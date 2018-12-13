Происшествия

Французская полиция ликвидировала страсбургского стрелка
Вести.Ru
вчера в 15:45

Террорист, который расстрелял прохожих около рождественской ярмарки в Страсбурге, ликвидирован в ходе спецоперации. Сотрудники полиции Страсбурга обнаружили преступника в четверг вечером в местном районе Нойдорф, и уничтожили его.
Вести.Ruвчера в 15:45
Кристоф Кастанер
В момент его задержания он оказал сопротивление полиции. Правоохранительные органы незамедлительно ответили и нейтрализовали агрессора.
— Кристоф Кастанер, французский политикСвободная Пресса вчера в 18:05
с чего всё началось
Полиция вышла на след "страсбургского стрелка", ликвидированного в ночь на пятницу в ходе спецоперации, после сигнала одной из местных жительниц, сообщает телеканал BFMTV
 со ссылкой на информированные источники.
РИА Новостивчера в 17:36

Подробнее о событии

Полицейские Страсбурга ликвидировали террориста

Вести ФМвчера в 23:18

Во время полицейской спецоперации в Страсбурге убит Шариф Шекатт, подозреваемый в стрельбе на рождественской ярмарке

Эхо Москвы00:30

Полиция ликвидировала страсбургского стрелка. Он 48 часов скрывался от правоохранителей

ТАССвчера в 20:14

Полиция ликвидировала страсбургского стрелка

RT на русскомвчера в 18:09

МИД Франции озвучил подробности ликвидации страсбургского стрелка

Московский Комсомолецвчера в 17:43

Полиция убила стрелка из Страсбурга

РБКвчера в 15:34

Французская полиция ликвидировала «страсбургского стрелка»

РИА Новостивчера в 17:36
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Происшествия

Начальника Свердловской железной дороги задержали по делу о взятке

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Происшествия

В Уфе самолет «Уральских авиалиний» при взлете ударился хвостом о ВПП

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" рейса Уфа-Нижневартовск в пятницу утром при взлете ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу и продолжил путь, пострадавших в инциденте нет, сообщил РИА Новости представитель приволжской транспортной прокуратуры.
Обновлено в 00:31
Происшествия

На антарктической станции Мак-Мердо погибли два человека

В Антарктике на исследовательской станции Мак-Мердо погибли два человека.
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Происшествия

Пожар в здании на Варшавском шоссе в Москве полностью потушен

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве ТАСС сообщили, что здание, в котором произошел пожар, является неэксплуатируемым.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Виктор Зинчук госпитализирован после ДТП

Обновлено вчера в 15:10
Происшествия

В Ростовской области мужчина напал на пристава в здании суда

«По версии следствия, 13 декабря подозреваемый зашёл в здание Батайского городского суда Ростовской области, где нанёс удар ножом в область груди судебному приставу», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия

Прокуратура нашла серьезные нарушения в деле Кокорина и Мамаева

Адвокат Мамаева Игорь Бушманов обратил внимание сотрудников прокуратуры на то, что следователи не установили все обстоятельства дела, требующих доказательства, а экспертиза не выявила у одного из пострадавших – Сергея Гайсина никаких травм, сообщает Росбалт.
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия

В США инкассаторы рассыпали деньги на шоссе и спровоцировали ряд ДТП

В штате Нью-Джерси инкассаторская машина рассыпала на шоссе сотни денежных купюр.
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия

В аквапарке Петербурга случился пожар

В банном комплексе аквапарка, расположенного в торгово-развлекательном центре «Питерлэнд» на Приморском проспекте в Санкт-Петербурге, произошло возгорание, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Северной столицы.
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия

В Подмосковье изъяли более 70 тысяч бутылок поддельного алкоголя

«При осмотре производственных помещений оперативники обнаружили две автоматические линии, более 77 тыс. бутылок готовой продукции, около 4 тыс. литров спирта, а также поддельные федеральные специальные марки», — сообщили в МВД.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия

В Хабаровске в течение часа с рейсов сняли двоих пьяных дебоширов

В аэропорту Хабаровска сотрудники полиции в течение часа сняли с рейсов двоих пьяных мужчин, которые устроили дебош на борту самолетов, готовящихся к вылету.
Обновлено вчера в 20:55
Происшествия

Житель ЕАО отобрал у китайца шишки на 3,4 миллиона рублей

Обновлено вчера в 22:50
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Мужчина ранил ножом женщину в московском магазине

Женщина ранена неизвестным в одном из столичных магазинов. Неизвестный нанес ей удар ножом в шею и скрылся с места происшествия.
Обновлено вчера в 15:31
Происшествия

В ДТП под Курском погибли четыре человека

Два легковых автомобиля столкнулись в Курской области днем в четверг, 13 декабря, в результате аварии погибли четыре человека и трое пострадали.
Обновлено вчера в 13:08
Происшествия

В Москве трое неизвестных украли у мужчины 13 миллионов рублей

В пресс-службе ГУ МВД Москвы рассказали, что 13 декабря неизвестные преступники, скрывшие свои лица под масками, сначала спровоцировали ДТП, а затем разбили топором стекло автомобиля своей жертвы и вытащили оттуда 13 миллионов рублей.
Обновлено в 00:30
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