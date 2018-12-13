с чего всё началось

В момент его задержания он оказал сопротивление полиции. Правоохранительные органы незамедлительно ответили и нейтрализовали агрессора.

Террорист, который расстрелял прохожих около рождественской ярмарки в Страсбурге, ликвидирован в ходе спецоперации. Сотрудники полиции Страсбурга обнаружили преступника в четверг вечером в местном районе Нойдорф, и уничтожили его.

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