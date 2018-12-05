Политика
Великолепное образование президента России Владимира Путина является причиной того, что Москва выходит победительницей из большинства международных геополитических конфликтов на протяжении многих лет. Такое мнение выразила французская газета Figaro.
Известиявчера в 22:14
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с чего всё началось
После вторжения в Грузию в 2008 году Россия, похоже, побеждает в большинстве международных геополитических конфликтов, замечает эксперт по географии Европейского центра международных отношений Лоран Шалар на страницах Le Figaro.BFM.ruвчера в 03:41
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«Против умелого стратега стоят ничего не смыслящие политики»: Le Figaro объяснила, в чем сила Путина
БИЗНЕС Onlineвчера в 10:18
Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 03:34, Ашберн
Политика
В МИД назвали беспочвенными обвинения США в адрес России по ДРСМД
Обвинения Вашингтона в адрес Москвы в невыполнении ДРСМД беспочвенны, а доказательств с американской стороны предоставлено не было, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Обновлено в 03:30
Политика
Порошенко назвал дату «объединительного» церковного собора
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "объединительный" церковный собор состоится 15 декабря в Киеве.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
МИД заявил об угрозе военных провокаций с химоружием в Донбассе
Захарова подчеркнула, что военное положение на Украине — «камуфляж, ширма, за которой режим Порошенко явно пытается скрыть намерение организовать в Донбассе очередную провокацию».
Обновлено в 03:25
Политика
Госдеп призвал РФ отпустить задержанных в Керченском проливе моряков
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в Черном море в районе Керченского пролива российские пограничники задержали и доставили в керченский порт три корабля ВМС Украины, экипажи которых грубо нарушили границу РФ.
Обновлено в 03:28
Политика
Суд Киева завершил рассмотрение дела Януковича
Оболонский районный суд Киева завершил рассмотрение дела бывшего президента Украины Виктора Януковича, который обвиняется в государственной измене.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие
Минобороны показало видео развертывания боевого лазера «Пересвет»
Минобороны России показало видео заступления на опытно-боевое дежурство новейших лазерных комплексов «Пересвет».
Обновлено в 03:22
Политика
Прямые переговоры между Кабулом и талибами могут начаться в 2018 году
Обновлено в 03:07
Политика
На Украине предсказали последствия ухода российского бизнеса
По словам украинского депутата Анны Герман, уход российских компаний из Украины обернется для граждан страны потерей рабочих мест.
Обновлено в 03:11
Армия и оружие
Россия испугалась и оставила Азербайджан без ракет
Россия не станет продавать Азербайджану береговой ракетный комплекс (БРК) «Бал-Э» из-за рисков, которые он может представлять для кораблей Каспийской флотилии, находящихся в российских территориальных водах.
Обновлено в 03:30
Политика
На Украине предложили наказывать за «пропаганду русского мира»
Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк предложил ввести уголовную ответственность за "пропаганду русского мира" и отрицание "российской агрессии".
Обновлено в 03:28
Политика
Спецпрокурор Мюллер предложил отпустить Флинна из-под стражи
Спецпрокурор по "российскому вмешательству" Роберт Мюллер рекомендовал отпустить из-под стражи бывшего советника президента США по нацбезопасности Майкла Флинна за его сотрудничество со следствием, следует из ходатайства, опубликованного на сайте суда.
Обновлено в 03:06
Политика
В Раду внесли проект о прекращении двусторонних договоров с Россией
"Прекращение двусторонних международных договоров Украины, заключенных с государством-агрессором, осуществляется на основании нормативно-правового акта Рады о признании такого государства агрессором без принятия дополнительных нормативно-правовых актов", - сказано в статье номер 24, которой предлагается дополнить закон.
Обновлено в 03:23
Политика
Климкин назвал «лучшую санкцию» против России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам министерских переговоров НАТО в Брюсселе заявил, что «лучшей санкцией» против России стала бы остановка реализации проекта «Северный поток — 2».
Обновлено в 03:24
Политика
Трамп выразил уверенность в заключении торговой сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил об уверенности в том, что торговое соглашение с Китаем будет подписано.
Обновлено в 03:08
Армия и оружие
МИД надеется, что операция Израиля не нарушит положения резолюции СБ ООН
В Москве надеются, что Израиль в ходе военной операции на границе с Ливаном не нарушит решения Совета Безопасности ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 03:30