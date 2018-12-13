Происшествия

Французская полиция ликвидировала страсбургского стрелка
Вести.Ru
15:45

Террорист, который расстрелял прохожих около рождественской ярмарки в Страсбурге, ликвидирован в ходе спецоперации. Сотрудники полиции Страсбурга обнаружили преступника в четверг вечером в местном районе Нойдорф, и уничтожили его.
Вести.Ru15:45
с чего всё началось
Полиция вышла на след "страсбургского стрелка", ликвидированного в ночь на пятницу в ходе спецоперации, после сигнала одной из местных жительниц, сообщает телеканал BFMTV
 со ссылкой на информированные источники.
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