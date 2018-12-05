Политика

Французская газета назвала важный фактор международного успеха Путина
Известия
вчера в 22:14

Великолепное образование президента России Владимира Путина является причиной того, что Москва выходит победительницей из большинства международных геополитических конфликтов на протяжении многих лет. Такое мнение выразила французская газета Figaro.
Известиявчера в 22:14
с чего всё началось
После вторжения в Грузию в 2008 году Россия, похоже, побеждает в большинстве международных геополитических конфликтов, замечает эксперт по географии Европейского центра международных отношений Лоран Шалар на страницах Le Figaro
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BFM.ruвчера в 03:41

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Figaro назвала секрет успеха Путина

Газета.Ru04:06

Раскрыт секрет силы Путина

Lenta.ru02:02

Французские СМИ раскрыли главную причину мирового успеха Путина

URA.Ruвчера в 23:27

Французская газета назвала важный фактор международного успеха Путина

Известиявчера в 22:14

Французская газета раскрыла важный фактор международного успеха Путина

РИА Новостивчера в 20:33

«Против умелого стратега стоят ничего не смыслящие политики»: Le Figaro объяснила, в чем сила Путина

БИЗНЕС Onlineвчера в 10:18

Обзор инопрессы. Знание географии — залог успехов Путина

BFM.ruвчера в 03:41
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Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 05:01, Ашберн
Армия и оружие

Генштаб заявил, что Россия не оставит без ответа выход США из ДРСМД

Россия не оставит без ответа выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 04:59
Политика

Порошенко назвал дату Объединительного собора на Украине

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что дата Объединительного собора по созданию украинской автокефальной церкви официально утверждена.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие

Захарова обвинила Украину в подготовке провокации на Донбассе

Военное положение на Украине создает угрозу масштабных военных действий на Донбассе, у МИД России есть информация о готовящихся провокациях украинских силовиков, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД Мария Захарова.
Обновлено в 04:52
Политика

Госдеп призвал РФ отпустить задержанных в Керченском проливе моряков

Высокопоставленный чиновник Госдепа США заявил, что Россию ждут «боль и последствия», которые будут усиливаться со временем, если она не отпустит задержанных украинских моряков.
Обновлено в 04:41
Политика

Суд Киева завершил рассмотрение дела Януковича

Оболонский районный суд Киева завершил рассмотрение дела бывшего президента Украины Виктора Януковича, который обвиняется в государственной измене.
Обновлено в 04:45
Армия и оружие

Минобороны показало видео развертывания боевого лазера «Пересвет»

Новейшие лазерные комплексы "Пересвет" заступили на опытно-боевое дежурство в Вооруженных силах России.
Обновлено в 04:57
Политика

В МВД Украины хотят наказывать за «пропаганду русского мира»

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк выступил с инициативой о введении уголовной ответственности за "пропаганду русского мира", передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:59
Политика

Сенатор Валентина Петренко покинула Совет федерации

Сенатор от Хакасии Валентина Петренко ушла из Совета федерации в связи с истечением срока полномочий.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие

«Ъ»: Россия отозвала поставку ракетного комплекса Азербайджану

Азербайджан не сможет получить береговой ракетный комплекс (БРК) "Бал-Э" из-за позиции Министерства обороны России.
Обновлено в 04:44
Политика

В Кремле рассказали о рисках при реализации «Северного потока — 2»

«Риски, связанные с политизацией «Северного потока», риски, связанные с откровенными проявлениями недобросовестной конкуренции со стороны третьих государств в отношении «Северного потока», существуют», — сказал Песков.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие

Россия призвала Израиль к сдержанности в ходе операции «Северный щит»

Россия считает, что Израиль имеет право на защиту своей национальной безопасности в свете операции по уничтожению тоннелей «Хезболлы», но призывает «все стороны к ответственности и сдержанности», заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 04:25
Политика

На Украине предсказали последствия ухода российского бизнеса

По словам украинского депутата Анны Герман, уход российских компаний из Украины обернется для граждан страны потерей рабочих мест.
Обновлено в 04:44
Политика

Порошенко: в случае переноса выборов победителем станет Путин

Первоначально президент Украины Пётр Порошенко намеревался объявить военное положение на всей территории страны на 60 дней, что приводило бы к отсрочке выборов.
Обновлено в 04:28
Армия и оружие

НАТО нашла способ победить Россию в Крыму и Калининграде

НАТО располагает возможностями по подавлению России в Крыму и Калининградской области, передает британская редакция Business Insider заявление главы Второго флота США вице-адмирала Эндрю Льюиса.
Обновлено в 04:45
Политика

Захарова потребовала от Лондона прекратить травлю российских СМИ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова потребовала у Лондона прекратить политику нагнетания нетерпимости к российским СМИ.
Обновлено в 04:49
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