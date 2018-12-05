Политика
Великолепное образование президента России Владимира Путина является причиной того, что Москва выходит победительницей из большинства международных геополитических конфликтов на протяжении многих лет. Такое мнение выразила французская газета Figaro.
Известиявчера в 22:14
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с чего всё началось
После вторжения в Грузию в 2008 году Россия, похоже, побеждает в большинстве международных геополитических конфликтов, замечает эксперт по географии Европейского центра международных отношений Лоран Шалар на страницах Le Figaro.BFM.ruвчера в 03:41
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«Против умелого стратега стоят ничего не смыслящие политики»: Le Figaro объяснила, в чем сила Путина
БИЗНЕС Onlineвчера в 10:18
Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 05:01, Ашберн
Армия и оружие
Генштаб заявил, что Россия не оставит без ответа выход США из ДРСМД
Россия не оставит без ответа выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 04:59
Политика
Порошенко назвал дату Объединительного собора на Украине
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что дата Объединительного собора по созданию украинской автокефальной церкви официально утверждена.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие
Захарова обвинила Украину в подготовке провокации на Донбассе
Военное положение на Украине создает угрозу масштабных военных действий на Донбассе, у МИД России есть информация о готовящихся провокациях украинских силовиков, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД Мария Захарова.
Обновлено в 04:52
Политика
Госдеп призвал РФ отпустить задержанных в Керченском проливе моряков
Высокопоставленный чиновник Госдепа США заявил, что Россию ждут «боль и последствия», которые будут усиливаться со временем, если она не отпустит задержанных украинских моряков.
Обновлено в 04:41
Политика
Суд Киева завершил рассмотрение дела Януковича
Оболонский районный суд Киева завершил рассмотрение дела бывшего президента Украины Виктора Януковича, который обвиняется в государственной измене.
Обновлено в 04:45
Армия и оружие
Минобороны показало видео развертывания боевого лазера «Пересвет»
Новейшие лазерные комплексы "Пересвет" заступили на опытно-боевое дежурство в Вооруженных силах России.
Обновлено в 04:57
Политика
В МВД Украины хотят наказывать за «пропаганду русского мира»
Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк выступил с инициативой о введении уголовной ответственности за "пропаганду русского мира", передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:59
Политика
Сенатор Валентина Петренко покинула Совет федерации
Сенатор от Хакасии Валентина Петренко ушла из Совета федерации в связи с истечением срока полномочий.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие
«Ъ»: Россия отозвала поставку ракетного комплекса Азербайджану
Азербайджан не сможет получить береговой ракетный комплекс (БРК) "Бал-Э" из-за позиции Министерства обороны России.
Обновлено в 04:44
Политика
В Кремле рассказали о рисках при реализации «Северного потока — 2»
«Риски, связанные с политизацией «Северного потока», риски, связанные с откровенными проявлениями недобросовестной конкуренции со стороны третьих государств в отношении «Северного потока», существуют», — сказал Песков.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
Россия призвала Израиль к сдержанности в ходе операции «Северный щит»
Россия считает, что Израиль имеет право на защиту своей национальной безопасности в свете операции по уничтожению тоннелей «Хезболлы», но призывает «все стороны к ответственности и сдержанности», заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 04:25
Политика
На Украине предсказали последствия ухода российского бизнеса
По словам украинского депутата Анны Герман, уход российских компаний из Украины обернется для граждан страны потерей рабочих мест.
Обновлено в 04:44
Политика
Порошенко: в случае переноса выборов победителем станет Путин
Первоначально президент Украины Пётр Порошенко намеревался объявить военное положение на всей территории страны на 60 дней, что приводило бы к отсрочке выборов.
Обновлено в 04:28
Армия и оружие
НАТО нашла способ победить Россию в Крыму и Калининграде
НАТО располагает возможностями по подавлению России в Крыму и Калининградской области, передает британская редакция Business Insider заявление главы Второго флота США вице-адмирала Эндрю Льюиса.
Обновлено в 04:45
Политика
Захарова потребовала от Лондона прекратить травлю российских СМИ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова потребовала у Лондона прекратить политику нагнетания нетерпимости к российским СМИ.
Обновлено в 04:49