в 05:31
Экономика

Японская Takeda перестанет поставлять в Россию три лекарства

Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Армия и оружие

Цель пролета украинских самолетов над Азовским морем назвали в Госдуме

Обновлено в 10:04
Театры

Скончался оперный певец Сергей Балашов

Оперный певец Сергей Балашов скончался минувшей ночью, сообщает музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
Обновлено в 09:35
Общество

Панин признался в ненависти к «грязной и уголовной» России

Обновлено в 12:10
Политика

Радован Караджич приговорен к пожизненному сроку

Обновлено в 10:25
Происшествия

Девушка и парень задержаны по факту убийства семьи из четырех человек

"В городе Полевской правоохранительными органами по горячим следам установлены и задержаны подозреваемые мужчина и женщина по уголовному делу об убийстве четырех человек", - говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 09:58
Музыка

Шнуров объявил о прощальном туре «Ленинграда»

Как следует из афиши, тур «Ленинграда» стартует 4 июня в Калининграде. В Москве Шнуров выступит 14 июня.
Обновлено в 06:08
Происшествия

СМИ раскрыли данные черных ящиков с разбившегося в Индонезии Boeing

Обновлено в 10:59
Авто

Skoda Karoq начнут выпускать в России осенью 2019 года

Компания Skoda начнет выпуск кроссовера Karoq в России осенью 2019 года, сообщает «Автостат» со ссылкой на председателя совета директоров чешского автопроизводителя Бернхарда Майера.
Обновлено в 12:03
Экономика

ЦБ выявил 168 финансовых пирамид за прошлый год

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях сообщил, что Банк России в 2018 году выявил 168 финансовых пирамид, передает ТАСС.
Обновлено в 12:14
Общество

Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО

Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено в 11:56
Общество

Девочку из Чечни признали самой маленькой в России

Обновлено в 11:20
Здоровье

Медикам Забайкалья запретили брать деньги за определение пола ребёнка

Забайкальскому краевому перинатальному центру запретили взимать плату с беременных женщин за определение пола будущего ребёнка.
Обновлено в 00:19
Армия и оружие

Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота

Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.
Обновлено вчера в 07:18
Происшествия

Девочку-маугли выписали из больницы

Пятилетнюю москвичку Любу, которую СМИ окрестили девочкой-маугли с Ленинградского шоссе, выписали из московской клинической больницы имени Башляевой.
Обновлено в 10:15
Кино

Умер снявшийся в «Девчатах» и «Двух капитанах» актер Анатолий Адоскин

Обновлено в 08:06
Авто

Седан Geely Emgrand 7 стал дешевле на 70 тысяч рублей

Обновлено в 07:08
Политика

Тереза Мэй попросила ЕС отсрочить Brexit на три месяца

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась к чиновникам Евросоюза с просьбой отсрочить Brexit как минимум на три месяца, 19 марта передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия

Погромы и протесты против мигрантов в Якутске завершились задержаниями

Обновлено в 12:23
Экономика

Forbes составил рейтинг надежных банков России

В топ-3 самых надежных банков России, по версии Forbes, вошли Unicredit, Райффайзенбанк и Росбанк.
Обновлено в 04:33
Происшествия

На Бали полиция застрелила двух россиян после ограбления обменника

«Полиция острова Бали утверждает, что двое убитых и один задержанный подозреваемый в ограблении обменного пункта — граждане России», — сообщил агентству пресс-атташе посольства Денис Тетюшин.
Обновлено в 10:07
Политика

Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции

Экс-президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток в Симферополе за неповиновение правоохранителям.
Обновлено в 11:07
Политика

Трамп встретится с Нетаньяху в Белом доме 25 марта

Президент США Дональд Трамп собирается встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 25-26 марта.
Обновлено в 12:04
Авто

Машины УАЗ «Хантер» отправились в Чили

Официальные продажи автомобилей бренда УАЗ начнутся в Чили в апреле текущего года.
Обновлено в 09:45
Происшествия

ФСБ ликвидировала ячейки «Свидетелей Иеговы» в Ялте и Северодвинске

Сотрудники управления ФСБ по Архангельской области пресекли деятельность запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы» в Северодвинске.
Обновлено в 11:38
Экономика

ПФР начнет доплаты к пенсиям сверх прожиточного минимума уже в мае

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) достаточен, чтобы уже в мае начать доплаты к пенсиям по новому порядку сверх прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 04:43
Происшествия

Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии

47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.
Обновлено в 11:39
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Сулейман Абусаидович Керимов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и политик, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Республики Дагестан. Контролирует финансово-промышленную группу «Нафта Москва».
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