Происшествия
Французская прокуратура предъявила обвинения сенатору КеримовуРИА Новости 04:53
Во Франции предъявили обвинения сенатору Сулейману Керимову, сообщил РИА Новости прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр. Россиянина обвиняют в пособничестве уклонению от уплаты налогов "с отягчающими обстоятельствами".
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Происшествия
В Краснодаре осудят бывшего финансового директора ФК «Кубань»
По данным правоохранителей, в июне 2016 года ФК заключил договор с одной организацией на поставку щебня и песка.
Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес
Юлию Началову похоронят рядом с мужем Божены Рынски
Певицу Юлия Началову похоронят на Троекуровском кладбище рядом с одним из основателей канала НТВ Игорем Малашенко, мужем светской львицы Божены Рынски.
Обновлено в 08:55
Гаджеты
Apple представила новые наушники AirPods
Новые AirPods оснащены процессором Apple H1, который, по заявлению компании, позволил повысить качество воспроизведения, увеличить скорость соединения наушников с устройствами, а также продлить время работы в режиме разговора без подзарядки на один час.
Обновлено в 09:20
Спорт
Алина Загитова лидирует после короткой программы на ЧМ в Японии
Россиянка Алина Загитова лидирует после короткой программы в женских одиночных соревнованиях на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в японской Сайтаме.
Обновлено в 07:58
Спорт
Туктамышева ответила на критику ее номера с раздеванием
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что бронзовая медалистка ЧМ-2016 Анна Погорилая, которая подвергла критике ее показательный номер с раздеванием, уделяет ей «слишком много внимания».
Обновлено в 08:30
Происшествия
В Якутии задержали группу людей, устроивших погром в овощных киосках
Начальник полиции Якутска сообщил об аресте группы людей, учинивших погромы в овощных киосках, и призвал жителей города не поддаваться на провокации и не разжигать межнациональную рознь после преступления мигранта, всколыхнувшего регион, сообщает пресс-служба межмуниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 20:11
Политика
Власти приняли ряд решений для сдерживания цен в Крыму
"Розничная сеть демонополизирована, крупных торговых сетей нет, сказать, что есть монопольное давление на цены - точно нет, есть дополнительные издержки связанные с тем, что они мелкими партиями завозят из соседних регионов продукты - дополнительные транспортные издержки крупные логистические центры снимут", - пояснил Д.Козак.
Обновлено в 09:03
Политика
Мэй попросила ЕС отложить Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС об отсрочке Brexit, сообщает Reuters.
Обновлено в 08:23
Транспорт
Авиакомпания «Нордавиа» сменила название
Обновлено в 08:10
Армия и оружие
Испытания «Посейдона» продлятся около двух лет
Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил о том, что испытания "Посейдона" на водных полигонах закончились успешно, и что личный состав обучен работе с беспилотным оружием.
Обновлено в 06:25
Космос
Российская станция на Венере сможет проработать только три часа
Продолжительность работы российской станции «Венера-Д» на поверхности планеты составит не более трех часов, говорится в документе на сайте американского Лунного и планетарного института.
Обновлено в 09:07
Армия и оружие
Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота
Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.
Обновлено вчера в 07:18
Кино
Умер народный артист России Анатолий Адоскин
Обновлено в 07:46
Происшествия
В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки
Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Брошенную в московской квартире девочку выписали из больницы
Пятилетнюю девочку, которая была брошена одна в московской квартире, а затем проходила лечение в детской городской клинической больнице им. Башляевой, выписали из медучреждения, сообщила журналистам заместитель начальника управления социальной защиты населения Северо-Западного административного округа Москвы Светлана Хохлова.
Обновлено в 08:14
Экономика
Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассах магазина
Сбербанк в июле запустит новую услугу — снятие наличных в кассах магазина при оплате покупки банковской картой Mastercard или Visa.
Обновлено в 07:11
Музыка
Шнуров объявил о прощальном туре «Ленинграда»
Как следует из афиши, тур «Ленинграда» стартует 4 июня в Калининграде. В Москве Шнуров выступит 14 июня.
Обновлено в 06:08
Экономика
В Россию перестанут поставлять несколько жизненно важных лекарств
Поставки трех японских препаратов, входящих в список жизненно важных лекарств, с мая этого года прекратятся в Россию.
Обновлено в 07:54
Авто
Составлен рейтинг подержанных автомобилей с надежными АКПП
Обновлено в 04:37
Армия и оружие
ВМФ РФ получит 16 кораблей и подводных лодок в 2019 году
Военно-морской флот (ВМФ) России получит 16 кораблей и подводных лодок в 2019 году.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие
Лавров назвал «ящиком Пандоры» создание космического сегмента ПРО США
Лавров назвал «ящиком Пандоры» создание космического сегмента ПРО США, так как многие государства активно работают в космосе.
Обновлено в 06:57
Транспорт
«Метрострой» объяснил протечки на «Беговой»
В ОАО «Метрострой» объяснили протечки на открывшейся в 2018 году станции петербургского метро «Беговая».
Обновлено в 07:10
Авто
Skoda Karoq начнут собирать в России
Производство нового компактного кроссовера Skoda Karoq наладят на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 08:28
Общество
КБР оказалась в середине рейтинга по доступности услуг проституток
Журналисты издания «Сноб» составили рейтинг доступности услуг проституток в разных регионах страны.
Обновлено в 07:17
Общество
Настоящая весна придет в Москву в середине апреля
Теплая весенняя погода без дождей установится в Москве не раньше середины апреля.
Обновлено в 02:02
Происшествия
В России выросло число жертв авиакатастроф
Количество погибших в авиакатастрофах в России в 2018 году выросло более чем в два раза по сравнению с показателем 2017 года.
Обновлено вчера в 21:24
Футбол
«Порту» продлил контракт с Икером Касильясом
«Порту» продлил контракт с голкипером команды Икером Касильясом. Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 08:02
Экономика
Медведев подписал программу развития РЖД до 2025 года
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал долгосрочную программу развития РЖД на период до 2025 года.
Обновлено в 08:59
Армия и оружие
При авиаударах США в Сомали погибли не менее 14 мирных жителей
Правозащитники организации Amnesty International установили, что в результате ударов американских беспилотников Reaper и пилотируемых летательных аппаратов у сомалийской столицы Могадишо погибли не менее 14 мирных жителей, еще восемь человек получили ранения.
Обновлено в 08:17
Технологии
ЧМК на треть сократил промышленные сбросы
Один из прокатных цехов Челябинского металлургического комбината переведен на оборотный цикл водоснабжения.
Обновлено в 06:24