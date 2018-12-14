Происшествия
Трое сотрудников городского подразделения полиции Страсбурга ликвидировали страсбургского стрелка, открывшего огонь в районе рождественской ярмарки 11 декабря, сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер в ходе специальной пресс-конференции.
Газета.Ru01:46
с чего всё началось
Полиция вышла на след "страсбургского стрелка", ликвидированного в ночь на пятницу в ходе спецоперации, после сигнала одной из местных жительниц, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на информированные источники.РИА Новостивчера в 17:36
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