Происшествия

Французская полиция ликвидировала страсбургского стрелка
Газета.Ru
01:46

Трое сотрудников городского подразделения полиции Страсбурга ликвидировали страсбургского стрелка, открывшего огонь в районе рождественской ярмарки 11 декабря, сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер в ходе специальной пресс-конференции.
Газета.Ru01:46
с чего всё началось
Полиция вышла на след "страсбургского стрелка", ликвидированного в ночь на пятницу в ходе спецоперации, после сигнала одной из местных жительниц, сообщает телеканал BFMTV
 со ссылкой на информированные источники.
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