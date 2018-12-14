с чего всё началось

Террорист, который расстрелял прохожих около рождественской ярмарки в Страсбурге, ликвидирован в ходе спецоперации. Сотрудники полиции Страсбурга обнаружили преступника в четверг вечером в местном районе Нойдорф, и уничтожили его.

Происшествия Происшествия Виктор Зинчук госпитализирован после ДТП

Происшествия Происшествия В Петербурге произошёл пожар на территории аквапарка В Санкт-Петербурге произошёл пожар в банном комплексе аквапарка, расположенном в торговом центре «Питерлэнд».

Происшествия Происшествия Три человека задержаны после крушения скоростного поезда в Анкаре Полиция задержала трех человек в рамках расследования крушения скоростного поезда в Анкаре. Об этом сообщает телеканал NTV.

Происшествия Происшествия Прокуратура нашла нарушения в расследовании дела Кокорина и Мамаева Прокуратура Москвы нашла значительные нарушения в ходе расследования уголовного дела в отношении нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, передает "Росбалт".

Происшествия Происшествия В Ростовской области мужчина напал на пристава в здании суда

Происшествия Происшествия Охранника магазина зарезали из-за трех бутылок водки В Москве мужчина нанес ножевые ранения охраннику при попытке украсть три бутылки водки.

Происшествия Происшествия Четыре человека погибли в ДТП под Курском Четыре человека погибли и ещё трое пострадали в результате ДТП в Курской области.

Происшествия Происшествия В Венесуэле прогремел взрыв, двое погибших Взрыв на газонаполнительной станции в штате Миранда (Венесуэла) прогремел 13 декабря, пишет газета National.

Происшествия Происшествия ФСБ провела обыски в Университете гражданской авиации в Петербурге Как рассказал источник "Коммерсанта", также сообщивший об обысках в университете, сумма ущерба от возможного мошенничества при исполнении контракта может составить около 350 млн руб. Как сообщает ТАСС, обыски прошли и в фирме НИТА, которая поставляет в том числе оборудование для ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения в России".

Происшествия Происшествия Певец Александр Ермак сядет на 12 лет за убийство Савеловский районный суд столицы приговорил к 12 годам лишения свободы певца Александра Ермака, признанного виновным сразу по двум статьям Уголовного кодекса: "Убийство" и "Кража с причинением значительного ущерба потерпевшему".

Происшествия Происшествия Израиль заблокировал фактическую столицу Палестины

Происшествия Происшествия Полиция ищет водителя, сбившего трех подростков в Волгограде План "Перехват" объявили в Волгограде из-за водителя, который сбил трех подростков на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.

Происшествия Происшествия На Ямале трехлетний мальчик погиб в стиральной машине В городе Губкинский трехлетний мальчик залез в стиральную машинку и погиб.

Происшествия Происшествия Напавшего на школу в Перми подростка попросили посадить на десять лет Гособвинение просит Пермский суд заключить в воспитательную колонию на 9 лет и 10 месяцев одного из подростков, обвиняемых в нападении на пермскую школу.